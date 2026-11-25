Noi lovituri asupra rafinăriilor din Rusia. Două dintre cele mai mari rafinării din regiunea rusă Samara, deținute de compania petrolieră Rosneft, au fost cuprinse de incendii în urma unui atac ucrainean cu drone, în noaptea de marți spre miercuri, 25 noiembrie. Guvernatorul regiunii a confirmat moartea unei persoane, precum și întreruperi ale alimentării cu energie electrică în mai multe localități, potrivit The Moscow Times.

Rafinăriile Kuibyshev și Syzran au fost afectate de incendii, potrivit publicației Astra și canalului ucrainean de monitorizare Exilenova+, care au analizat imagini disponibile în surse deschise. Cele două unități de procesare a petrolului aparțin companiei Rosneft și au mai fost ținta atacurilor ucrainene.

Guvernatorul regiunii Samara, Veaceslav Fedoryshcev, a anunțat că sistemele rusești de apărare antiaeriană au doborât aproximativ 145 de drone. Oficialul rus a raportat pagube materiale, întreruperi în furnizarea energiei electrice și decesul unei persoane. Mai multe instituții de învățământ din regiune vor funcționa miercuri după un program diferit de cel obișnuit. Guvernatorul nu a oferit însă informații despre instalațiile industriale afectate.

Imaginile analizate de publicația Astra au indicat izbucnirea unui incendiu de amploare la rafinăria Syzran, unitate industrială cu o capacitate proiectată de procesare de aproximativ 8,9 milioane de tone de petrol anual.

Rafinăria a mai fost vizată de un atac la 15 septembrie, în urma căruia activitatea de procesare a petrolului a fost suspendată. Un incendiu a fost semnalat și la rafinăria Kuibyshev, din orașul Samara. Unitatea are o capacitate anuală de prelucrare de șapte milioane de tone de petrol și a mai fost atacată la 22 septembrie.

Canalele ucrainene de monitorizare au raportat că rafinăria Novokuibyshevsk și o stație petrolieră aparținând companiei Transneft ar fi fost, de asemenea, vizate. Aceste informații nu au fost însă susținute de imagini sau înregistrări video.

Autoritățile din regiunile rusești Penza, Voronej și Rostov au raportat, la rândul lor, atacuri cu drone. Conform bilanțurilor preliminare comunicate de guvernatorii locali, nu au fost înregistrate victime sau distrugeri în aceste regiuni.

De la începutul lunii noiembrie, 16 rafinării din Rusia au fost vizate de atacurile forțelor ucrainene. În cazul unor unități industriale, producția a fost oprită integral, în timp ce alte rafinării funcționează cu o capacitate redusă. Surse citate de Reuters au indicat o diminuare cu 45% a volumului de petrol procesat în Rusia în primele trei săptămâni ale lunii noiembrie.

Serghei Vakulenko, cercetător în cadrul Centrului Carnegie Rusia-Eurasia din Berlin, estimează că volumul zilnic de petrol prelucrat în rafinăriile rusești a coborât la aproximativ 2,7 milioane de barili. Cifra este inferioară inclusiv minimului înregistrat în timpul verii, când rafinăriile procesau 3,3 milioane de barili pe zi.

Conform estimărilor expertului, producția internă de benzină mai acoperă între 60% și 65% din necesarul Rusiei. Chiar și în condițiile în care sunt luate în calcul importurile, deficitul de benzină ar putea reprezenta între 25% și 30% din consum.