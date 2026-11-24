Floarea mică, albastră, purtată la rever poate adăposti o istorie mai grea decât lasă să se întrevadă fragilitatea ei. În tradiția masonică de după război, insigna florii de Nu-Mă-Uita a devenit un semn al fraternității și al aducerii-aminte. În petalele sale de metal s-au strâns memoria celor dispăruți, recunoștința supraviețuitorilor și făgăduința de a nu lăsa uitarea să aibă ultimul cuvânt.

În jurul ei s-a țesut și o poveste despre supraviețuire. Sub dictatura nazistă, masonii germani ar fi înlocuit echerul și compasul cu această floare discretă, recunoscându-se astfel unii pe alții, chiar și în lagărele de concentrare.

Relatarea a trecut dincolo de hotarele Germaniei și a însoțit răspândirea insignei. Între puterea unei asemenea povești și certitudine rămâne însă o distanță pe care istoricul este dator să o păstreze.

Persecutarea masoneriei de către regimul hitlerist a fost sistematică și neîndurătoare. În altă parte a lumii, la Singapore, unde prizonierii britanici se aflau sub autoritate japoneză, solidaritatea masonică a lăsat o urmă de altă natură: o listă cu nume, loji și semnături. Floarea de la rever și foaia păstrată din captivitate ne apropie, pe căi diferite, de încercarea unei comunități de a-și apăra legăturile și de a le transmite celor care vin după ea.

În Germania, drumul către interdicție pentru masoni începuse înaintea războiului. La 30 ianuarie 1933, Adolf Hitler devenea cancelar al Germaniei. Propaganda nazistă făcuse din pretinsul complot „iudeo-masonic” una dintre explicațiile sale pentru cucerirea puterii în disprețul față de democrație. În această închipuire ostilă, cultivată până la a deveni instrument de represiune, masoneria era înfățișată drept o putere ascunsă, potrivnică lumii

Represiunea s-a desfășurat în etape. Potrivit Muzeului Memorial al Holocaustului din SUA, în 1934 s-au întețit presiunile asupra membrilor, închiderea lojelor și confiscarea arhivelor. Unele organizații conservatoare au încercat să găsească o cale de acomodare cu noua putere, dar încercarea nu le-a asigurat o supraviețuire durabilă. La 17 august 1935, ministrul de interne Wilhelm Frick a ordonat dizolvarea tuturor lojelor și filialelor încă existente și confiscarea bunurilor lor.

Destinele celor persecutați nu pot fi cuprinse întotdeauna într-o singură categorie. Un mason putea fi, deopotrivă, evreu, adversar politic al regimului sau participant la rezistență. Motivele urmăririi se suprapuneau, după cum se suprapuneau și apartenențele oamenilor asupra cărora se abătea teroarea.

Floarea albastră avea însă o istorie mai veche. Cercetările lui Ernst-Günther Geppert leagă insigna de o reuniune a Marii Loji „Zur Sonne”, organizată la Bremen în jurul anului 1926. Fabricată la Selb, fusese o insignă de reuniune. La începuturile ei documentate nu se afla, așadar, intenția de a înlocui în clandestinitate echerul și compasul. Acest înțeles avea să se așeze asupra ei în memoria ulterioară a fraternității.

Răspândirea postbelică a florii este legată de Theodor Vogel, unul dintre oamenii care au lucrat la refacerea masoneriei germane. Potrivit reconstituirii acestei istorii, Vogel a comandat din nou insigne la Selb, în 1948, și le-a oferit apoi interlocutorilor ca semn de prietenie. Odată cu micul obiect călătorea și povestea anilor de dictatură. Floarea însoțea întâlnirile, trecea dintr-o mână în alta și dădea o formă văzută legăturilor care se reînnodau.

Refacerea instituțională și-a avut propriul calendar. La 19 iunie 1949, potrivit istoriei oficiale a organizației germane, 174 de loji s-au reunit într-o „Mare Lojă Unită”. „Marile Loji Unite ale Germaniei”, aveau să se constituie la 27 aprilie 1958.

Valoarea comemorativă a insignei este evidentă. Ne spune, prin simpla ei prezență, că un om își amintește de alții. Poate mărturisi un atașament și poate reînnoi obligația ajutorului reciproc. Numele florii îi dă acestei datorii forma unei rugăminți: nu mă uita.

La River Valley Road, în Singapore, memoria a păstrat altceva: scrisul unor oameni aflați în captivitate. Lagărul se găsea sub autoritate japoneză, în teatrul de război al Orientului Îndepărtat. Acolo, masoni englezi din rândul prizonierilor au alcătuit un club masonic. Un document publicat ulterior reproduce lista membrilor fondatori și fixează reuniunea inaugurală la 16 iulie 1942. Numele, lojile și semnăturile dau acestei mărturii o precizie sobră. Dincolo de ele se întrevede voința prizonierilor de a păstra o tradiție comună, într-un loc în care aproape toate rânduielile vieții lor fuseseră sfărâmate.

În 1950, revista The Pentagram a publicat mărturia lui W. Molesworth, unul dintre fondatori. El vorbea despre douăzeci și cinci de maeștri masoni care constituiseră clubul în pofida interdicției autorităților militare japoneze. Întâlnirile, spunea el, aveau loc săptămânal.

Tot Molesworth adăuga că majoritatea muriseră ulterior ca prizonieri pe șantierul căii ferate Siam–Birmania. Citită în lumina acestei mărturii, lista capătă greutatea unui pomelnic. Semnăturile rămân mărturia unei întâlniri, dar și urma unor vieți curmate.

Alături de floarea albastră, foaia aceasta păstrează ceva din făgăduința fraternității: numele unui om să mai poată fi rostit și după ce el nu mai este.