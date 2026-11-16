Ciorile pot lua anumite decizii de aproape două ori mai repede decât oamenii, potrivit unui studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea din Tübingen, Germania. Oamenii de știință au descoperit că aceste păsări pot interpreta informațiile vizuale și pot reacționa în doar câteva fracțiuni de secundă, uneori mai rapid decât oamenii și maimuțele. Rezultatele oferă noi indicii despre inteligența ciorilor și modul în care funcționează creierul acestora.

Ciorile sunt considerate unele dintre cele mai inteligente păsări. Ele pot folosi diferite obiecte pentru a obține hrană, pot recunoaște fețele oamenilor și își pot aminti persoanele cu care au interacționat. Cercetările anterioare au arătat că pot număra până la patru și pot recunoaște anumite forme geometrice.

Un nou studiu, publicat pe 22 octombrie în revista științifică Science, arată că aceste păsări au și o capacitate surprinzătoare de a lua decizii rapide, în special atunci când trebuie să interpreteze ceea ce văd.

Pentru a ajunge la această concluzie, oamenii de știință au realizat un experiment cu două ciori, pe nume Iggy și Lemmy.

Păsările au fost așezate în fața unor ecrane tactile, pe care apăreau mai multe puncte aflate în mișcare. Unele se deplasau spre stânga sau spre dreapta, în timp ce altele se mișcau la întâmplare.

Ciorile trebuiau să observe în ce direcție se deplasau punctele și să atingă cât mai repede partea corespunzătoare a ecranului. De fiecare dată când răspundeau corect, primeau o mică recompensă alimentară.

Experimentul a fost repetat de mii de ori, iar dificultatea testelor a variat. Uneori, direcția punctelor era ușor de identificat, în timp ce alteori mișcările erau atât de amestecate încât alegerea răspunsului devenea mult mai dificilă.

Rezultatele i-au surprins pe cercetători. În medie, ciorile au avut nevoie de numai 235 de milisecunde, adică mai puțin de un sfert de secundă, pentru a indica răspunsul corect.

Comparativ cu rezultatele unor experimente asemănătoare realizate anterior pe oameni și maimuțe, păsările au luat deciziile de aproximativ două ori mai repede, fără să facă mai multe greșeli. Mai mult, atunci când direcția punctelor era clară, ciorile au răspuns corect în aproape toate cazurile.

Chiar și atunci când imaginile erau greu de interpretat, păsările au continuat să obțină rezultate mai bune decât ar fi obținut dacă ar fi ales răspunsurile la întâmplare.

Cercetătorii au urmărit și activitatea creierului în timpul testelor. Ei au observat că acesta începea să reacționeze la imaginile afișate pe ecran la numai 70 de milisecunde după apariția lor. Deși creierul păsărilor este construit diferit față de cel al oamenilor, oamenii de știință au descoperit că procesul prin care ajung să ia o decizie prezintă asemănări.

Una dintre explicațiile luate în calcul de cercetători este legată de modul de viață al păsărilor.

În timpul zborului, acestea trebuie să observe rapid obstacolele, să evite pericolele și să își schimbe direcția într-un timp foarte scurt. Totodată, au nevoie de reacții rapide pentru a identifica hrana sau pentru a se feri de prădători.

Oamenii de știință cred că aceste nevoi ar fi putut contribui, de-a lungul evoluției, la dezvoltarea unei capacități foarte rapide de interpretare a informațiilor vizuale. Deocamdată, nu se știe dacă și alte specii de păsări pot obține rezultate asemănătoare sau dacă această abilitate este deosebit de dezvoltată la ciori.

Cercetătorii atrag atenția că rezultatele nu înseamnă că păsările sunt mai inteligente decât oamenii, ci că pot lua anumite decizii vizuale într-un timp considerabil mai scurt.

Rezultatele experimentului au arătat că păsările au avut nevoie, în medie, de numai 235 de milisecunde, adică mai puțin de un sfert de secundă, pentru a indica răspunsul corect. Comparativ cu rezultatele unor teste asemănătoare realizate anterior pe oameni și maimuțe, ciorile au luat deciziile de aproximativ două ori mai repede, fără ca viteza să le afecteze precizia.

Un alt aspect care i-a surprins pe cercetători a fost faptul că păsările au reușit să identifice direcția corectă chiar și atunci când punctele de pe ecran se mișcau în moduri diferite. În situațiile în care direcția era ușor de recunoscut, ciorile au răspuns corect în aproape 100% dintre cazuri. Chiar și atunci când testele au devenit mai dificile, rezultatele lor au fost mai bune decât cele care ar fi fost obținute prin alegeri la întâmplare.

Oamenii de știință au urmărit și activitatea creierului în timpul experimentului. Ei au descoperit că anumite celule nervoase începeau să reacționeze la imaginile afișate pe ecran în numai 70 de milisecunde. Deși creierul păsărilor este diferit ca structură de cel al oamenilor, cercetătorii au observat asemănări în modul în care informațiile sunt analizate înainte de luarea unei decizii.

Una dintre explicațiile luate în calcul de cercetători este legată de modul de viață al păsărilor. În timpul zborului, acestea trebuie să observe rapid obstacolele, să își schimbe direcția și să reacționeze imediat atunci când apare un pericol. Capacitatea de a interpreta informațiile vizuale într-un timp foarte scurt poate fi esențială atât pentru evitarea prădătorilor, cât și pentru găsirea hranei.

Oamenii de știință consideră că aceste nevoi ar fi putut contribui, de-a lungul evoluției, la dezvoltarea unor reacții mult mai rapide. Spre deosebire de oameni, păsările trebuie să ia numeroase decizii în timpul deplasării prin aer, unde chiar și o întârziere foarte mică poate avea consecințe. Totuși, cercetătorii nu au stabilit cu certitudine dacă această adaptare explică rezultatele obținute în experiment.

Studiul ridică și alte întrebări, deoarece nu se știe dacă aceeași capacitate este întâlnită la toate păsările sau dacă este deosebit de dezvoltată la ciori. Aaron Blaisdell, specialist în neuroștiințe la Universitatea California din Los Angeles, care nu a participat la cercetare, consideră că acest aspect trebuie analizat în experimente viitoare. Deocamdată, rezultatele nu demonstrează că păsările sunt mai inteligente decât oamenii, ci că pot lua anumite decizii bazate pe informații vizuale într-un timp considerabil mai scurt.