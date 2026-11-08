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Polonia se mobilizează pentru salvarea polițistului rănit în atacul din Cracovia

Polonia se mobilizează pentru salvarea polițistului rănit în atacul din CracoviaSursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Autoritățile poloneze au lansat apeluri urgente pentru donarea de sânge în sprijinul polițistului grav rănit în atacul armat produs sâmbătă, 7 noiembrie, în centrul orașului Cracovia. Agentul Jakub Kulik, fost parașutist, a fost împușcat de trei ori în timpul intervenției și se află în stare critică la spital.

Premierul Donald Tusk, ministrul Justiției și reprezentanți ai armatei poloneze au cerut populației să se mobilizeze pentru salvarea lui Kulik, într-o campanie publică amplă, relatează presa poloneză.

Atacul din Piața Principală a Cracoviei s-a soldat cu șase morți și 16 răniți, între care doi polițiști. Cei doi agenți, Jakub Kulik și Artur Morański, au intervenit după ce un bărbat înarmat a deschis focul asupra trecătorilor într-una dintre cele mai aglomerate zone turistice ale orașului. Suspectul avea asupra sa arme automate, iar schimbul de focuri s-a încheiat cu rănirea și reținerea acestuia.

Cracovia

Sursa foto: captură video

Starea polițistului rănit în atacul din Cracovia este critică

Jakub Kulik a suferit cele mai grave răni, fiind lovit de trei gloanțe. Medicii încearcă să-i stabilizeze starea, însă prognosticul rămâne rezervat. Celălalt polițist, Artur Morański, este și el internat, dar în stare mai puțin critică.

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Premierul Donald Tusk i-a elogiat pe cei doi agenți, afirmând că intervenția lor rapidă a împiedicat un bilanț și mai grav.

Ministrul Justiției: „Unul dintre plămâni nu mai funcționează”

Ministrul polonez al Justiției, Waldemar Żurek, a transmis public că unul dintre plămânii lui Kulik nu mai funcționează și că polițistul are nevoie urgentă de transfuzii. Oficialul a cerut donatorilor să se prezinte la centrele de transfuzie din toată țara și să menționeze numele polițistului, pentru ca donațiile să fie direcționate corespunzător.

„Agentul Jakub Kulik, care a înfruntat fără ezitare un atacator înarmat, luptă acum pentru viață în spital”, a transmis ministrul.

Apelul armatei: nevoie de sânge AB Rh pozitiv

Kulik a făcut parte din Brigada 6 Aeropurtată înainte de a se alătura poliției. Foștii săi camarazi au cerut public donarea de sânge din grupa AB Rh pozitiv (AB+), solicitând sprijinul militarilor, familiilor acestora și civililor.

„Jakub este un erou care i-a salvat pe alții, iar acum el este cel care are nevoie de ajutor”, au transmis reprezentanții brigăzii.

Mobilizare națională

Cracovia, atacul din Cracovia

Sursa foto: captură video

Șeful Statului Major General al Forțelor Armate Poloneze, generalul Wiesław Kukuła, a cerut militarilor să doneze sânge pentru cei doi polițiști răniți și pentru celelalte victime ale atacului. Comandanților li s-a solicitat să organizeze participarea personalului militar la centrele de transfuzie.

Apelurile autorităților urmăresc asigurarea resurselor medicale necesare tratării victimelor, în special a lui Jakub Kulik, a cărui stare rămâne critică.

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