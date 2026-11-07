Fosta ministră Elena Udrea a declarat că nu își retrage susținerea pentru Donald Trump după rezultatul alegerilor din Statele Unite. Într-un mesaj public, aceasta a susținut că pierderile suferite de republicani nu reprezintă o respingere a mișcării MAGA sau a principiului „America First”, ci un avertisment pentru președintele american și partidul său.

Udrea a identificat trei cauze principale ale rezultatului electoral: efectele economice ale războiului din Iran, creșterea prețurilor asociată politicii tarifare și nemulțumirile provocate de deportări și de acțiunile agenției ICE.

În opinia fostei ministre, primele două probleme au avut un efect direct asupra bugetelor americanilor. Războiul din Iran ar fi contribuit la creșterea costurilor pentru combustibil, alimente, transport și facturi, în timp ce taxele vamale ar fi dus, pe termen scurt, la scumpirea unor produse.

Udrea a susținut că Donald Trump mizează pe efectele pe termen lung ale politicii tarifare, despre care afirmă că ar fi atras investiții în capacități de producție din Statele Unite.

Al treilea factor invocat de aceasta este politica de deportare și modul în care a fost aplicată de agenția federală ICE. Udrea a afirmat că o parte dintre alegătorii hispanici care l-au susținut pe Trump în 2024 s-au orientat către democrați la scrutinul din 2026, iar reacția față de deportări ar fi contribuit la această schimbare.

„Trump și republicanii au primit un avertisment serios”, a scris Elena Udrea, care consideră că rezultatul alegerilor nu înseamnă abandonarea principiilor promovate de mișcarea MAGA.

Fosta ministră a susținut că Donald Trump mai are doi ani pentru a transforma rezultatul electoral într-un punct de plecare pentru revenirea republicanilor. Printre obiectivele pe care le-a enumerat se numără încheierea războiului din Iran, oprirea războiului din Ucraina și demonstrarea efectelor economice ale politicii tarifare.

În viziunea sa, dacă aceste obiective vor fi îndeplinite, republicanii ar putea câștiga și următoarele alegeri prezidențiale din Statele Unite.

„Eu continui să cred în MAGA. Continui să cred în suveranism, pentru că fiecare națiune are dreptul să-și pună propriul interes național pe primul loc”, a transmis Elena Udrea pe Facebook.

Udrea a afirmat că suveranismul românesc și european ar trebui să continue și să devină „mai matur, mai inteligent și mai bine construit”.

Ea și-a argumentat poziția prin opoziția față de ceea ce numește o posibilă revenire a politicilor „woke”. În mesajul său, a criticat politicile privind imigrația, educația sexuală, identitatea de gen și redefinirea termenilor folosiți pentru părinți.

Fosta ministră a susținut că revenirea acestor politici ar reprezenta un pericol mai mare decât greșelile pe care consideră că Donald Trump le-a făcut și pe care acesta ar mai avea timp să le corecteze.

„De aceea, nu văd alegerile americane ca pe o înmormântare a MAGA. Le văd ca pe un avertisment. Trump a pierdut o bătălie electorală. Nu a dispărut nici problema care l-a adus la putere, nici dorința americanilor de a-și recupera țara”, a transmis Elena Udrea.

Mesajul său se încheie cu un apel la continuarea proiectului suveranist: „Nu abandonăm suveranismul, îl construim mai temeinic!”