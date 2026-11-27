Târgul de Crăciun din București și-a deschis porțile vineri, 27 noiembrie, de la ora 17:00, în Piața Constituției. Evenimentul a ajuns la cea de-a 19-a ediție, iar aprinderea iluminatului festiv este programată pentru ora 19:00. Vizitatorii vor avea acces gratuit la cele 133 de căsuțe, concerte și atracții pregătite pentru sărbătorile de iarnă, potrivit Primăriei Capitalei.

Ediția din acest an aduce 133 de căsuțe, un brad de Crăciun cu o înălțime de 30 de metri, decorat cu 171.000 de luminițe, precum și concerte live și numeroase elemente festive.

Târgul poate fi vizitat de luni până vineri, între orele 12:00 și 22:00, iar în zilele de sâmbătă și duminică, programul începe la ora 10:00 și se încheie la 22:00.

Intrarea este gratuită, iar evenimentul se va desfășura până pe 27 decembrie.

Aprinderea luminilor de sărbători este programată vineri seară, la ora 19:00. Instalațiile luminoase însumează aproximativ șase milioane de beculețe, amplasate atât în zona târgului, cât și pe principalele artere din centrul Capitalei.

Decorațiunile vor putea fi admirate pe Bulevardul Unirii, Bulevardul I.C. Brătianu, Bulevardul Magheru, Bulevardul Bălcescu, Bulevardul Lascăr Catargiu, Bulevardul Aviatorilor, Bulevardul Regele Mihai I, Șoseaua Kiseleff, Calea Victoriei și Bulevardul Regina Elisabeta, dar și în Piața Romană.

Programul artistic din prima seară include recitaluri susținute de Alina Sorescu, Fuego și Zdob și Zdub. Artiștii vor urca pe scena amenajată în Piața Constituției după deschiderea oficială a târgului.

Organizatorii recomandă transportul public pentru deplasarea către Piața Constituției. Cei care aleg autobuzul au la dispoziție liniile 104, 123 și 205, cu oprire la stația Izvor, precum și linia 385, care ajunge la stația Piața Constituției.

De asemenea, zona este deservită de troleibuzul 63, cu oprire la Piața Constituției, și de magistralele de metrou M1 și M3, prin stația Izvor.

Accesul pietonal în târg se face de pe Bulevardul Libertății, dinspre Parcul Izvor și Calea 13 Septembrie, precum și de pe bretelele laterale ale Pieței Constituției.