La mai bine de şase luni după ce a fost semnalată o epidemie de Ebola în Republica Democratică Congo, cercetătorii şi cadrele medicale încep să desluşească mai clar modul în care acţionează tulpina rară numită Bundibugyo. Specialiştii speră ca aceste constatări să ajute la înţelegerea ritmului alert de propagare şi, în cele din urmă, la oprirea focarului, potrivit informaţiilor transmise luni de Reuters.

Bilanţul de până acum indică peste 11.000 de îmbolnăviri şi mai mult de 5.500 de decese, iar varianta Bundibugyo s-a răspândit de două ori mai rapid decât în timpul epidemiei de Ebola din Africa de Vest din perioada 2014-2016, considerată cea mai extinsă din istorie. În prezent, nu există terapii aprobate oficial împotriva acestui virus.

Contextul din estul Republicii Democrate Congo, o regiune deja marcată de o criză umanitară, face ca analiza datelor culese de cercetători să fie şi mai delicată. Mai mulţi specialişti au atras atenţia că este riscant să fie formulate concluzii grăbite, întrucât informaţiile disponibile sunt restrânse, eterogene şi greu de obţinut pe teren.

"Există atât de mulţi factori diferiţi care trebuie comparaţi între diverse epidemii - sau chiar în cadrul aceleiaşi epidemii - încât este extrem de dificil", a declarat Daniel Bausch, membru al comitetului de urgenţă pentru Ebola din cadrul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) şi profesor invitat la Graduate Institute din Geneva, Elveţia.

Catherine Smallwood, responsabilă în cadrul OMS pentru gestionarea incidentelor legate de Ebola, a arătat că echipele adună dovezi care să susţină mai bine intervenţiile medicale şi de prevenţie. "În curând, vom putea face afirmaţii clare despre elementele comune, cele care diferă şi aspectele care necesită ajustări", a spus ea.

O direcţie majoră de investigare priveşte manifestările clinice specifice variantei Bundibugyo, în special la copii, au transmis pentru Reuters reprezentanţi ai OMS şi ai Centrului African pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (Africa CDC).

Infecţia cu virusul Ebola poate produce febră, vărsături, diaree şi, în formele severe, sângerări interne sau externe. Cu toate acestea, hemoragiile apar doar la 5% - 10% dintre cazurile confirmate în actuala epidemie cu tulpina Bundibugyo, a explicat Yap Boum, director adjunct pentru gestionarea Ebola în cadrul Africa CDC. Frecvenţa mai redusă a sângerărilor, comparativ cu epidemiile provocate de varianta Ebola-Zaire, mai des întâlnită, face ca boala să semene mai uşor cu afecţiuni obişnuite, precum malaria. Potrivit lui Boum, această asemănare, la care se adaugă dificultăţile de la început în stabilirea diagnosticului - deoarece testele create pentru alte tulpini de Ebola nu depistează varianta Bundibugyo - ar fi putut duce la recunoaşterea întârziată a epidemiei.

Totodată, supravegherea focarului devine mai grea pentru că mulţi locuitori nu iau în calcul varianta unei infecţii cu Ebola şi nu merg la medic. Aproximativ 70% dintre cei afectaţi îşi pierd viaţa în comunitate, fără a ajunge să fie îngrijiţi în unităţi sanitare.

Chiar dacă epidemia a fost anunţată oficial în luna mai, OMS şi Africa CDC estimează că virusul ar fi circulat deja cu câteva luni înainte de acel moment.

Jean-Jacques Muyembe, co-descoperitor al virusului Ebola şi director al Institutului Naţional de Cercetare Biomedicală din Congo, a menţionat că, la unii bolnavi, hemoragiile se manifestă abia într-un stadiu mai avansat al bolii.

Daniel Bausch a precizat că, pe baza observaţiilor acumulate de-a lungul anilor, mulţi cercetători consideră acum că hemoragia nu este un semn atât de caracteristic pentru toate formele de Ebola cum se credea în trecut, iar la pacienţii cu tulpina Bundibugyo sângerările par să fie şi mai rare.

La copiii mici, tabloul clinic este şi mai greu de descifrat, a remarcat Smallwood, reprezentantă a OMS. Tulburările gastrointestinale se întâlnesc mai des decât febra, ceea ce îngreunează identificarea timpurie a bolii şi începerea tratamentului, putând explica şi de ce cei mici sunt loviţi într-o proporţie atât de mare.

Potrivit celor mai recente cifre comunicate de Ministerul Sănătăţii din Congo şi de OMS, au fost confirmate 1.207 cazuri de Ebola la copii cu vârsta sub 5 ani, dintre care 844 au murit, ceea ce înseamnă aproximativ 7 din 10.

Acest nivel al mortalităţii depăşeşte procentul înregistrat la adulţi, unde decesele se ridică la circa 50%. Chiar dacă este mai ridicat decât în focarele anterioare cu tulpina Bundibugyo, procentul rămâne sub valorile obişnuite pentru tulpina Zaire şi alte variante de Ebola, care, fără tratament, pot provoca o mortalitate de până la 80%.

Un grup de experţi de top consideră că mai sunt multe aspecte de lămurit, inclusiv cât de des apar forme uşoare ale infecţiei şi ce efecte pe termen lung rămân la supravieţuitori. Circa 700 de persoane care au trecut prin boală s-au înscris într-un studiu şi în programe de suport, conform OMS.

Analizele de secvenţiere genomică, care au arătat anterior diferenţe nete faţă de tulpinile mai comune ale virusului Ebola, indică faptul că varianta Bundibugyo nu trece prin mutaţii rapide şi nici nu capătă o capacitate mai mare de transmitere.

Cu toate acestea, Sylvie Jonckheere, consilier pe probleme de boli infecţioase emergente şi reemergente în cadrul organizaţiei Medecins Sans Frontieres, a atras atenţia că munca de cercetare întâmpină obstacole serioase din cauza numărului mare de pacienţi care mor în comunitate fără să fie înregistraţi. "Dacă nu îi găsim pe cei grav bolnavi, ce şanse avem să îi identificăm pe cei care prezintă doar forme uşoare ale bolii?" s-a întrebat ea.

Mai mulţi specialişti au arătat că rezultatele obţinute în stingerea unor focare iniţiale confirmă eficienţa măsurilor clasice de limitare a bolii, precum izolarea pacienţilor. Similar variantei Zaire, virusul pare să se transmită doar atunci când persoana infectată are simptome.

Cea mai importantă necunoscută rămâne însă legată de opţiunile terapeutice eficiente. Un studiu clinic care vizează vaccinul Ervebo, produs de Merck şi creat pentru prevenţia tulpinii Zaire, analizează dacă acesta poate oferi şi protecţie încrucişată împotriva variantei Bundibugyo. Totodată, noi vaccinuri concepute special pentru Bundibugyo urmează să intre în curând în studii clinice, iar în Congo sunt testate antivirale profilactice şi tratamente dezvoltate de Gilead Sciences şi Mapp Biopharmaceutical.