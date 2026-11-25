Raportul AUR despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024 ridică o problemă constituțională esențială: în ce condiții putea CCR să anuleze, din oficiu, un proces electoral al cărui prim tur fusese deja validat? Documentul AUR formulează obiecții privind procedura și probele.

Unele concluzii merg însă dincolo de ceea ce demonstrează materialele prezentate. Analiza hotărârilor și a argumentelor publice arată unde se află disputa juridică reală.

„Cum a fost anulat votul a 9,4 milioane de cetățeni” a fost prezentat la 23 noiembrie 2026 de Laura Gherasim, deputată AUR și președintă a Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții din Camera Deputaților. La pagina 45, autoarea precizează că documentul nu este o hotărâre a comisiei și nu îi angajează colectiv membrii. Antetul parlamentar nu echivalează cu adoptarea instituțională.

Sorin Grindeanu a contestat public prezentarea materialului drept raport al comisiei, cerând totodată explicații oficiale despre anularea alegerilor.

Articolul 146 litera f) din Constituție atribuie CCR supravegherea respectării procedurii alegerii președintelui și confirmarea rezultatelor sufragiului.

Articolul 52 din Legea nr. 370/2004 reglementează anularea pentru fraudă în votare și stabilirea rezultatelor, capabilă să schimbe atribuirea mandatului sau ordinea candidaților calificați în turul al doilea. Cererea competitorilor trebuie depusă în trei zile de la închiderea votării, motivată și însoțită de dovezi.

Raportul susține, în esență, că această procedură delimitează puterea de anulare. Interpretarea folosită de CCR, pornește de la atribuția constituțională generală: o lege nu poate împiedica protejarea alegerilor atunci când apar nereguli sistemice.

Ambele poziții trebuie duse până la capăt. O competență constituțională nu poate fi golită de conținut prin lege. Dar nici invocarea Constituției nu permite ignorarea automată a termenelor și garanțiilor legale. Principiul legalității, prevăzut de articolul 1 alineatul (5), obligă și autoritatea care apără supremația Constituției.

Disputa cerea explicarea raportului dintre cele două norme, nu simpla proclamare a superiorității uneia.

Prin Hotărârea nr. 66/2019, CCR afirmase o competență implicită de ultimă instanță atunci când lipsește un alt remediu, precum și controlul operațiunilor electorale pe întreaga durată a procedurii prezidențiale. Cauza privea o decizie BEC, nu anularea unui scrutin validat.

Raportul AUR discută expres această evoluție la paginile 110–113 și o critică drept extindere a competenței prin jurisprudență. Deci nu se poate spune că ignoră precedentul.

Dar relevanța juridică este reală: interpretarea largă avea un antecedent. Totuși, pentru trecerea de la primul caz la al doilea era necesară o justificare suplimentară, proporțională cu gravitatea efectelor.

În Hotărârea nr. 21 din 14 octombrie 2024, majoritatea a reluat interpretarea largă, într-un litigiu privind decizii BEC. În opinia anexată, Elena-Simina Tănăsescu a criticat extinderea judiciară a atribuțiilor și riscul suprapunerii peste competențele altor autorități.

Acest dezacord arată că lectura restrictivă are argumente juridice formulate chiar în interiorul CCR.

El nu reprezintă însă o soluție obligatorie de nelegalitate a Hotărârii nr. 32: obiectele cauzelor diferă, iar opinia individuală nu înlocuiește soluția majorității.

La 2 decembrie 2024, CCR a respins cererea de anulare formulată de Cristian Terheș prin Hotărârea nr. 30 și a confirmat primul tur prin Hotărârea nr. 31.

La 6 decembrie, Hotărârea nr. 32 a anulat întregul proces electoral.

Distincția dintre verificarea numărării și verificarea campaniei este utilă. Hotărârea nr. 30 consemna și acuzații despre campania online. La paragraful 31, Curtea arată că acestea nu puteau fi analizate în acel cadru deoarece nu fuseseră motivate. Nu constatase, așadar, pe fond, că toate practicile de campanie erau legale.

Această diferență poate susține examinarea unor informații noi.

Regulile autorității de lucru judecat din procesul civil nu trebuie transferate mecanic, dar stabilitatea unei hotărâri electorale definitive cere o justificare explicită a redeschiderii. Acesta este unul dintre argumentele juridice puternice ale criticii.

Argumentul favorabil intervenției este de asemenea serios: Curtea nu ar trebui să fie obligată să confirme un proces profund viciat doar pentru că o probă decisivă apare după expirarea termenului de contestare.

Argumentul restrictiv este la fel de important: o autoritate nu își poate transforma misiunea generală într-o competență nelimitată de a redeschide proceduri.

În evaluarea constituțională, existența competenței, modul de declanșare a procedurii și suficiența probelor sunt probleme distincte. Chiar acceptând competența largă, rămân de justificat momentul intervenției, condițiile redeschiderii și garanțiile persoanelor afectate.

Comisia de la Veneția recomandă tratarea anulării din oficiu ca excepție, cu reguli și garanții clare. Raportul său din 2025 este ulterior faptelor și nu judecă fondul cazului românesc, dar poate servi drept reper de evaluare și reformă. Ceea ce trebuie explicat clar este faptul că nu este o hotărâre care anulează sau validează soluția CCR.

În interviul publicat de JURIDICE la 19 februarie 2025, Marian Enache a apărat diferența dintre activitatea CCR și administrarea probelor într-un proces obișnuit. El a susținut că instanța constituțională nu poate pune la îndoială constatările factuale ale instituțiilor competente, revenindu-i evaluarea gravității încălcărilor din perspectiva Constituției.

Distincția instituțională este justificată: Curtea nu este organ de urmărire penală. Nu rezultă însă că aprecierea factuală a unei instituții trebuie considerată imposibil de contestat. Autenticitatea unei note dovedește proveniența acesteia; exactitatea concluziilor depinde și de date, metodă și coroborare.

Nu era obligatorie o condamnare penală definitivă înaintea oricărei măsuri electorale. Procedura electorală protejează regularitatea scrutinului; procesul penal stabilește răspunderea unei persoane. Aplicarea automată a standardului penal ar putea face imposibilă intervenția în timpul util al alegerilor.

Dar alternativa nu este anularea pe baza oricărei suspiciuni. Trebuie demonstrată gravitatea neregulilor și capacitatea lor de a afecta rezultatul, printr-un raționament verificabil. Nu este întotdeauna posibilă numărarea exactă a voturilor influențate; aceasta nu dispensează autoritatea de explicarea mecanismului și întinderii influenței.

Comisia de la Veneția avertizează împotriva întemeierii anulării exclusiv pe informații clasificate. În cazul românesc, CCR a invocat note desecretizate. Critica precisă privește accesul la suportul factual și posibilitatea verificării lui, nu presupunerea că documentele publicate erau încă secrete.

Articolul 52 alineatul (3) din Legea nr. 47/1992 permite soluționarea anumitor contestații electorale fără înștiințarea părților. De aceea, absența unei ședințe clasice cu citarea tuturor candidaților nu demonstrează, singură, încălcarea acelei norme.

Urgența poate justifica termene comprimate. Nu justifică automat eliminarea oricărei posibilități de contradicție. O critică solidă trebuie să identifice garanția lipsă și efectul ei, nu să importe integral regulile procesului civil sau penal.

Articolul 52 din Legea nr. 370/2004 prevede repetarea turului afectat în a doua duminică de la anulare. Hotărârea nr. 32 a dispus reluarea întregului proces electoral, pornind de la constatarea unor vicii care afectaseră desfășurarea acestuia.

Evaluarea proporționalității cere trei explicații: ce interes constituțional era protejat, de ce măsura putea înlătura viciile și de ce un remediu mai restrâns ar fi fost insuficient.

Dacă neregulile afectau însăși competiția dintre candidați, simpla renumărare nu le-ar fi corectat. Totuși, această observație nu explică singură necesitatea reluării tuturor etapelor.

Costul constituțional include lipsirea de efecte a voturilor deja exprimate și atingerea adusă stabilității procedurii. Motivarea trebuia să pună acest cost în balanță cu riscul continuării unui scrutin viciat.

Existența unui scop legitim nu dovedește automat necesitatea celui mai amplu remediu.

Raportul AUR contestă informațiile despre aproximativ 25.000 de conturi TikTok și invocă răspunsuri ale platformei. Pentru tranșarea disputei sunt necesare mai multe date privind implicarea TiKTok. Nici nota instituțională, nici poziția comercială a platformei nu înlocuiesc verificarea independentă.

La pagina 426, raportul afirmă că materialele analizate nu demonstrează intervenția Rusiei. Aceasta este o concluzie mai restrânsă decât inexistența oricărei ingerințe. În plus, originea străină nu este o condiție necesară a tuturor încălcărilor electorale. O operațiune internă poate fi ilicită, dacă sunt demonstrate încălcarea normei și relevanța sa pentru scrutin.

În poziția din 24 noiembrie 2026, Administrația Prezidențială susține competența constituțională largă a CCR și afirmă că indiciile disponibile justificau intervenția, deși probele nu erau complete. Instituția invocă și confirmări ulterioare.

Argumentul urgenței explică dificultatea deciziei, dar nu stabilește singur pragul juridic necesar. Informațiile ulterioare pot confirma existența unor fapte anterioare.

Evaluarea trebuie făcută pe două planuri: ce se poate stabili astăzi despre evenimente și ce justificare avea autoritatea la momentul intervenției. Amestecarea lor poate produce atât o apărare retrospectivă excesivă, cât și o critică nedreaptă a unei decizii luate în condiții de incertitudine.

În cauza Călin Georgescu împotriva României, cererea nr. 37327/24, CEDO a declarat plângerea inadmisibilă. Decizia din 11 februarie 2025, paragrafele 22–30, explică faptul că alegerea președintelui României nu intră în domeniul alegerii legislativului protejat de articolul 3 din Protocolul nr. 1, iar litigiul nu privea drepturi civile sau o acuzație penală în sensul articolului 6.

Prin urmare, această soluție nu stabilește că fiecare probă invocată de CCR era suficientă și nici nu confirmă acuzațiile raportului AUR. Ea delimitează protecția oferită de prevederile Convenției invocate.