Deputatul PSD Mihai Fifor a lansat un atac la adresa premierului Ilie Bolojan, după prezentarea raportului privind starea finanțelor publice de către ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Social-democratul contestă performanțele Guvernului în reducerea deficitului bugetar și susține că rezultatele anunțate de fostul premier se bazează, în realitate, pe amânarea unor plăți și acumularea unor obligații financiare. Mihai Fifor îi cere lui Ilie Bolojan să dea explicații în fața românilor.

Deputatul PSD a ironizat discursul lui Ilie Bolojan despre reducerea deficitului bugetar și a susținut că raportul prezentat de Alexandru Nazare contrazice imaginea de reformator pe care premierul și-a construit-o.

„În sfârșit, gogoașa furioasă „Ilie Sărăcie” s-a dezumflat până n-a mai rămas nimic din ea. El, cavalerul apocalipsei deficitului, miracolul de la Bihor, tăietorul cu barda de „burți grase” care secătuiau bugetul!

Raportul de astăzi al ministrului Finanțelor a fâsâit de tot ce mai rămăsese din Bolojan și l-a redus din galacticul Bolo la nimic. La marele NIMIC care este.

Astăzi nu mai poate minți cum respiră. Și, oricât și-ar mobiliza propaganda, realitatea i-a dat o smetie de l-a bufnit râsul. Și pe români plănsul.

Pentru că cifrele nu mint, Ilie! Cifrele arată cât de mare, gogonată și ticăloasă a fost minciuna gonflată Bolojan. Cât de mare este prețul pe care îl plătesc românii pentru experimentele patologice ale unui om care nu ar fi trebuit să depășească vreodată granițele județului Bihor”, a transmis Mihai Fifor.

Social-democratul a făcut referire la reducerea deficitului bugetar anunțată de Ilie Bolojan pentru primele șapte luni ale anului. Potrivit cifrelor invocate de Fifor, deficitul ar fi scăzut cu 28,4 miliarde de lei, de la 76,4 miliarde la 48 de miliarde de lei.

Deputatul PSD susține însă că această evoluție trebuie analizată și prin prisma obligațiilor financiare care nu au fost achitate. El enumeră facturi restante, lucrări executate și nedecontate, plăți amânate, despăgubiri eșalonate și programe publice insuficient finanțate.

„Ce ne spune astăzi ministrul Nazare? Că, în spatele acestei pretinse performanțe, se ascund facturi neplătite, lucrări executate și nedecontate, obligații financiare amânate, despăgubiri eșalonate și programe publice insuficient finanțate.

Dimensiunea acestor presiuni financiare, potrivit estimărilor bazate pe datele prezentate astăzi, ajunge la cel puțin 51,2 miliarde de lei, echivalentul a 2,5% din PIB. 51,2 miliarde de lei!!!!!”, a explicat el.

Fifor a mai atras atenția că estimarea nu include necesarul de finanțare pentru SAFE, problemele legate de cererile de plată din PNRR și despăgubirile datorate personalului din învățământ, care nu au fost încă centralizate.

Deputatul PSD a făcut distincția între reducerea deficitului prin reforme structurale și eficientizarea cheltuielilor publice și diminuarea acestuia prin întârzierea achitării obligațiilor financiare.

„Toate acestea, în timp ce Bolojan își trâmbița pretinsele performanțe în reducerea deficitului bugetar. Or, una este să reduci deficitul prin reforme structurale, eficientizarea statului și creșterea economiei și cu totul alta este să-l reduci prin amânarea plăților. Ilie, pe înțelesul tău: o factură neplătită nu reprezintă o economie la buget, ci o datorie pe care cineva va trebui să o achite.

Aceasta este dimensiunea prăpădului lăsat de marele reformator Bolojan: o gaură financiară estimată la cel puțin 51,2 miliarde de lei, care pune o presiune uriașă pe bugetul anului 2027, încă din faza construcției sale”, a mai spus social-democratul.

În finalul mesajului, Mihai Fifor l-a acuzat pe fostul premier că le-a cerut românilor să suporte măsuri de austeritate, în timp ce prezenta reducerea deficitului drept o performanță guvernamentală.

Social-democratul consideră că Ilie Bolojan trebuie să răspundă pentru efectele măsurilor adoptate și a încheiat mesajul cu un nou atac la adresa acestuia.

„Individul care a avut tupeul să le ceară oamenilor sacrificii, în timp ce își trâmbița performanțele obținute din amânarea plăților.

Pentru asta, Bolojan trebuie să răspundă în fața românilor. Nu să ne mai dea lecții de economie, de reformă și de bună guvernare. Ai vrut să intri în istorie, Ilie? Ai intrat. Dar nu ca salvatorul României, ci ca cel mai toxic și ticălos personaj politic al României de după 1989. Halal să-ți fie!”, a transmis deputatul PSD Mihai Fifor.