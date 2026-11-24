Mai mulți indicatori financiari arată că vulnerabilitatea externă a economiei României a crescut într-un interval relativ scurt. Ceea ce merită urmărit nu este doar nivelul unui anumit indicator, ci mai ales viteza cu care acesta se deteriorează și modul în care evoluția sa se suprapune peste alte dezechilibre. Economia are o vulnerabilitate majoră.

Este cazul gradului de acoperire a datoriei externe pe termen scurt cu rezervele valutare ale Băncii Naționale a României. Indicatorul a coborât de la 102,8% la sfârșitul anului 2025 la 87,8% la 30 septembrie 2026.

Practic, România a trecut de la o situație în care rezervele valutare depășeau datoria externă pe termen scurt calculată la maturitate reziduală la una în care acestea acoperă mai puțin de 90% din obligațiile respective.

Scăderea este de 15 puncte procentuale în numai nouă luni. Nu este un prag care declanșează automat o criză, dar reprezintă un semnal de avertizare care nu poate fi ignorat.

Problema reală este viteza deteriorării și faptul că aceasta se produce simultan cu slăbirea altor indicatori fundamentali.

Datele publicate de BNR pentru primele nouă luni ale anului 2026 arată următoarea situație:

Datoria externă totală a României a ajuns la 234,194 miliarde de euro la 30 septembrie 2026, în creștere cu 3,566 miliarde de euro față de sfârșitul anului 2025.

Datoria externă pe termen scurt a ajuns la 53,174 miliarde de euro, în creștere cu 8,2% față de decembrie 2025. Aceasta reprezintă 22,7% din datoria externă totală.

Investițiile străine directe (FDI) au însumat 4,262 miliarde de euro în primele nouă luni ale anului, față de 6,821 miliarde de euro în aceeași perioadă din 2025. Scăderea este de aproximativ 37,5%.

Deficitul de cont curent a ajuns la 22,880 miliarde de euro în perioada ianuarie-septembrie 2026, față de 22,005 miliarde de euro în perioada similară a anului trecut. Creșterea este de aproximativ 4%.

Rezervele valutare ale BNR au scăzut la 58,553 miliarde de euro la 31 octombrie 2026, față de 64,865 miliarde de euro la sfârșitul lunii august. Reducerea cumulată în două luni este de aproximativ 6,31 miliarde de euro.

Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii a coborât la 5,4 luni la sfârșitul lunii septembrie, față de 6 luni la sfârșitul anului 2025.

Privite împreună, aceste evoluții indică o creștere a necesarului de finanțare externă într-un moment în care una dintre sursele relativ stabile de capital, investițiile străine directe, s-a redus semnificativ.

Un deficit de cont curent înseamnă, simplificat, că economia României cheltuiește în relația cu exteriorul mai mult decât generează prin exporturi și celelalte venituri externe, iar diferența trebuie finanțată.

În mod ideal, o parte importantă a acestei finanțări vine din investiții străine directe, transferuri de capital și fonduri europene.

Când investițiile străine directe scad, necesarul de finanțare trebuie acoperit într-o măsură mai mare prin împrumuturi, investiții de portofoliu și alte fluxuri de capital, mai sensibile la schimbarea percepției investitorilor.

De aici apare vulnerabilitatea:

Deficit extern ridicat → FDI insuficient → necesar mai mare de finanțare externă → creșterea percepției de risc → presiune asupra leului și randamentelor → costuri mai mari de refinanțare → presiune suplimentară asupra finanțelor publice.

Această succesiune nu reprezintă un mecanism automat, dar descrie modul în care dezechilibrele externe pot deveni o problemă de stabilitate financiară.

Scăderea rezervelor valutare ale BNR reprezintă unul dintre cele mai importante elemente ale evoluției recente.

La sfârșitul lunii august 2026, rezervele valutare erau de 64,865 miliarde de euro. La 30 septembrie au coborât la 60,060 miliarde, iar la 31 octombrie au ajuns la 58,553 miliarde de euro.

În luna octombrie, intrările de valută au fost de 4,385 miliarde de euro, în timp ce ieșirile au însumat 5,892 miliarde de euro. Rezultatul a fost o reducere netă de 1,507 miliarde de euro.

Este important de precizat că aceste ieșiri au inclus atât plăți aferente datoriei publice denominate în valută, cât și alte operațiuni, inclusiv modificări ale rezervelor minime în valută ale instituțiilor de credit și plăți din contul Comisiei Europene.

Prin urmare, nu întreaga scădere poate fi interpretată drept intervenție a BNR pe piața valutară.

Totuși, reducerea rezervelor valutare într-un context de deficit extern ridicat și de creștere a datoriei pe termen scurt reprezintă un element suplimentar de vulnerabilitate.

La 31 octombrie, rezervele internaționale, care includ și aurul, au totalizat 70,376 miliarde de euro. Este important să nu confundăm acest indicator cu rezervele valutare utilizate în calculul gradului de acoperire a datoriei externe pe termen scurt.

Piețele financiare reacționează nu doar la nivelul absolut al unui indicator, ci și la direcția și viteza schimbării.

Un indicator extern relativ slab poate fi gestionabil dacă este stabil și există perspective credibile de corectare.

Riscul crește atunci când mai mulți indicatori se deteriorează simultan și investitorii încep să pună sub semnul întrebării sustenabilitatea finanțării.

În cazul României, această evoluție trebuie urmărită cu atât mai atent cu cât finanțarea deficitului bugetar depinde într-o măsură importantă de accesul continuu la piețele de capital.

Datoria externă totală a administrației publice a ajuns la 125,391 miliarde de euro la sfârșitul lunii septembrie 2026. În același timp, serviciul datoriei externe totale a însumat 72,871 miliarde de euro în primele nouă luni ale anului, incluzând rambursări de principal și alte obligații aferente datoriei.

Aceste valori arată dimensiunea necesarului de finanțare și de refinanțare, chiar dacă nu toate obligațiile respective reprezintă plăți bugetare ale statului.

Pentru România, problema nu este numai cât se împrumută, ci și în ce condiții și la ce costuri poate continua să se împrumute.

Dacă presiunea asupra leului se accentuează, BNR poate interveni pentru a limita volatilitatea și deprecierea excesivă.

Dar intervențiile valutare pot presupune utilizarea rezervelor. Apare astfel un compromis între apărarea cursului și conservarea rezervelor valutare.

O depreciere graduală poate fi mai ușor de gestionat decât apărarea unui anumit nivel al cursului cu prețul unor intervenții masive.

În schimb, o depreciere bruscă poate alimenta inflația importată, poate majora povara datoriilor în valută și poate afecta încrederea investitorilor.

Cursul euro/leu trebuie urmărit în legătură cu evoluția rezervelor, a randamentelor titlurilor de stat și a percepției de risc asupra economiei românești.

Nu orice depreciere a leului înseamnă o criză valutară. Dar o depreciere accelerată, însoțită de reducerea rezervelor și de creșterea costurilor de finanțare, ar reprezenta un semnal mult mai serios.

Inflația trebuie privită nu doar ca o problemă socială și de putere de cumpărare, ci și ca un factor care poate accentua dezechilibrele externe și fiscale ale României.

În octombrie 2026, rata anuală a inflației a ajuns la 6,9%, față de 6,6% în septembrie. În plus, BNR a revizuit în sus prognoza pentru sfârșitul anului 2026, de la 6,1% la 7,4%, anticipând o reducere graduală până la 3,7% la sfârșitul anului 2027.

Persistența unei inflații ridicate produce mai multe efecte care se pot alimenta reciproc.

În primul rând, dacă inflația din România rămâne semnificativ peste cea din zona euro, competitivitatea produselor și serviciilor românești poate fi afectată. În absența unor câștiguri corespunzătoare de productivitate, exporturile devin relativ mai scumpe, în timp ce importurile pot deveni mai atractive. Acest mecanism poate contribui la menținerea deficitului comercial și, implicit, a deficitului de cont curent.

În al doilea rând, inflația persistentă limitează posibilitatea BNR de a reduce dobânzile. Menținerea unei politici monetare restrictive înseamnă costuri mai mari pentru creditare, investiții și finanțarea economiei. În același timp, statul poate fi obligat să se împrumute la randamente mai ridicate dacă investitorii solicită o primă suplimentară pentru riscul inflaționist și fiscal.

În al treilea rând, deprecierea leului poate transmite presiuni suplimentare asupra prețurilor prin scumpirea importurilor, în special a energiei, combustibililor și materiilor prime. Astfel, deprecierea cursului poate alimenta inflația, iar inflația persistentă poate accentua presiunea asupra cursului.

Există și o consecință bugetară: inflația menține presiunea asupra cheltuielilor publice, prin indexarea unor obligații, majorarea costurilor cu bunurile și serviciile și creșterea necesarului de compensare a efectelor asupra populației și economiei.

Trebuie însă făcută o distincție între inflația generală și inflația de bază. O parte din accelerarea recentă a prețurilor este legată de componente energetice și de ajustări de prețuri administrate. Prin urmare, nu toate componentele inflației se accelerează în aceeași măsură. Riscul apare dacă șocurile inițiale se transmit în prețurile celorlalte bunuri și servicii, în salarii și în anticipațiile inflaționiste.

Prin urmare, inflația nu reprezintă un dezechilibru separat de vulnerabilitatea externă. Ea poate deveni un factor de amplificare a acesteia, mai ales dacă se suprapune peste un deficit bugetar ridicat, investiții străine directe în scădere și o nevoie tot mai mare de finanțare externă.

Pentru o țară cu un deficit extern ridicat, nu contează doar dimensiunea deficitului, ci și calitatea finanțării sale.

Un investitor care construiește o fabrică, cumpără o companie sau dezvoltă o activitate economică pe termen lung nu își retrage capitalul la fel de ușor precum un investitor de portofoliu.

De aceea, un deficit extern finanțat într-o măsură importantă prin investiții productive este mai stabil decât unul finanțat predominant prin datorie și capital volatil.

Scăderea investițiilor străine directe cu aproximativ 37,5% în primele nouă luni ale anului 2026 este, în acest context, un semnal important.

Nu înseamnă că întreaga diferență trebuie înlocuită prin împrumuturi externe. Înseamnă însă că România trebuie să atragă alte surse de finanțare pentru a acoperi un deficit de cont curent care continuă să crească.

Dacă această tendință se menține, economia va deveni mai dependentă de disponibilitatea investitorilor și creditorilor externi de a finanța dezechilibrele existente.

Întrebarea nu mai este doar dacă nivelul de 87,8% al gradului de acoperire a datoriei externe pe termen scurt este grav sau nu.

Întrebarea fundamentală este cât timp poate economia României să finanțeze un deficit extern de asemenea dimensiuni, în condițiile în care rezervele valutare scad, datoria pe termen scurt crește, investițiile străine directe se reduc, iar inflația rămâne persistent ridicată?

Dacă gradul de acoperire revine spre 100%, deficitul extern începe să se reducă, rezervele valutare se stabilizează, investițiile străine directe își revin, iar inflația intră pe o traiectorie descendentă sustenabilă, presiunea se poate diminua.

Dacă, dimpotrivă, indicatorul continuă să coboare — de exemplu, 87,8% → 85% → 80% — în paralel cu deprecierea accelerată a leului, creșterea randamentelor titlurilor de stat, majorarea CDS-ului, scăderea investițiilor străine directe, creșterea datoriei externe pe termen scurt și menținerea unui deficit de cont curent ridicat, atunci vulnerabilitatea externă ar deveni semnificativ mai mare.

Dacă la toate acestea se adaugă o inflație persistentă, care limitează posibilitatea reducerii dobânzilor și menține ridicate costurile de finanțare, spațiul de manevră al autorităților economice se restrânge suplimentar.

Nu pentru că 80% ar reprezenta un prag magic, ci pentru că viteza și amploarea deteriorării ar indica o reducere a confortului cu care economia își poate finanța necesarul extern.

Cel mai mare risc nu este ca un singur indicator să atingă o anumită valoare.

Riscul este ca indicatorii să înceapă să se alimenteze reciproc.

Un scenariu de stres ar putea arăta astfel:

Deficit extern ridicat

↓

Necesar mare de finanțare externă

↓

Investiții străine directe insuficiente

↓

Dependență mai mare de alte fluxuri de capital

↓

Percepție de risc mai ridicată

↓

Presiune asupra leului

↓

Scumpirea importurilor și creșterea inflației

↓

Menținerea dobânzilor ridicate și creșterea costurilor de finanțare

↓

Randamente mai mari cerute pentru titlurile de stat

↓

Presiune suplimentară asupra deficitului bugetar

↓

Creșterea necesarului de finanțare

↓

Presiune asupra cursului și rezervelor valutare

↓

Amplificarea vulnerabilității externe.

România nu se află automat în pragul unei crize valutare, iar indicatorii actuali nu permit o asemenea concluzie. Dar spațiul de siguranță s-a redus, iar evoluțiile din ultimele luni arată că vulnerabilitatea externă nu mai poate fi tratată ca o problemă secundară.

Pentru 2027, prioritatea nu ar trebui să fie doar asigurarea finanțării deficitului bugetar, ci și reducerea dezechilibrelor care generează necesarul tot mai mare de finanțare externă.

În lipsa unei corecții credibile a cheltuielilor publice, a deficitului bugetar și a dezechilibrelor comerciale, România riscă să intre într-o perioadă în care finanțarea economiei va deveni progresiv mai scumpă și mai dependentă de încrederea piețelor internaționale.

Riscul major nu este o criză care apare peste noapte, ci o deteriorare graduală a capacității economiei de a-și finanța dezechilibrele, până în momentul în care ajustarea devine mult mai costisitoare.