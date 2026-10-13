Elon Musk a devenit cel mai mare donator politic al alegerilor pentru Congresul SUA din 2026, după ce a direcționat aproximativ 366 de milioane de dolari către organizații și campanii care susțin candidați conservatori și inițiative politice de dreapta.

Potrivit informațiilor publicate de The Guardian, din iulie 2026 până în prezent, miliardarul a alocat peste 276 de milioane de dolari pentru finanțarea activităților politice, într-un ritm considerat printre cele mai rapide din istoria Statelor Unite. Contribuțiile sale vizează în special competițiile electorale care vor stabili ce partid va deține controlul asupra Senatului american.

Sumele direcționate de miliardar către activitățile politice depășesc contribuțiile sale din urmă cu doi ani. În 2024, Musk a cheltuit aproape 300 de milioane de dolari pentru a susține campania electorală a lui Donald Trump.

În actualul ciclu electoral, cheltuielile sale au ajuns la aproximativ 366 de milioane de dolari, iar o parte importantă a fondurilor este destinată competițiilor care vor stabili componența Senatului american.

Creșterea contribuțiilor reprezintă și o schimbare față de declarațiile făcute de Musk la mijlocul anului trecut, când susținea că intenționează să reducă donațiile politice de amploare.

Omul de afaceri se implicase anterior în administrația Trump prin Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală, cunoscut sub denumirea DOGE. Activitatea sa în această structură a provocat controverse și reacții publice, urmate de o dispută cu președintele american. Ulterior, Elon Musk și-a reluat finanțarea politică la scară largă, direcționând fondurile prin mai multe comitete de acțiune politică, inclusiv propria organizație, America PAC.

Cea mai mare contribuție individuală a miliardarului, în valoare de 158 de milioane de dolari, a fost destinată către Fondul de Conducere al Senatului. Organizația este un Super PAC care susține candidații republicani pentru Senatul Statelor Unite și urmărește menținerea controlului partidului asupra acestei camere a Congresului.

Alte 76 de milioane de dolari au fost direcționate către America PAC, organizația politică finanțată de Musk. Fondul pentru Conducerea Congresului, un Super PAC care sprijină candidații republicani pentru Camera Reprezentanților, a primit 20 de milioane de dolari.

Miliardarul a contribuit și cu 10 milioane de dolari la finanțarea unui comitet care îl susține pe Ken Paxton, candidat republican pentru Senat în Texas.

O altă donație de 10 milioane de dolari a ajuns la Asociația Guvernatorilor Republicani, organizație care sprijină candidații republicani la funcțiile de guvernator. În ianuarie, Musk a acordat 10 milioane de dolari și lui Nate Morris, care candida pentru un mandat de senator în Kentucky, dar care ulterior s-a retras din competiție.

Fondurile oferite de Elon Musk sunt folosite și pentru mesaje electorale și campanii publicitare care susțin pozițiile conservatoare. Potrivit sursei citate, unele dintre aceste campanii includ mesaje împotriva persoanelor transgender și acuzații la adresa candidaților democrați, prezentați drept socialiști radicali.

Elon Musk s-a implicat în ultimii ani și în susținerea unor mișcări politice de dreapta și a unor lideri care promovează politici restrictive în domeniul imigrației.

Omul de afaceri a folosit inclusiv platforma X, pe care o deține, pentru a critica adversarii politici și pentru a promova mesaje electorale. Publicația britanică îi atribuie și răspândirea unor informații false despre alegeri, precum și atacuri la adresa drepturilor persoanelor transgender.

Actualele cheltuieli politice marchează revenirea sa la un nivel ridicat de implicare financiară, după perioada în care anunțase că intenționează să se retragă din finanțarea campaniilor electorale de amploare.

Cele aproximativ 366 de milioane de dolari reprezintă unele dintre cele mai mari contribuții politice individuale din istoria Statelor Unite.

Cu toate acestea, suma reprezintă o parte redusă din averea totală a lui Elon Musk, estimată în materialul citat la aproape 1.000 de miliarde de dolari. Potrivit calculelor prezentate de The Guardian, contribuțiile pentru actualul ciclu electoral reprezintă mai puțin de 0,04% din averea netă a miliardarului.

Prin finanțarea organizațiilor republicane, Elon Musk încearcă să sprijine candidații partidului în alegerile din noiembrie, în special în competițiile pentru controlul Congresului american.