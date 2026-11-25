Autoritățile din Polonia au decis să își consolideze apărarea la granița de est. Polonia urmează să instituie în viitorul apropiat o zonă de excludere aeriană care se va întinde pe o lățime de câteva zeci de kilometri, chiar în proximitatea frontierei cu Ucraina. Anunțul a fost făcut miercuri de către ministrul adjunct al apărării de la Varșovia, potrivit informațiilor transmise de agenția AFP.

Noua restricție are ca obiectiv principal securizarea spațiului național și facilitarea unei reacții imediate din partea forțelor de apărare. Prin această delimitare, armata poloneză va putea identifica mult mai rapid eventualele amenințări și, în cazul în care situația o impune, va avea posibilitatea să doboare aeronavele militare rusești care pătrund neautorizat în spațiul aerian al Poloniei.

Procesul birocratic pentru implementarea acestei măsuri este deja în desfășurare, iar calendarul a fost stabilit de conducerea ministerului. Potrivit declarațiilor făcute de oficialul polonez în fața jurnaliștilor, restricțiile ar putea deveni active chiar la cumpăna dintre ani.

"Un ordin este deja în pregătire şi ar trebui să intre în vigoare la sfârşitul lunii decembrie sau începutul lunii ianuarie", a declarat presei Cezary Tomczyk.

În cadrul aceleiași intervenții, oficialul polonez a ținut să clarifice zvonurile recente privind o posibilă extindere a operațiunilor defensive dincolo de graniță. Cezary Tomczyk a respins categoric informațiile conform cărora Varșovia ar urma să ceară acordul Alianței Nord-Atlantice pentru a intercepta și distruge rachete sau drone rusești direct pe teritoriul ucrainean, atunci când traiectoria acestora indică o îndreptare spre Polonia.

Aceste ipoteze au circulat intens în spațiul public și în presă în urma unui incident grav petrecut vinerea trecută, când trei rachete de croazieră rusești de tip Kh-101, cunoscute și sub denumirea X-101 în Rusia, s-au prăbușit în regiunea de sud-est a Poloniei.

Ministrul adjunct al apărării a explicat că subiectul lovirii țintelor rusești în afara granițelor Alianței nu este unul nou, însă partenerii internaționali nu susțin un astfel de scenariu din cauza riscurilor majore pe care le-ar implica.

"Nu pot confirma acest lucru", a declarat Tomczyk ca răspuns la întrebări. "Această discuţie a avut deja loc acum câteva luni (...) NATO nu este în niciun fel în favoarea acestui lucru. Ar crea numeroase complicaţii", a adăugat oficialul.

În încheiere, reprezentantul guvernului de la Varșovia a punctat faptul că o hotărâre de o asemenea anvergură nu poate fi adoptată unilateral de către un singur stat membru, ci necesită un consens și o decizie asumată la nivelul întregii Alianțe Nord-Atlantice.