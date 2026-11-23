Spectacolul Saniei zburătoare, unul dintre momentele așteptate de vizitatorii Târgului de Crăciun din Craiova, nu va mai avea loc luni seara. Primăria a anunțat că reprezentanția va fi anulată din cauza rafalelor puternice de vânt, care ar putea pune în pericol siguranța participanților.

Autoritățile locale au transmis că vremea nefavorabilă nu permite desfășurarea show-ului în condiții de siguranță. Craiova și județul Dolj se află sub incidența unor avertizări meteorologice privind intensificările vântului.

„Având în vedere emiterea codului galben de vânt, vă informăm că showul Saniei zburătoare NU va mai avea loc, în această seară, la Târgul de Crăciun Craiova. Craiova și Județul Dolj se află în regiunea pentru care meteorologii au anunțat intensificări ale vântului, cu rafale care pot ajunge la 70 km/h. Va multumim!”, a transmis Primăria Craiova.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare Cod Galben de intensificări ale vântului, valabilă luni, 23 noiembrie, în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în vestul și sudul Olteniei.

Avertizarea este valabilă până la ora 23:00. Meteorologii au anunțat rafale de vânt cu viteze cuprinse între 50 și 70 km/h.

Zonele vizate de atenționare sunt vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și estul Munteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei, centrul și sudul Moldovei, precum și Dobrogea.

Tot luni, prefectul județului Dolj, Cosmin Durle, a convocat Comandamentul de Iarnă, la care au participat reprezentanți ai instituțiilor responsabile de gestionarea situațiilor de urgență, ai administrației drumurilor naționale și județene, ABA Jiu, Serviciului Regional de Prognoză a Vremii Craiova, Inspectoratului Școlar Județean, Serviciului de Ambulanță și operatorilor de salubritate și energie electrică.

Județul Dolj se află sub incidența unui Cod Portocaliu de intensificări puternice ale vântului, valabil până la ora 18:00. Rafalele pot ajunge la viteze de 70-80 km/h.

„Vreau să rămânem la fel de serioși și de implicați. Fiecare dintre noi știe ce are de făcut. Am trecut împreună prin situații de urgență și știm cum trebuie să intervenim. Rămânem în alertă, iar orice schimbare a condițiilor meteorologice trebuie comunicată din timp tuturor celor implicați. Este important să colaborăm permanent, astfel încât să putem anticipa situațiile care pot apărea și să intervenim rapid, acolo unde este nevoie”, a declarat prefectul județului Dolj, Cosmin Durle.