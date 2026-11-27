Târgul de Crăciun din București se deschide astăzi. Programul complet al evenimentelor
- Mădălina Sfrijan
- 27 noiembrie 2026, 07:16
Capitala se pregătește pentru sărbătorile de iarnă. Târgul de Crăciun din Piața Constituției își deschide porțile vineri, 27 noiembrie, iar inaugurarea va coincide cu aprinderea iluminatului festiv. Aproximativ șase milioane de luminițe vor decora zona târgului și principalele artere ale orașului. Municipalitatea a anunțat și programul concertelor din perioada 27 noiembrie – 1 decembrie, potrivit Primăriei Capitalei.
Primăria Capitalei aprinde iluminatul festiv pe 27 noiembrie
Momentul inaugural este programat vineri, la ora 19:00, când vor fi pornite instalațiile luminoase montate pe zece mari bulevarde și în Piața Romană.
Lista arterelor incluse în decorul festiv cuprinde Bulevardul Unirii, Bulevardul I.C. Brătianu, Bulevardul Magheru, Bulevardul Bălcescu, Bulevardul Lascăr Catargiu, Bulevardul Aviatorilor, Bulevardul Regele Mihai I, Șoseaua Kiseleff, Calea Victoriei și Bulevardul Regina Elisabeta.
„Bucureştiul îmbracă haine de sărbătoare şi intră în atmosfera magică a Crăciunului! Mâine seară, la ora 19.00, de pe scena Târgului de Crăciun Bucureşti, apăsăm butonul şi aprindem 6 milioane de luminiţe la târg şi pe 10 mari bulevarde centrale: Bd. Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Bd. Magheru, Bd. Bălcescu, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. Aviatorilor, Bd. Regele Mihai I, Şos. Kiseleff, Calea Victoriei, Bd. Regina Elisabeta, dar şi Piaţa Romană”, a anunțat Primăria Capitalei.
Târgul din Piața Constituției va avea 133 de căsuțe
Ediția din acest an aduce 133 de căsuțe cu produse și preparate, dar și un brad de mari dimensiuni, amplasat în centrul pieței. Acesta va fi decorat cu 171.000 de luminițe.
Pe scena evenimentului vor urca mai mulți artiști și formații, iar programul va include concerte live, colinde și spectacole destinate publicului de toate vârstele.
În perioada 27 noiembrie – 1 decembrie, organizatorii au pregătit cinci seri de spectacole. Programul începe vineri, odată cu deschiderea oficială a târgului, și continuă până de Ziua Națională.
Vineri, 27 noiembrie
17:00 – Deschiderea porților Târgului de Crăciun București
18:00 – Corul de copii Radio – colinde
19:00 – Aprinderea iluminatului festiv
19:00 – Alina Sorescu & Picii lu` Soreasca
20:00 – Fuego
21:00 – Zdob și Zdub
Sâmbătă, 28 noiembrie
18:30 – The Kryptonite Sparks
19:30 – Toulouse Lautrec
20:30 – Bere Gratis & Gheorghe Zamfir
Duminică, 29 noiembrie
19:00 – Alexandra Ungureanu Band
20:00 – OCS
21:00 – VUNK
Luni, 30 noiembrie
19:00 – Shining Stars by Amalia Niță20:00 – Nadir
21:00 – Loredana & Banda Agurida
Marți, 1 decembrie
19:00 – Florin Grigore & Star Music Band
19:45 – Valeria Arnăutu și Grupul Vocal „Vlăstarele Cântecului Românesc”
20:30 – „Cu România în suflet” – Ioana Maria, Doinița și Ionuț Dolănescu, alături de invitații speciali Simona Dinescu, Ionuț Sidău, Maria Tincu, Cristina Dan și Yura-Gheorghe Țiple. Orchestra „Rapsozii Moldovei”, dirijor Vitalie Dorin.
Târgul de Crăciun rămâne deschis până pe 27 decembrie
Evenimentul din Piața Constituției se va desfășura timp de o lună, între 27 noiembrie și 27 decembrie 2026. Accesul va fi permis de luni până vineri, între orele 12:00 și 22:00, iar sâmbăta și duminica, între 10:00 și 22:00.
În ziua inaugurării, vineri, 27 noiembrie, vizitatorii vor putea intra începând cu ora 17:00, iar târgul se va închide la ora 22:00.
Programul artistic va continua în fiecare weekend din decembrie, de vineri până duminică, cu noi concerte, colinde și spectacole.