Papa Leon al XIV-lea și-a exercitat dreptul de vot la alegerile americane de la jumătate de mandat, programate pe 3 noiembrie 2026, și a trimis buletinul de vot prin poștă la Chicago, orașul în care s-a născut. Vaticanul a confirmat vineri, 30 octombrie, că Suveranul Pontif a participat la scrutin în calitate de cetățean american, precizând că acesta a votat ori de câte ori a avut posibilitatea.

Anunțul reprezintă o premieră de comunicare pentru Vatican: este prima dată când un Papă confirmă public că și-a exercitat dreptul de vot într-un scrutin electoral.

Informația este relevantă și prin prisma relației tensionate din ultimele luni dintre Leon al XIV-lea și președintele american Donald Trump, în special în privința politicilor privind migrația și a conflictului din Iran.

Potrivit comunicatului transmis vineri seara de Vatican, Papa Leon al XIV-lea și-a trimis buletinul de vot prin poștă la Chicago, respectând procedura disponibilă cetățenilor americani care votează de la distanță.

„Papa Leon al XIV-lea și-a exercitat dreptul de vot în calitate de cetățean al Statelor Unite de fiecare dată când a avut ocazia”, a transmis Vaticanul, potrivit agenției France-Presse (AFP).

Reprezentanții Sfântului Scaun au precizat că această participare electorală face parte dintr-o practică pe care Robert Francis Prevost, numele Suveranului Pontif înainte de alegerea sa, a respectat-o și în perioada în care a locuit în Peru.

Papa a confirmat că a votat inclusiv în anii petrecuți în această țară, unde a activat aproape două decenii ca misionar și ulterior ca episcop.

În comunicatul oficial, Vaticanul a subliniat și poziția Suveranului Pontif cu privire la implicarea civică.

„Sfântul Părinte își exprimă convingerea în dreptul și datoria cetățenilor de a participa la procese democratice”, se arată în declarația transmisă de Vatican.

Mesajul vine în contextul în care Leon al XIV-lea a vorbit în repetate rânduri despre responsabilitatea cetățenilor de a se implica în viața comunităților și de a nu rămâne indiferenți față de problemele societății.

În septembrie, în cadrul unei audiențe generale organizate în Piața Sfântul Petru, Papa le-a cerut credincioșilor să renunțe la pasivitate și indiferență față de actualitate.

„Nu putem rămâne spectatori pasivi. Trebuie, dimpotrivă, să ascultăm cu inima, să ne lăsăm interpelați și să ne angajăm”, a declarat acesta.

Înainte de alegerea sa ca Papă, Robert Francis Prevost a participat la mai multe alegeri primare organizate în Statele Unite.

Potrivit informațiilor care citează registre electorale de stat și locale, acesta a votat la alegerile primare democrate din 2008 și 2010, dar și la trei scrutinuri primare republicane în anii următori.

În statul Illinois, alegătorii pot solicita buletinul de vot pentru alegerile primare ale partidului pe care doresc să îl susțină. Prin urmare, participarea lui Prevost la alegerile primare ale ambelor formațiuni nu reprezintă o contradicție procedurală.

Născut la Chicago, Leon al XIV-lea are dublă cetățenie, americană și peruană. A petrecut aproape 20 de ani în Peru, unde a desfășurat activități misionare și a ocupat ulterior funcția de episcop.

Alegerile americane de la jumătatea mandatului, cunoscute drept midterm elections, sunt programate marți, 3 noiembrie 2026. Scrutinul are loc la jumătatea mandatului prezidențial și vizează reînnoirea mandatelor din Congres, precum și alegerea unor reprezentanți la nivel statal și local.

Confirmarea votului Papei Leon al XIV-lea aduce în atenție atât statutul său de cetățean american, cât și poziția exprimată de Vatican în privința participării civice. Suveranul Pontif nu a anunțat public ce opțiune electorală a ales, iar comunicatul oficial nu indică partidul sau candidații pentru care a votat.