Deficitul bugetar al României a coborât la 3,92% din PIB după primele zece luni ale anului 2026, față de 5,64% din PIB în perioada similară din 2025. Diferența se ridică la aproape 27 de miliarde de lei, potrivit datelor prezentate vineri de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, odată cu publicarea raportului privind situația finanțelor publice.

Ministrul Finanțelor a explicat că documentul oferă o imagine de ansamblu asupra veniturilor și cheltuielilor statului și urmărește să asigure o bază comună de informații pentru Guvern și partidele din coaliție, înaintea pregătirii bugetului pentru anul viitor.

„Astăzi, Ministerul de Finanţe publică raportul privind starea finanţelor publice. E un document tehnic care răspunde unei solicitări legitime, aceea că guvernul şi coaliţia care îl susţine să lucreze pe aceeaşi radiografie a finanţelor publice. Prin acest document ne propunem să instituim o regulă de transparenţă înainte de adoptarea bugetului pentru anul 2027”, a spus ministrul de Finanţe.

Alexandru Nazare a arătat că raportul prezintă atât evoluția resurselor disponibile, cât și obligațiile financiare acumulate de stat.

„Trebuie să prezentăm situaţia exactă a resurselor, dar şi a cheltuielilor statului, atât progresele pe care le-am făcut împreună, cât şi obligaţiile acumulate în timp, pe care trebuie să le gestionăm cu maturitate”, a completat Alexandru Nazare.

Oficialul a admis că ajustarea finanțelor publice presupune eforturi, dar a susținut că indicatorii bugetari arată o evoluție favorabilă.

„Drumul nu este uşor, dar suntem în direcţia corectă”, a declarat ministrul.

Alexandru Nazare a amintit că România a încheiat anul 2024 cu un deficit bugetar de 9,2% din PIB, cel mai ridicat din Uniunea Europeană. În 2025, indicatorul a coborât la 7,8% din PIB.

Datele pentru primele zece luni din 2026 indică un deficit de 81,88 miliarde de lei, echivalentul a 3,92% din PIB. Prin comparație, în aceeași perioadă a anului trecut, deficitul ajunsese la 108,87 miliarde de lei, respectiv 5,64% din PIB.

„Să ne amintim de unde am plecat. România venea după un deficit de 9,2% din PIB în 2024, cel mai mare deficit din Uniunea Europeană, iar riscurile erau imediate şi severe. Să ne amintim riscurile. Suspendarea fondurilor europene, pierderea rating-ului, scumpirea acelerată a împrumuturilor. Astăzi tabloul arată diferit. Am redus deficitul la 7,8% în 2025, iar execuţia bugetară la 10 luni din acest an, care este inclusă în raportul pe care îl prezentăm astăzi, arată un deficit de 3,92% din PIB, cu 27 de miliarde mai mic decât anul trecut. Creşterea de deficit la octombrie este de la 3,84% la 3,92%, cu 27 de miliarde mai puţin decât anul trecut. Această evoluţie susţine perspectiva încadrării în ţinta de deficit asumată de 6,2%”, a spus Nazare.

La sfârșitul lunii septembrie 2026, deficitul bugetar se situa la 3,84% din PIB. Pentru finalul acestui an, ținta asumată de Guvern este de 6,2% din PIB, în termeni cash, respectiv 6% în metodologia ESA.

„Astăzi, tabloul arată diferit. Am redus deficitul la 7,8%, iar execuția bugetară la zece luni din acest an, care este inclusă în raportul pe care îl prezentăm astăzi, arată un deficit de 3,92% din PIB, cu 27 de miliarde de lei mai mic decât anul trecut. Creșterea deficitului în octombrie este, practic, de la 3,84%. Repet, cu 27 de miliarde de lei mai puțin decât anul trecut.”, a arătat acesta.

Veniturile totale ale bugetului general consolidat au ajuns la 596,32 miliarde de lei în perioada ianuarie-octombrie 2026, în creștere cu 12,2% față de intervalul similar din anul precedent.

Raportate la Produsul Intern Brut, veniturile au avansat cu un punct procentual. Evoluția a fost susținută în special de încasările din TVA și de fondurile europene.

Încasările nete din TVA au totalizat 132,47 miliarde de lei, ceea ce reprezintă o creștere anuală de 22,2%. Evoluția a fost influențată de majorarea cotelor de TVA prevăzută de Legea nr. 141/2025, dar și de creșterea sumelor restituite contribuabililor.

Restituirile de TVA au însumat 30,52 miliarde de lei în primele zece luni din 2026, comparativ cu 27,18 miliarde de lei în aceeași perioadă din 2025.

„Nu o spunem doar noi. Comisia Europeană a confirmat menținerea suspendării procedurii de deficit excesiv pentru România. Aceasta este o altă veste bună pe care am primit-o recent. Să ne amintim anul trecut cum așteptam această veste, care putea să pună în pericol o anvelopă importantă din fondurile europene folosite în acest an”, a explicat Nazare.

Încasările din impozitul pe salarii și venit au ajuns la 52,07 miliarde de lei, în creștere cu 7,1%. Avansul a fost susținut de impozitul pe dividende, unde încasările au urcat cu 12,1%, dar și de sumele provenite din Declarația unică, care au crescut cu 18,3%.

Contribuțiile de asigurări au însumat 183,50 miliarde de lei, cu 6,1% peste nivelul din perioada similară a anului trecut.

Veniturile din accize au ajuns la 40,43 miliarde de lei, în creștere cu 2%. Încasările din accizele aplicate produselor energetice au avut un avans de 4,6%.

Totodată, sumele rambursate de Uniunea Europeană pentru plățile efectuate, alături de donații, au totalizat 61,46 miliarde de lei. Comparativ cu primele zece luni din 2025, creșterea a fost de 51,4%.

„Datele recente ne arată că economia dă semne de revenire. În trimestrul al treilea din acest an, PIB-ul a crescut cu 2,1% față de trimestrul anterior, marcând cel mai bun ritm trimestrial din ultimii peste patru ani. Acest parcurs a fost susținut de investiții publice record, de peste 129 de miliarde de lei la zece luni, cu 33 de miliarde de lei mai mult decât anul trecut.”, a mai spus oficialul.

Cheltuielile totale ale bugetului general consolidat au însumat 678,2 miliarde de lei în primele zece luni din 2026, în creștere nominală cu 5,9% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Ca pondere în PIB, cheltuielile au coborât de la 33,2% la 32,5%, ceea ce reprezintă o diminuare de 0,75 puncte procentuale.

Cheltuielile de personal au fost de 135,59 miliarde de lei, cu 4,75 miliarde de lei mai puțin decât în intervalul ianuarie-octombrie 2025. Reducerea este pusă pe seama diminuării unor sporuri acordate anumitor categorii de angajați din sectorul bugetar și a măsurilor de limitare a cheltuielilor salariale aplicate în perioada 2025-2026.

Raportate la PIB, cheltuielile de personal au reprezentat 6,5%, cu 0,8 puncte procentuale sub nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului precedent.

O componentă importantă a cheltuielilor bugetare rămâne plata dobânzilor aferente datoriei publice. În primele zece luni din 2026, statul a plătit 59,09 miliarde de lei pentru dobânzi, cu 12,3 miliarde de lei mai mult decât în perioada similară din 2025.

Aceste cheltuieli au reprezentat 2,8% din PIB.

În ceea ce privește asistența socială, cheltuielile au ajuns la 208,36 miliarde de lei în primele zece luni ale anului 2026.

„Pentru 2027, atât prognozele noastre, cât și cele ale Comisiei Europene indică revenirea economiei pe creștere, spre 1,7-1,8%, și o accelerare la 2,2% în 2028. O veste cu adevărat importantă pentru fiecare familie și pentru fiecare antreprenor din România este legată de inflație și de costul banilor. Inflația a coborât deja de la vârful de 10,9% din luna mai la 6,8% în octombrie, în ciuda faptului că ea este prognozată să fluctueze în intervalul până la finalul anului”, a mai spus ministrul.