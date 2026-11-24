EUROPAfest revine cu cea de-a 34-a ediție, continuând o poveste de succes care a transformat Bucureștiul într-un punct de întâlnire al muzicienilor din întreaga lume. Cu o identitate artistică puternică, recunoaștere internațională și un public fidel, festivalul și-a consolidat poziția printre evenimentele muzicale de referință ale Europei, promovând, sub sloganul „It's all about live quality music!”, excelența artistică și dialogul cultural fără frontiere.

Un moment important din perioada pregătirilor ediției 2027 l-a reprezentat întâlnirea din aceste zile de la Palatul Elisabeta dintre Alteța Sa Regală Principele Radu si directorul festivalului, dl. Luigi Gageos, care a reconfirmat legătura construită de-a lungul a peste două decenii. Din 2005, festivalul se desfășoară sub Înaltul Patronaj al Majestății Sale Margareta și al Alteței Sale Regale Principele Radu, EUROPAfest fiind primul eveniment din România care a beneficiat de această prestigioasă recunoaștere. În 2025, contribuția festivalului la promovarea culturii și a imaginii României pe plan internațional a fost onorată prin acordarea Medaliei „Custodele Coroanei române”, în cadrul unei ceremonii speciale desfășurate la Castelul Peleș.

Cu o istorie de 20 de ani, BIJC s-a impus ca o platformă de referință pentru descoperirea, promovarea și afirmarea noii generații de muzicieni de jazz, atrăgând artiști talentați din întreaga lume. Competiția se remarcă prin anvergura internațională, exigența selecției artistice și diversitatea stilistică, reunind muzicieni care explorează întregul univers al jazzului, de la swing, bebop și mainstream la fusion, free jazz, bossa nova, afro-cuban și jazz contemporan. De-a lungul timpului, proiectul s-a bucurat de susținerea unor personalități ale scenei muzicale mondiale, printre care și legendara Natalie Cole.

Impactul EUROPAfest depășește însă granițele sălilor de concert. Ultimele două videoclipuri ale ediției 2026 Bucharest International Jazz Competition, postate pe pagina de facebook, au inregistrat fiecare peste 700.000 de vizualizări, reflectând interesul publicului pentru festival și capacitatea muzicii live de a conecta oameni dincolo de frontiere.

Recunoașterea internațională este susținută și de distincția EFFE – Europe's Finest Festivals, care evidențiază capacitatea EUROPAfest de a dezvolta proiecte culturale competitive la nivel european și de a contribui la consolidarea imaginii României pe scena culturală internațională. EUROPAfest 2027 se conturează ca un nou capitol al acestei povești, cu promisiunea unor experiențe muzicale autentice.

Informații suplimentare:

Organizator: Asociația jmEvents | 0740 75 95 66 | [email protected]