Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis trei atenționări Cod galben de ninsori viscolite și intensificări ale vântului, valabile până miercuri dimineață. Rafalele vor atinge viteze de până la 90 km/h în zonele montane, însă intensificări ale vântului sunt prognozate pe întreg teritoriul țării. În București, vremea va fi mai rece decât în mod normal pentru această perioadă, cu temperaturi negative în timpul nopții.

Prima atenționare Cod galben de ninsori viscolite va fi în vigoare marți, 24 noiembrie, începând cu ora 10:00 și până la ora 20:00.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, în Carpații Meridionali, Carpații Orientali și Munții Apuseni sunt prognozate ninsori slabe din punct de vedere cantitativ. Vântul va avea însă intensificări puternice, cu viteze cuprinse între 60 și 90 km/h, viscolind ninsoarea.

O a doua atenționare Cod galben, care vizează intensificările vântului, a fost emisă pentru același interval orar, respectiv marți, între orele 10:00 și 20:00.

Meteorologii au anunțat că vântul va sufla cu putere în vestul și sudul Olteniei, în sud-vestul Munteniei, în sudul și estul Transilvaniei, precum și în vestul Moldovei. În toate aceste regiuni, viteza vântului la rafală va fi cuprinsă între 50 și 70 km/h.

Intensificări ale vântului vor fi înregistrate și în restul țării, inclusiv în regiunile care nu se află sub atenționare meteorologică. În aceste zone, vitezele vor fi, în general, cuprinse între 40 și 50 km/h.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o a treia atenționare Cod galben, care va intra în vigoare marți, 24 noiembrie, la ora 20:00, și va fi valabilă până miercuri, 25 noiembrie, la ora 08:00.

De această dată, atenționarea meteorologică de ninsori viscolite vizează Carpații Orientali și estul Carpaților Meridionali.

În intervalul menționat, meteorologii estimează că va ninge slab, însă vântul va continua să sufle cu viteze de 60 – 90 km/h, viscolind ninsoarea pe parcursul nopții.

Potrivit prognozei speciale emise de ANM pentru municipiul București, temperaturile vor fi mai scăzute decât cele caracteristice acestei perioade a anului.

Vântul va avea intensificări pe parcursul zilei de marți, când rafalele vor atinge viteze de 50 – 60 km/h. Ulterior, acesta va scădea în intensitate și va sufla slab și moderat.

Cerul va fi variabil în timpul zilei, urmând să devină predominant senin pe parcursul nopții.

Temperatura maximă va fi de aproximativ 7 grade Celsius, iar cea minimă se va încadra între -3 și -2 grade Celsius. În zona preorășenească, temperaturile nocturne vor fi și mai scăzute, apropiindu-se de -5 grade Celsius.