Dosarul fotografiilor false publicate de Elena Lasconi în campania prezidențială din 2025 aduce în atenție oameni de afaceri, firme cu contracte publice și colaboratori ai unor campanii electorale.

Relațiile documentate de procurori și verificate de EVZ explică o parte din traseele celor implicați. Identitatea celui care a dat comanda politică rămâne însă neclară în urma anchetei Parchetului.

Informațiile obținute de EVZ indică o posibilă legătură cu persoane din jurul lui Crin Antonescu, candidatul PSD-PNL la alegerile prezidențiale. Mai ales prin Ilie Potecaru, aflat în siajul unor contracte în zona Ilfov și Sector 1. De altfel, totul se învârte în jurul lui Ilie Potecaru, un personaj sulfuros, beneficiarul unor contracte uriașe cu statul.

De asemenea, trebuie reamintit și contextul publicării pozelor trucate. De către USR. Deși era un fals grosolan, evident pentru un amator, darmite pentru fotograf profesionist. Poate de aceea acesta, Dragoș Ciolac, a fost eliminat din întâlnirea staffului de campanie cu Elena Lasconi. Să revedem declarația din Cotidianul.

Dragoș Ciolac: După ce ne-am întors de la Europa FM, de la Dna Ioana Dogioiu, am intrat în sediul de campanie. Era deja 9.00 seara, 8.30-9.00 seara. Patru oameni – Elena Lasconi, Liviu Popescu, Ioana Răduca, eu. (n.r. Ioana Răduca și Liviu Popescu erau consultanții Elenei Lasconi.) Eu eram destul de efervescent că există așa ceva. Și când am intrat în birou la Elena Lasconi am zis, eu sunt fotograf, am 20 de ani de experiență, arătați-mi pozele, să știu pe ce vorbim. În secunda aia, Liviu Popescu și cu Ioana Răduca m-au dat afară din birou. Au zis, stai liniștit, totul e sub control, ieși afară că nu-ți arătăm nimic. Le-am văzut când le-a văzut toată lumea pe Facebook.

Ăn final, după un an, Ilie Potecaru, Gheorghe-Liviu Bicuți, Andrei-Gabriel Bicuți, Mihai Cojocaru și Marius-Adrian Dobre sunt cei cinci trimiși în judecată.

Ei sunt indicați de presă, pe baza unor surse judiciare, drept inculpații trimiși în judecată în acest dosar. DIICOT a anunțat trimiterea în judecată la 24 noiembrie 2026, iar cauza a fost înaintată Curții de Apel București. Cei cinci beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Acuzație a procurorilor: începând din martie 2025, inculpații ar fi constituit un grup care urmărea realizarea unor imagini despre o presupusă întâlnire între Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea. Procurorii susțin că au fost folosiți actori, machiaj profesional, autoturisme asemănătoare celor utilizate de persoanele imitate și prelucrare digitală.

Potrivit comunicatului DIICOT, relatat de AGERPRES, materialele ar fi fost concepute pentru a părea autentice și pentru a influența alegătorii. Fotografiile au fost publicate de Elena Lasconi la 1 mai 2025, fără ca aceasta să cunoască falsitatea lor, conform versiunii acuzării. Infracțiunile pentru care s-a dispus trimiterea în judecată sunt constituirea unui grup infracțional organizat și participație improprie, în forma instigării, la comunicarea de informații false.

Ilie Potecaru are un trecut politic explicit. Amestecat cu politicieni de la PDL în trecut și PNL în ultima vreme. După ce a încercat, în 2012, să fie candidat PP-DD pentru Camera Deputaților, în Colegiul 21 din București.

În afaceri, numele său apare în istoricul Ilcor Auto Eco, societatea care ridica mașini parcate neregulamentar în Sectorul 6. HotNews relata, la 26 aprilie 2016, că Ilie Potecaru deținea compania, care obținuse un contract în mandatul primarului Cristian Poteraș, atunci membru PDL. Existența relației contractuale dintre administrația locală și Ilcor este confirmată de un document oficial: procesul-verbal al ședinței Consiliului Local Sector 6 din 9 iulie 2015 menționează contractul de concesiune nr. 3/2010 și demersurile pentru încetarea lui.

O altă relație electorală apare în 2016. Tot cu PDL, tot sector 6. Sebastian Bodu, candidat independent la Primăria Sectorului 6, a confirmat pentru HotNews că închiriase de la Potecaru două autovehicule utilizate pentru publicitate.

Filiera PDL-PNL pare să aibă continuitate. De data aceasta prin George Tuță, primarul liberal de la Sector 1. La 17 septembrie 2026, administrația Sectorului 1 a atribuit într-un mod ilegal asocierii PHG Waste Management–NMD Zet Zone un contract de curățenie pentru o lună, de 278.613,61 lei fără TVA, prin negociere fără publicare prealabilă. Instituția a invocat necesitatea continuării serviciilor în timpul contestării licitației principale. O evidentă forțare a legii. Sau atribuire cu dedicație.

PHG aparține Danielei-Madi Păcuraru, soția lui Maricel Păcuraru. NMD este prezentată de presă drept firma lui Marin-Alexandru Lazăr, fostul socru al lui Ilie Potecaru. Potecaru declara în 2023 că nu mai păstra legătura cu acesta, deși G4Media relata despre asocieri comerciale evidente între ei.

Gheorghe-Liviu Bicuți apare ca administrator al Creative & Innovative Management SRL, societate activă în furnizarea de produse și echipamente, inclusiv pentru instituții publice. Este tatăl lui Andrei-Gabriel Bicuți, proprietarul Training Private Group, potrivit informațiilor comerciale și judiciare citate de NewsCenter.

Una dintre aparițiile sale publice cu relevanță politică a avut loc la Chișinău. La 13 august 2024, Bicuți a participat, alături de fostul premier moldovean Vasile Tarlev, la prezentarea unui acord de colaborare pentru FC Zimbru. La 19 august 2024, că Bicuți contesta asocierea inițiativei cu o campanie electorală. Omul de afaceri susținea că fusese atras într-un context politic pe care nu îl dorise. Tarlev afirma, la rândul său, că evenimentul nu avea legătură cu alegerile.

Andrei-Gabriel Bicuți este prezentat în investigațiile jurnalistice drept asociat unic și administrator al Training Private Group SRL, înființată în 2023.

O relație comercială relevantă este cea cu Primăria Municipiului București, în perioada în care instituția era condusă de Nicușor Dan. Documentele reproduse de Mediafax arată o achiziție directă de servicii de „media buying”, în valoare de 100.000 de lei fără TVA, acceptată la 7 noiembrie 2024, pentru promovarea referendumului local.

Training Private Group apare și într-o asociere care a obținut contractul pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare din Măgurele, județul Ilfov. Datele SEAP reproduse de platformele de monitorizare indică o valoare de aproximativ 64,11 milioane de lei fără TVA, cu anunțul de atribuire publicat la 4 aprilie 2025.

Anunțul SEAP pentru proiectul fotovoltaic din comuna Crucea, publicat la 7 februarie 2026, confirmă un alt contract, de 1.746.831,42 lei fără TVA, atribuit unui grup format din Electra Smart GSM, Training Private Group și Nuovo Concept Nairam. Aceste atribuiri confirmă accesul firmei la piața achizițiilor publice patronate de PNL.

Mihai Cojocaru este prezentat de presă, pe baza documentelor din anchetă, drept asociat unic și administrator al CStudio Ro Film Production SRL, companie care colabora cu Training Private Group. Aceeași relatare îi atribuie recrutarea actorilor și organizarea filmării. Interesant este că acest Cojocaru a confirmat pentru Mediafax, într-un articol publicat la 4 aprilie 2026, că realizase filmări pentru campania lui Nicușor Dan.

La 7 aprilie 2026, Nicușor Dan a recunoscut public că două persoane din echipe subcontractate pentru campania sa apăreau în anchetă. A cerut clarificarea celor care le-ar fi plătit pentru operațiunea cercetată. Cojocaru a susținut că filmarea era destinată unui pamflet politic și că suportase costurile, potrivit declarațiilor din anchetă.

Despre Marius-Adrian Dobre există mai puține informații publice. Gândul a scris la 7 aprilie 2026, citând o ordonanță pentru percheziții informatice, că Dobre identifica potențiali clienți pentru Training Private Group și se descria drept producător de filme la „C Studio”.

Numele său apare și în transmiterea detaliilor rezervării locației și în pregătirile pentru filmare.

Relațiile financiare dintre familia Bicuți și studioul lui Cojocaru reprezintă una dintre pistele centrale ale anchetei relatate în presă.

Ancheta Parchetului a identificat un transfer de 92.500 de lei, efectuat la 22 aprilie 2025 de Creative & Innovative Management către CStudio. Totodată este vorba și depre transferuri personale de 79.400 de lei de la Andrei-Gabriel Bicuți către Mihai Cojocaru, în aprilie–mai 2025.

Dosarul aduce împreună relații de natură diferită: candidatura PP-DD a lui Potecaru, legăturile cu PNL și închirierea unor vehicule pentru campania lui Bodu, colaborarea anunțată de Liviu Bicuți alături de Tarlev, contractele unor firme cu instituții publice și serviciile profesionale pentru campania lui Nicușor Dan.

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