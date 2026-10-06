Drifturile din Piața Constituției, amendate de Garda de Mediu

Organizatorii competiției de drift desfășurate în Piața Constituției din București au fost sancționați cu 15.000 de lei de Garda de Mediu, după mai multe sesizări privind zgomotul și poluarea aerului. Comisarii au constatat emisii de gaze de eșapament, fum și particule provenite din uzura anvelopelor.

„Spectacolul auto din centrul Capitalei a lăsat în urmă mai mult decât urme de cauciuc pe asfalt. În urma sesizărilor primite de la bucureșteni, comisarii Gărzii Naționale de Mediu au verificat competiția de drift desfășurată în Piața Constituției și au constatat niveluri ridicate de zgomot, gaze de eșapament, fum și particule generate de uzura anvelopelor. Organizatorii au fost amendați cu 15.000 de lei”, a transmis, marți, Garda de Mediu, într-o postare pe Facebook.

Etapa a cincea a Campionatului Național de Drift a avut loc în perioada 3–4 octombrie.

Evenimentul s-a desfășurat în Piața Constituției, pe Bulevardul Libertății și pe o porțiune din Bulevardul Națiunile Unite.

Potrivit Gărzii de Mediu, competiția fusese aprobată de autoritățile locale și avea documentele necesare pentru organizare.

Comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Municipiului București au mers în teren după mai multe sesizări referitoare la poluarea fonică și calitatea aerului.

„Comisarii GNM – Comisariatul Municipiului București, ajunși în teren după mai multe sesizări privind poluarea fonică și calitatea aerului, au constatat că mașinile de concurs generau cantități importante de gaze de eșapament, fum și particule provenite din frecarea intensă a anvelopelor pe carosabil”, a precizat Garda Națională de Mediu.

Instituția a transmis că fumul a rămas o perioadă în zona Bulevardului Națiunile Unite și, purtat de curenții de aer, s-a deplasat către Parcul Izvor.

Garda Națională de Mediu a sancționat organizatorul evenimentului pentru că nu ar fi luat toate măsurile necesare pentru reducerea emisiilor în atmosferă.

„Pentru faptul că nu au fost luate toate măsurile necesare pentru limitarea emisiilor de poluanți în atmosferă, organizatorul – Asociația Clubul Sportiv Romanian Drift Community – a fost sancționată de Garda Națională de Mediu cu 15.000 de lei”, potrivit postării.

La controlul făcut ulterior, pe 5 octombrie, circulația fusese reluată.

Carosabilul era curățat și spălat, iar deșeurile produse în timpul competiției fuseseră ridicate.