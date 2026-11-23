Dolarul american s-a depreciat ușor luni, în tranzacțiile asiatice, după ce săptămâna trecută atinsese cel mai ridicat nivel din ultimele 19 luni. Revenirea încrederii investitorilor după scăderile de pe piețele financiare și reducerea așteptărilor privind o majorare agresivă a dobânzilor de către Rezerva Federală a SUA au contribuit la retragerea monedei americane.

Euro a crescut cu 0,1%, până la 1,0985 dolari, iar lira sterlină s-a apreciat tot cu 0,1%, ajungând la 1,3111 dolari. Ambele monede au înregistrat a doua zi consecutivă de creștere.

Indicele dolarului american, care măsoară evoluția monedei față de un coș format din șase valute, a scăzut cu 0,1%, până la 103,72 puncte. Acesta s-a îndepărtat astfel de maximul atins joia trecută, cel mai ridicat nivel din aprilie 2025.

Analiștii OCBC au explicat că, în urmă cu două săptămâni, declarațiile restrictive ale reprezentanților Rezervei Federale au determinat creșterea randamentelor obligațiunilor americane și aprecierea dolarului în raport cu monedele economiilor dezvoltate.

În ultima săptămână, însă, șocul provocat de evoluția dobânzilor s-a transformat într-un șoc legat de perspectivele economice, au arătat analiștii într-o notă citată de Reuters.

Dolarul neozeelandez a continuat să se deprecieze și a ajuns la cel mai slab nivel din martie 2009, în perioada crizei financiare globale. Moneda a scăzut cu 0,1%, până la 0,5468 dolari americani, marcând a zecea zi consecutivă de pierderi.

Thomas Mathews, șeful departamentului de piețe pentru regiunea Asia-Pacific la Capital Economics, a explicat că deprecierea din acest an reflectă în principal evoluția diferențelor dintre dobânzi. Ultima etapă a scăderii pare însă să fie legată mai degrabă de aversiunea investitorilor față de risc, pe fondul evoluțiilor de pe piețele bursiere.

În schimb, dolarul australian s-a apreciat cu 0,4%, până la 0,66415 dolari americani, după nouă zile consecutive de scădere.

Dolarul american a crescut cu 0,3% în raport cu yenul japonez, ajungând la 158,95 yeni. Cererea pentru moneda japoneză, considerată un activ de refugiu în perioade de incertitudine, s-a redus. Piețele financiare din Japonia au fost închise luni, pentru o zi liberă.

După turbulențele de pe piețele financiare din săptămâna precedentă, perspectiva unei majorări foarte ample a dobânzilor de către Rezerva Federală pentru combaterea inflației pare să fi dispărut.

Contractele futures indicau o probabilitate de 93,5% pentru o majorare cu 0,25 puncte procentuale a dobânzii la ședința Fed din 8-9 decembrie și o probabilitate de 6,5% pentru menținerea acesteia la nivelul actual, potrivit instrumentului FedWatch al CME Group.

O majorare cu 0,50 puncte procentuale, căreia piața îi atribuia cu o săptămână înainte o probabilitate de 11,5%, nu mai era luată în calcul de investitori.

Analiștii MUFG au arătat că așteptările privind înăsprirea politicii monetare în decembrie s-au temperat ușor, dar rămân ferme.

Datele privind inflația PCE din Statele Unite, programate pentru miercuri, reprezintă un indicator important pentru evoluția pe termen scurt a piețelor valutare asiatice. O valoare mai mică decât estimările ar putea susține scăderea randamentelor obligațiunilor americane și ar putea oferi un sprijin monedelor din Asia. În schimb, o inflație peste așteptări ar putea pune din nou presiune asupra acestora.

Cu toate acestea, Eric Robertsen, director global pentru cercetare valutară, dobânzi și credit la Standard Chartered, consideră că dolarul american ar putea continua să depășească performanțele altor monede. El a invocat diferențele dintre dobânzi, semnele unor câștiguri importante de productivitate în economia americană și diminuarea riscului politic relativ, comparativ cu alte țări, precum Franța.

Acesta a adăugat că o eventuală creștere a aversiunii globale față de risc ar putea favoriza, de asemenea, moneda americană.

Piața criptomonedelor a continuat să recupereze o parte din pierderile provocate de scăderea puternică de vineri.

Bitcoin s-a apreciat cu 0,6%, ajungând la 61.228,70 dolari, în timp ce ether a crescut cu 0,7%, până la 1.729,76 dolari.