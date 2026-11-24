Republica Moldova. O dronă de atac a pătruns neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova în seara zilei de 23 noiembrie. Aparatul a fost detectat în apropierea localității Nezavertailovca, din regiunea transnistreană, după care a dispărut de pe sistemele de supraveghere în zona Centralei electrice de la Cuciurgan.

În aceeași zonă au fost semnalate o explozie și un incendiu. Informațiile au fost distribuite inițial de locuitorii regiunii pe canalele locale de Telegram. Martorii au relatat că deflagrația s-ar fi produs în apropierea orașului Dnestrovsc, între acesta și satul Nezavertailovca.

Pretinsul minister de interne de la Tiraspol susține însă că explozia nu ar avea legătură cu prăbușirea unei drone. Potrivit instituției, deflagrația ar fi fost provocată de o butelie de gaz aflată într-o construcție gospodărească de la marginea satului.

Între timp, potrivit Ministerului Apărării de la Chișinău, Sistemul național integrat de monitorizare a înregistrat incidentul la ora 18:44. Aparatul de zbor ar fi pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova din direcția localității Grădinița, regiunea Odesa, Ucraina. Drona s-ar fi deplasat spre localitatea Nezavertailovca, în regiunea transnistreană.

Ulterior, aceasta nu a mai fost detectată de sistemele de supraveghere. Ultima poziție înregistrată a fost în apropierea Centralei electrice de la Cuciurgan.

„Centrul Operații Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii externi”, a transmis Ministerul Apărării.

În timp ce informațiile despre o posibilă prăbușire a dronei circulau pe rețelele sociale, pretinsul minister de interne de la Tiraspol a prezentat o altă explicație pentru deflagrație.

Potrivit instituției, informațiile despre explozia unei drone între Dnestrovsc și satul Nezavertailovca ar fi false. Autoritățile nerecunoscute susțin că bubuitura s-ar fi produs într-o construcție gospodărească de la marginea satului. Acolo, proprietarii ar fi păstrat o butelie de gaz.

Într-un comunicat publicat pe canalul său de Telegram, instituția afirmă că zgomotul puternic a fost auzit de locuitorii străzilor din apropiere. Acest lucru ar fi dus la apariția zvonurilor despre prăbușirea unei drone.

Potrivit aceleiași surse, pompierii au intervenit și au stins incendiul. Nicio persoană nu ar fi fost rănită.

Anterior, informații despre o posibilă explozie a unei drone în apropiere de Dnestrovsc au fost publicate și de agenția IPN.

Potrivit relatărilor distribuite de locuitorii regiunii în grupurile locale de Telegram, incidentul s-ar fi produs în jurul orei 18:45, între orașul Dnestrovsc și satul Nezavertailovca. Martorii au indicat că explozia ar fi avut loc în apropierea unei benzinării și a unui cimitir. Aceștia au semnalat și izbucnirea unui incendiu în zonă. Unele relatări susțin că accesul în perimetrul respectiv ar fi fost restricționat. Totodată, localnicii au scris că suflul exploziei ar fi spart geamurile unei fabrici din apropiere.

Deocamdată, autoritățile constituționale ale Republicii Moldova nu au confirmat informațiile privind explozia sau eventualele pagube produse la sol. Ministerul Apărării a confirmat însă survolarea neautorizată a spațiului aerian și dispariția aparatului de pe sistemele de monitorizare în apropierea Centralei de la Cuciurgan.

Incidentul are loc la doar câteva zile după ce Ministerul Apărării a anunțat o altă incursiune în spațiul aerian al Republicii Moldova. Pe 17 noiembrie, instituția a raportat pătrunderea ilegală a șapte drone. Cinci dintre acestea ar fi căzut la sol în apropierea mai multor localități. Fragmentele unuia dintre aparatele de zbor au fost găsite lângă satul Naslavcea, raionul Ocnița, la aproximativ 50 de metri de frontiera cu Ucraina.

În timpul acelor incidente, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis temporar. Mai multe aeronave au fost nevoite să își amâne aterizarea pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău.

Frecvența tot mai mare a incidentelor cu drone rusești care ajung în spațiul aerian al Republicii Moldova reprezintă un risc pentru siguranța populației. Avertismentul a fost lansat de premierul Vasile Tofan. Acesta a cerut accelerarea adoptării legislației privind industria de apărare și dezvoltarea capacităților proprii de producere a echipamentelor militare.

Șeful Executivului a atras atenția că astfel de situații pot avea consecințe grave. El a amintit inclusiv de riscurile pentru traficul aerian, după ce unele aeronave nu au putut ateriza la Chișinău.

„Deci evident că se creează foarte multă anxietate și îngrijorare când ele ajung deja să zboare deasupra Chișinăului și trebuie să blocăm spațiul aerian, avioanele nu pot ateriza. Trebuie să fim realiști că, mai devreme sau mai târziu, am putea avea inclusiv tragedii și statul nostru trebuie să se pregătească de aceasta”, a declarat Vasile Tofan.

În acest context, premierul a solicitat urgentarea adoptării proiectului de lege privind industria de apărare. Potrivit planului anunțat de acesta, noile prevederi ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027.

Vasile Tofan consideră că Republica Moldova trebuie să își dezvolte propriile capacități de producție a echipamentelor de apărare. Astfel, țara ar putea reduce dependența de achizițiile din străinătate și și-ar putea consolida capacitatea de reacție în fața amenințărilor de securitate.