Moment istoric la Vatican: Nadia Comăneci, Gică Hagi și Ilie Năstase, față în față cu Papa Leon al XIV-lea. Când are loc întâlnirea
- Ilinca Ioniță
- 24 noiembrie 2026, 18:01
- Protocol strict la Sfântul Scaun și recepție de Ziua Națională într-un palat din Roma
- Nadia Comaneci va ajunge în Roma venind dinspre Oklahoma
- Gică Hagi și Ilie Năstase, emoționați la plecarea spre Roma. Cadourile pregătite pentru Suveranul Pontif
- Gică Hagi își pune speranțele într-o binecuvântare pentru echipa națională
- Papa Leon al XIV-lea, un mare iubitor al sportului. Ce alți campioni români a mai primit la Vatican
Moment istoric la Vatican. O delegație de gală a sportului românesc se reunește la Roma pentru un moment cu o puternică încărcătură simbolică și spirituală. În cadrul proiectelor dedicate „Anului Nadia Comăneci”, legendara gimnastă, alături de Gică Hagi, Ilie Năstase și președintele COSR, Mihai Covaliu, va participa la Audiența Generală de la Vatican și îl va saluta pe Papa Leon al XIV-lea.
Vizita de rang înalt este rezultatul demersurilor făcute de Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun, prin Excelența Sa, ambasadorul George Bologan, în colaborare cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR). Evenimentul central va avea loc miercuri, 25 noiembrie, în cadrul Audienței Generale de la Vatican, la care sunt așteptați să participe aproximativ 10.000 de credincioși din întreaga lume.
Protocol strict la Sfântul Scaun și recepție de Ziua Națională într-un palat din Roma
Potrivit programului oficial, după încheierea audienței generale, membrii delegației române vor avea privilegiul de a-l saluta personal pe Suveranul Pontif, respectând protocolul riguros al Sfântului Scaun.
Sărbătoarea sportului și a diplomației românești nu se va opri însă la porțile Vaticanului. Imediat după întrevederea cu Papa Leon al XIV-lea, delegația va participa la o recepție oficială organizată cu ocazia Zilei Naționale a României. Evenimentul se va desfășura într-unul dintre cele mai spectaculoase palate ale Romei, unde numeroși invitați de marcă vor asista la un concert special și vor participa la o recepție menită să celebreze identitatea și valorile românești.
Nadia Comaneci va ajunge în Roma venind dinspre Oklahoma
Nadia Comăneci face deplasarea la Roma direct din Statele Unite, din Oklahoma, pentru a lua parte la acest moment de suflet. Din motive obiective, marea campioană nu va fi însoțită de această dată de soțul ei, Bart Conner, însă a mărturisit că este un adevărat privilegiu și o imensă onoare să poată încheia acest an aniversar printr-o binecuvântare primită din partea Suveranului Pontif. Fosta mare gimnastă a rezumat perfect încărcătura acestui final de etapă:
„Când trăiești o asemenea clipă în inima istoriei și a credinței, simți mai puternic ca oricând cât de multă nevoie are lumea de liniște, de solidaritate și de credință. Pentru mine, această întâlnire are o semnificație cu totul aparte, pentru că reprezintă și încheierea simbolică a unui capitol extraordinar: Anul Nadia Comăneci.”
Gică Hagi și Ilie Năstase, emoționați la plecarea spre Roma. Cadourile pregătite pentru Suveranul Pontif
Gică Hagi (61 de ani) și Ilie Năstase (80 de ani) au plecat deja spre capitala Italiei, însoțiți de soțiile lor. Înainte de îmbarcarea pe Aeroportul Otopeni, cele două legende ale sportului mondial au vorbit deschis despre emoțiile acestui moment istoric și au dezvăluit ce daruri au pus în bagaje pentru liderul Bisericii Catolice.
Ilie Năstase, primul lider mondial din istoria tenisului masculin, a ales un cadou inspirat chiar din pasiunile Suveranului Pontif, cunoscut pentru faptul că practică „sportul alb”.
„E frumos că putem merge în locul acela sfânt. Soția mea este foarte credincioasă, este și ea fericită. Suntem fericiți că mergem acolo. Știu că joacă tenis și că are și un teren de tenis în curte, la Vatican, așa că e binevenită racheta de la mine. O să îi fac cadou o rachetă și Gică un tricou de fotbal, cred. E frumos, e frumos (n.r. că a fost omagiat la Turneul Campionilor acum o săptămână). Am văzut că lumea vrea ca și ceilalți sportivi să fie omagiați”, a mărturisit Ilie Năstase, la plecarea din țară.
Gică Hagi își pune speranțele într-o binecuvântare pentru echipa națională
Deși a preferat să păstreze suspansul în privința cadoului său, selecționerul echipei naționale a României, Gică Hagi, a recunoscut că trăiește cu mari emoții această întâlnire și speră ca binecuvântarea primită la Vatican să poarte noroc primei reprezentative în viitoarele provocări oficiale.
„Bineînțeles că sunt emoționat pentru vizita asta. Este o onoare, sunt mândru să îl cunosc. O să auziți! Cu siguranță, da (n.r. despre cadoul pregătit). E importantă o binecuvântare, absolut. Doamne Ajută și pentru națională, să fie, să iasă și să terminăm anul cum trebuie”, a declarat Gică Hagi, conform GSP.
„Regele” a profitat de ocazie pentru a prefața scurt și agenda încărcată a tricolorilor, menționând tragerea la sorți pentru preliminariile Euro, programată pe 6 decembrie, precum și barajul din Liga Națiunilor contra Estoniei: „Estonia este o echipă în fața căreia clar avem prima șansă, dar trebuie să avem respect față de ei. Nu au pierdut niciun meci acum, în grupă, și eu cred că au evoluat, au crescut. Cred că va fi un meci dificil, dar trebuie să trecem”.
Papa Leon al XIV-lea, un mare iubitor al sportului. Ce alți campioni români a mai primit la Vatican
Ales în fruntea Bisericii Catolice în mai 2025, Papa Leon al XIV-lea este primul Suveran Pontif originar din Statele Unite ale Americii și s-a remarcat rapid prin apropierea sa față de lumea sportului. Pe lângă faptul că joacă tenis, Suveranul Pontif urmărește cu interes competițiile majore și are un simț al umorului apreciat. Invitat la un moment dat să participe la un meci caritabil, Papa a glumit spunând că nu și-l dorește ca adversar pe fostul lider mondial Jannik Sinner, al cărui nume de familie se traduce din limba engleză prin „păcătos”. În fotbal, Suveranul Pontif este un susținător declarat al echipei AS Roma, campioana Italiei din sezonul 2000–2001.
De la începutul pontificatului său, Papa Leon al XIV-lea a mai primit în audiență alte două nume uriașe ale sportului românesc: pe Cristi Chivu (46 de ani), antrenorul lui Inter Milano, invitat la Vatican după ce a cucerit titlul de campion al Italiei cu gruparea nerazzurra, și pe David Popovici (22 de ani), multiplul campion olimpic, mondial și european la natație.
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