Autoritățile din Polonia au activat sistemele de apărare antiaeriană în noaptea de luni spre marți, 24 noiembrie, după ce o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian național, în timpul unui atac al Moscovei asupra vestului Ucrainei. Incidentul a determinat și emiterea unor avertizări pentru populația din estul Poloniei, locuitorii fiind îndemnați să se adăpostească, relatează Reuters.

Comandamentul Operațional al Forțelor Armate Poloneze a anunțat, într-un mesaj publicat pe platforma X, că aparatul de zbor fără pilot a fost monitorizat permanent cu ajutorul sistemelor radar militare.

Autoritățile militare au primit autorizația de a distruge drona, însă au renunțat la această măsură după ce aparatul și-a schimbat traiectoria și s-a îndreptat către est. Decizia de a nu deschide focul a fost luată „având în vedere riscurile potenţiale pentru civili şi consecinţele posibile ale distrugerii aparatului”, potrivit comandamentului militar polonez, citat de AFP.

Armata poloneză a anunțat, de asemenea, că monitorizarea spațiului aerian continuă, iar sistemele de apărare sunt pregătite să intervină în cazul apariției unor noi amenințări

Potrivit informațiilor obținute de agenția poloneză de presă PAP de la surse apropiate Ministerului Apărării Naționale, aparatul care a încălcat spațiul aerian al țării ar fi fost o dronă rusească de recunoaștere, cu propulsie cu reacție, echipată cu camere de supraveghere Presa poloneză a relatat că drona a fost detectată în apropierea localității Dorohusk, situată în regiunea Lublin, la frontiera cu Ucraina. Aparatul a rămas timp de câteva minute în spațiul aerian polonez, înainte de a reveni pe teritoriul ucrainean.

Centrul Guvernamental pentru Securitate din Polonia a emis o avertizare de atac aerian pentru mai multe zone din regiunea Lublin. Populația a fost îndemnată să se adăpostească, iar în mai multe localități au fost declanșate sirenele de alarmă. Avertizarea a fost ulterior ridicată.

Măsurile de securitate au fost instituite în contextul atacurilor aeriene lansate de Rusia asupra teritoriului ucrainean.

Noua încălcare a spațiului aerian polonez a avut loc la numai trei zile după ce alte trei aparate de zbor rusești au căzut pe teritoriul țării, în timpul unui atac de amploare asupra Ucrainei.

Procurorii polonezi au confirmat duminică, 22 noiembrie, că toate cele trei obiecte identificate în urma incidentului erau rachete de croazieră rusești Kh-101.

Fragmentele au fost descoperite în zonele localităților Nowy Lipowiec, Rudnik nad Sanem și Mołodycz. Incidentele nu s-au soldat cu victime sau pagube materiale importante.

Premierul polonez, Donald Tusk, a calificat incidentul drept o provocare. Încălcarea spațiului aerian a avut loc în perioada în care în Polonia se desfășurau exerciții militare la care participau inclusiv trupe britanice și franceze.

Un adjunct al ministrului polonez al Apărării a anunțat luni, 23 noiembrie, că NATO va desfășura în Polonia un avion de supraveghere aeriană AWACS, ca răspuns la incidentul de vineri. Aeronava este echipată cu sisteme de detectare și avertizare timpurie, care permit monitorizarea spațiului aerian.

Ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a solicitat anterior aliaților suplimentarea capacităților de apărare ale țării, inclusiv prin trimiterea unor aeronave F-35. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a efectuat sâmbătă o vizită la Varșovia și a dat asigurări că Alianța Nord-Atlantică va apăra întregul teritoriu al Poloniei.

Polonia nu este singura țară din regiune care a raportat asemenea incidente în ultimele zile.

Ministerul Apărării din Republica Moldova a anunțat că o dronă rusească a încălcat de două ori spațiul aerian național sâmbătă, 21 noiembrie, în timpul unui atac asupra vestului Ucrainei.

În aceeași zi, Ministerul Apărării din Finlanda a anunțat o posibilă încălcare a spațiului aerian național de către un elicopter rusesc, în apropierea localității Loviisa.

Autoritățile finlandeze au deschis o anchetă pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs incidentul.