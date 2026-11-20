Târgul de Crăciun Bucureşti va fi inaugurat de la ora 17:00, odată cu aprinderea iluminatului festiv de pe marile bulevarde ale Capitalei. În Piața Constituției, organizatorii pregătesc peste 130 de căsuțe cu produse tradiționale, preparate de sezon și decorațiuni, dar și spații de divertisment pentru copii și adulți.

Primăria Capitalei a anunțat programul Târgului de Crăciun organizat în Piața Constituției, unde vor avea loc spectacole cu Fuego, Loredana, Gheorghe Zamfir și alți artiști. Evenimentul se va desfășura până pe 27 decembrie, pe o suprafață de peste 20.000 de metri pătrați, iar accesul publicului va fi gratuit.

Potrivit comunicatului transmis de Primăria Capitalei, în primele cinci zile vor fi organizate concerte pop și rock, alături de spectacole dedicate Zilei Naționale a României. Programul artistic va continua în weekendurile din decembrie, cu spectacole și colinde.

Deschiderea oficială din 27 noiembrie va fi marcată de spectacole susținute de Fuego, Alina Sorescu & Picii lu' Soreasca și Corul de Copii Radio.

Sâmbătă, 28 noiembrie, programul este dedicat muzicii rock. Pe scena din Piața Constituției vor urca The Kryptonite Sparks, Toulouse Lautrec și Bere Gratis, alături de invitatul special Gheorghe Zamfir.

Duminică, 29 noiembrie, concertele vor continua cu Alexandra Ungureanu Band, OCS și Vunk.

Luni, 30 noiembrie, publicul o va putea urmări pe Loredana, alături de Banda Agurida. În aceeași zi vor cânta Amalia Niță și Corul „Shining Stars”, precum și Nadir.

De Ziua Națională, marți, 1 decembrie, este programat spectacolul „Cu România în suflet”, la care vor participa Ioana-Maria, Doinița și Ionuț Dolănescu, Orchestra „Rapsozii Moldovei”, condusă de dirijorul Vitalie Dorin, și invitați speciali. Programul va include și reprezentații susținute de Florin Grigore și Star Music Band, precum și de Valeria Arnăutu și grupul vocal „Vlăstarele Cântecului Românesc”. Concertele vor continua pe parcursul lunii decembrie, în fiecare weekend, de vineri până duminică.

Amenajările din Piața Constituției sunt în desfășurare, iar comercianții vor avea la dispoziție peste 130 de căsuțe pentru vânzarea produselor tradiționale, a preparatelor culinare și a decorațiunilor de sărbători.

Elementul central al târgului va fi un brad de Crăciun cu o înălțime de 30 de metri. Acesta va fi decorat cu o instalație luminoasă alcătuită din 171.000 de beculețe LED.

În spațiul destinat evenimentului vor fi amplasate și alte instalații luminoase, alături de decorațiuni tematice.

Vizitatorii vor avea la dispoziție o roată panoramică, deja montată, un carusel și un trenuleț. Aceste atracții vor funcționa în același interval orar cu târgul.

Una dintre atracțiile pregătite pentru cei mici este Casa lui Moș Crăciun, un spațiu cu o suprafață de peste 100 de metri pătrați, decorat și pictat manual.

Montarea construcției a început vineri, 20 noiembrie. În interior vor fi organizate ateliere de creație și activități interactive, iar copiii vor putea întâlni spiriduși și personaje de poveste.

Cei mici vor avea posibilitatea să lase scrisori pentru Moș Crăciun, care va fi prezent la târg în perioada 12–24 decembrie.

Accesul în Casa lui Moș Crăciun va fi gratuit, iar activitățile dedicate copiilor vor continua pe durata evenimentului.

Târgul organizat în Piața Constituției va putea fi vizitat zilnic, în perioada 27 noiembrie – 27 decembrie.

Programul stabilit de organizatori este următorul:

27 noiembrie, ziua deschiderii: 17:00–22:00;

Luni–vineri: 12:00–22:00;

Sâmbătă și duminică: 10:00–22:00.

Roata panoramică, trenulețul și caruselul vor funcționa după același program. Casa lui Moș Crăciun va avea un orar separat. De luni până vineri, aceasta va putea fi vizitată între orele 12:00–14:00 și 17:00–22:00.

În zilele de sâmbătă și duminică, programul va fi 10:00–13:00 și 17:00–22:00. Moș Crăciun îi va întâmpina personal pe copii în perioada 12–24 decembrie.

Primăria Capitalei a anunțat că vizitatorii nu vor plăti taxă de acces pentru intrarea la târgul din Piața Constituției.

Evenimentul se desfășoară pe o suprafață de peste 20.000 de metri pătrați și va include atât activități pentru familiile cu copii, cât și concerte și spectacole pentru publicul larg.

O parte dintre cheltuielile necesare organizării sunt acoperite din sponsorizări. Potrivit municipalității, până vineri, 20 noiembrie, au fost obținute peste 1,6 milioane de lei din această sursă de finanțare.