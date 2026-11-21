Testele de sânge care detectează biomarkeri asociați bolii Alzheimer au obținut rezultate comparabile cu analizele lichidului cefalorahidian, într-un studiu internațional publicat în revista Nature Aging.

Cercetarea arată că anumite analize pot identifica acumulările de amiloid din creier cu o precizie ridicată, iar astfel de teste sunt disponibile și în România, în oferta unor laboratoare medicale.

Studiul coordonat de specialiști de la Universitatea Lund din Suedia a inclus 514 participanți și a comparat performanța biomarkerilor măsurați în sânge cu cea a analizelor lichidului cefalorahidian.

Rezultatele ar putea contribui la simplificarea evaluării persoanelor care prezintă probleme de memorie sau alte simptome cognitive, în condițiile în care puncția lombară și investigațiile imagistice PET presupun proceduri mai complexe și acces la infrastructură specializată.

Cercetarea publicată în Nature Aging a evaluat două teste de sânge. Unul măsoară concentrația proteinei tau fosforilate la poziția 217, cunoscută drept p-tau217, iar celălalt determină raportul dintre p-tau217 și beta-amiloid 42.

Proteina p-tau217 este un biomarker asociat modificărilor biologice caracteristice bolii Alzheimer. Beta-amiloidul este implicat în formarea depozitelor care se acumulează în creierul persoanelor cu această afecțiune.

Studiul a inclus 129 de persoane evaluate într-o clinică specializată în tulburări de memorie, 220 de pacienți din asistența medicală primară și 165 de participanți la un program de cercetare. Vârsta medie a celor 514 persoane a fost de 72 de ani.

Testele sanguine au identificat patologia amiloidă cu o precizie de 83% până la 92%, în funcție de biomarker și de grupul analizat. Prin comparație, testele din lichidul cefalorahidian au avut o precizie cuprinsă între 88% și 90%. Diferențele dintre metode nu au fost semnificative statistic.

Cercetătorii au analizat și o strategie cu două praguri de interpretare, care permite clasificarea rezultatelor drept pozitive, negative sau intermediare. În cazul testului p-tau217, precizia a ajuns la 90%–97% în grupurile clinice, după excluderea rezultatelor neconcludente, în timp ce analiza lichidului cefalorahidian a avut o precizie de aproximativ 91%.

Pentru verificarea rezultatelor, echipa a folosit și tomografia cu emisie de pozitroni pentru amiloid (PET), investigație care permite identificarea depozitelor de amiloid din creier.

Analizele de sânge pentru biomarkerul p-tau217 sunt disponibile și în România, în oferta mai multor laboratoare medicale. Investigația măsoară o proteină asociată modificărilor biologice caracteristice bolii Alzheimer și presupune recoltarea unei probe de sânge venos.

Printre laboratoarele care listează această analiză se numără Bioclinica, Regina Maria, Synevo și Clinica Sante. Prețurile diferă în funcție de laborator, metoda utilizată și condițiile de procesare.

Câteva exemple de prețuri afișate de laboratoare:

Bioclinica: 306 lei pentru analiza proteinei fosfo-Tau 217 în plasmă

Regina Maria: 500 de lei pentru testul pTau217P, potrivit informațiilor publicate online.

Synevo: 500 de lei, conform prețului afișat online pentru analiza Fosfo-tau 217 în plasmă. Detalii despre analiză.

Prețurile sunt cele afișate online la momentul verificării și pot varia. De asemenea, disponibilitatea și metodele de laborator pot diferi, astfel încât analiza nu trebuie considerată automat identică cu testele evaluate în studiul publicat în Nature Aging.

Testele de sânge pentru biomarkerii Alzheimer nu sunt recomandate ca screening general pentru persoanele fără simptome. Ele sunt destinate, în principal, evaluării persoanelor care prezintă tulburări de memorie, dificultăți de concentrare sau alte manifestări ale declinului cognitiv.

Un rezultat pozitiv nu înseamnă automat că pacientul are demență sau că diagnosticul de Alzheimer este confirmat. Rezultatul trebuie interpretat de medic în raport cu istoricul medical, evaluarea cognitivă și, dacă este necesar, alte investigații.

În cazul rezultatelor neconcludente sau atunci când suspiciunea clinică persistă, pot fi recomandate investigații suplimentare, inclusiv PET pentru amiloid sau analiza lichidului cefalorahidian.

Studiul a inclus un număr relativ redus de participanți, iar majoritatea proveneau din populații de origine europeană. Autorii consideră necesare cercetări suplimentare pentru confirmarea rezultatelor în grupuri mai diverse.

De asemenea, datele obținute se referă la persoane care prezentau deja simptome cognitive. Utilizarea testelor pentru identificarea modificărilor biologice asociate Alzheimer la persoane fără simptome necesită evaluări suplimentare.

Rezultatele publicate în Nature Aging susțin utilizarea biomarkerilor sanguini în evaluarea pacienților cu suspiciune de Alzheimer. Performanțele comparabile cu cele ale analizelor lichidului cefalorahidian ar putea facilita accesul la investigații și ar reduce, în anumite situații, necesitatea unor proceduri mai invazive.