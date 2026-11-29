Consumatorii din Statele Unite au stabilit un nou record de cheltuieli în mediul online cu ocazia Black Friday, valoarea totală a achizițiilor urcând cu 11% comparativ cu anul precedent, până la pragul de 13,1 miliarde de dolari. Rezultatul depășește prognozele inițiale ale analiștilor, fiind alimentat de vânătoarea de reduceri la gadgeturi, jucării, dispozitive cu inteligență artificială, dar și de achizițiile masive de bunuri de larg consum, conform datelor centralizate de Adobe Analytics și citate de Reuters.

Suma totală cheltuită pe internet a trecut peste estimarea Adobe, care indica un nivel de circa 12,9 miliarde de dolari. Această dinamică a fost susținută de campaniile promoționale agresive la îmbrăcăminte și electrocasnice, o strategie prin care retailerii au urmărit să atragă clienții ale căror bugete sunt puse la încercare de scumpiri și de costurile mari ale carburanților.

Chiar dacă echipamentele electronice și produsele pentru jocuri video au dominat topul vânzărilor, cumpărătorii din SUA au folosit ofertele de Black Friday și pentru a-și face provizii de articole necesare zilnic, precum detergenți și produse de curățenie, hrană sau accesorii pentru animalele de companie și produse de îngrijire personală.

Pe fondul unei inflații care se menține la nivelul de 3,8%, familiile americane rămân prudente în privința cheltuielilor. Această presiune financiară s-a reflectat într-o migrare tot mai accentuată către comerțul digital, în detrimentul cumpărăturilor clasice. Datele furnizate de compania de analiză PassBy arată că prezența clienților în magazinele fizice din SUA s-a diminuat cu 2,2% față de ediția anterioară de Black Friday, coborând la aproape 930 de milioane de vizite.

Valul de achiziții online nu se oprește aici, specialiștii Adobe Analytics anticipând pentru Cyber Monday un avans de 6,2% al vânzărilor pe internet, până la 15,1 miliarde de dolari. Astfel, întregul interval de cinci zile de reduceri din jurul Zilei Recunoștinței ar urma să genereze încasări online cumulate de aproximativ 47,5 miliarde de dolari.

Totodată, metodele flexibile de finanțare câștigă popularitate. Opțiunile de tip ”cumpără acum, plăteşte mai târziu” sunt estimate să susțină tranzacții online în valoare de 1,09 miliarde de dolari doar în ziua de Cyber Monday, ceea ce reprezintă o creștere de 5,3% raportat la anul trecut.

O schimbare majoră observată în comportamentul cumpărătorilor este apelarea la tehnologiile moderne pentru a găsi cel mai bun raport calitate-preț. Tot mai mulți americani folosesc asistenți virtuali și instrumente bazate pe inteligență artificială pentru a compara ofertele din piață. Conform statisticilor Adobe, rata de conversie în achiziții reale a traficului generat de chatboți și browsere care integrează funcții AI a înregistrat un salt spectaculos de 68% față de anul precedent.