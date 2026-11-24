Lansarea noului serial Netflix „The Altruists”, inspirat de unul dintre cele mai mari scandaluri din industria criptomonedelor, a stârnit controverse printre reprezentanții pieței crypto. Producția urmărește prăbușirea platformei FTX și implicarea mai multor personaje în frauda de miliarde de dolari, însă criticii susțin că scenariul modifică responsabilitatea celor implicați și oferă o imagine distorsionată asupra evenimentelor, potrivit CNBC.

Producția a fost lansată pe 19 noiembrie și urmărește evenimentele care au dus la falimentul platformei FTX, în noiembrie 2022. Cele mai multe critici vizează portretizarea lui Sam Bankman-Fried, fondatorul companiei, și a lui Caroline Ellison, fosta directoare a Alameda Research.

În opinia contestatarilor, cei doi sunt prezentați mai degrabă ca „victime ale influenței altor persoane” decât ca persoane responsabile pentru fraudă.

În schimb, Changpeng Zhao, cofondatorul Binance, una dintre cele mai mari platforme de tranzacționare a criptomonedelor, apare în serial drept „principalul personaj negativ”.

FTX a intrat în faliment în noiembrie 2022, după o criză de lichiditate care a scos la iveală probleme financiare majore. Anchetele au arătat că miliarde de dolari din fondurile clienților fuseseră transferate către Alameda Research, companie de tranzacționare controlată de Sam Bankman-Fried.

Fondatorul platformei a fost condamnat în martie 2024 la 25 de ani de închisoare pentru fraudă și conspirație. Caroline Ellison a pledat vinovată și a colaborat ulterior cu procurorii americani.

În perioada premergătoare falimentului FTX, Changpeng Zhao anunțase că Binance urma să își vândă deținerile rămase de FTT, criptomoneda emisă de platformă. Decizia a amplificat presiunea financiară asupra companiei.

Zhao a fost condamnat separat, în 2024, la patru luni de închisoare pentru încălcarea legislației americane privind combaterea spălării banilor. În octombrie 2025, acesta a primit grațiere din partea președintelui Donald Trump.

Changpeng Zhao a criticat serialul într-o postare pe rețeaua X, pe care l-a descris drept „absurd”, punând la îndoială intențiile celor care au realizat producția.

Analistul pieței criptomonedelor cunoscut sub pseudonimul Kaleo a susținut că scenariul îi prezintă pe Bankman-Fried și Ellison drept persoane manipulate de Zhao să comită infracțiunile, în timp ce fondatorul Binance este transformat în principalul responsabil pentru scandal.

„Oricine a scris acest scenariu nu are nicio rușine”, a transmis Kaleo.

Și Vitalik Buterin, cofondatorul Ethereum, a criticat producția. Acesta a atras atenția asupra modului în care este imitat accentul lui Changpeng Zhao, considerând că reprezentarea ar putea avea conotații rasiste.

La rândul său, Tigran Gambaryan, fost director Binance și fost agent federal american, consideră că serialul reduce responsabilitatea lui Bankman-Fried și îl transformă pe Zhao într-un „personaj negativ caricatural”.

Yi He, cofondatoarea Binance, a descris personajele drept „unidimensionale” și „stereotipe”, acuzând producția că mută responsabilitatea de la persoanele implicate direct în prăbușirea FTX.

Nu toate opiniile au fost însă favorabile lui Zhao. Star Xu, fondatorul platformei OKX, i-a cerut acestuia să răspundă criticilor prin fapte și dovezi, în loc să le interpreteze drept atacuri coordonate ale concurenței.

„The Altruists” are opt episoade. Distribuția îi include pe Anthony Boyle, în rolul lui Sam Bankman-Fried, Julia Garner, care o interpretează pe Caroline Ellison, și Terry Chen, în rolul lui Changpeng Zhao.

Graham Moore, creatorul și unul dintre coordonatorii producției, a explicat înainte de lansare că nu și-a propus să reproducă fidel comportamentul persoanelor reale, ci să construiască personaje complexe.

„Nu voi putea demonstra niciodată ce se petrecea în inimile sau mințile prietenilor lui Sam atunci când au luat acele decizii”, a declarat Moore pentru Business Insider.

„Povestea pe care o spunem nu este una financiară și nici despre criptomonede. Este o poveste profund personală”, a explicat creatorul serialului, arătând că scenariul are la bază cercetări despre trecutul și declarațiile publice ale persoanelor implicate.

Compania de streaming a mai fost implicată în litigii privind modul în care au fost portretizate anumite persoane în producții inspirate din evenimente reale.

În 2022, Rachel DeLoache Williams, fost editor foto la Vanity Fair, a dat în judecată Netflix din cauza felului în care a fost prezentată în serialul „Inventing Anna”, despre escroaca Anna Sorokin. Williams a susținut că producția i-a folosit numele real și a descris-o în mod fals drept o persoană lacomă și necinstită. Litigiul s-a încheiat printr-o înțelegere amiabilă în februarie 2026.

Un alt dosar vizează serialul „Baby Reindeer”, care urmărește povestea unui comediant hărțuit de o femeie obsedată de acesta.

Fiona Harvey, femeia care susține că a inspirat personajul Martha, a solicitat despăgubiri de cel puțin 170 de milioane de dolari. Aceasta acuză Netflix că a prezentat-o în mod fals drept o persoană condamnată pentru hărțuire și agresiune sexuală.

Procesul este programat să înceapă în mai 2027. Netflix a anunțat că își va apăra poziția în instanță și va susține dreptul creatorului Richard Gadd de a-și spune povestea.