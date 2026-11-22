Fondul Monetar Internațional (FMI) recomandă o nouă ajustare fiscală de aproximativ 1% din PIB, în timp ce avertizează asupra riscurilor inflaționiste și a presiunilor de pe piețele financiare, potrivit directivei Comisiei Europene.

România trebuie să continue reducerea deficitului bugetar în 2027, iar Banca Națională a României (BNR) ar trebui să fie pregătită să majoreze dobânzile dacă presiunile inflaționiste se intensifică, a avertizat Helge Berger, directorul adjunct al Departamentului European al Fondului Monetar Internațional (FMI).

Oficialul recomandă o ajustare fiscală de aproximativ un punct procentual din PIB anul viitor, pentru ca deficitul să ajungă la circa 5% din PIB sau chiar mai jos.

Recomandările vin într-un moment în care România continuă să se confrunte cu dezechilibre bugetare, costuri ridicate de finanțare și incertitudine economică. FMI consideră că menținerea disciplinei fiscale este esențială pentru stabilitatea finanțelor publice și pentru încrederea investitorilor, potrivit unui interviu acordat de Helge Berger publicației G4Media.

Helge Berger a apreciat măsurile adoptate de Guvern în ultimii doi ani pentru reducerea deficitului bugetar, însă a subliniat că ajustarea fiscală trebuie să continue și în 2027.

Potrivit oficialului FMI, deficitul a scăzut cu 2,5 puncte procentuale din PIB în perioada 2025-2026, într-un context politic și economic dificil. Instituția consideră însă că România trebuie să facă un nou efort de consolidare fiscală anul viitor.

Recomandarea FMI este o reducere a deficitului cu aproximativ un punct procentual din PIB în 2027, astfel încât acesta să ajungă la circa 5% din PIB sau mai puțin. Obiectivul pe termen mai lung rămâne apropierea de pragul de 3% din PIB prevăzut de regulile fiscale europene.

Berger a avertizat că banca centrală trebuie să ia în calcul inclusiv majorarea dobânzilor, dacă inflația de bază și așteptările inflaționiste încep să crească.

„Având în vedere temerile legate de creșterea presiunilor asupra inflației de bază și a așteptărilor inflaționiste, cred că banca centrală trebuie să fie pregătită să majoreze dobânzile, urmărind foarte atent evoluția inflației”, a declarat oficialul FMI.

O eventuală majorare a dobânzii-cheie nu reprezintă o decizie anunțată de BNR, ci o recomandare de prudență formulată de reprezentantul FMI, în funcție de evoluția inflației.

BNR a menținut dobânda de politică monetară la 6,50% pe an în ședința din 12 noiembrie 2026. Dobânda la facilitatea de creditare Lombard a rămas la 7,50%, iar cea la facilitatea de depozit la 5,50%.

Comisia Europeană estimează că economia României va înregistra o contracție ușoară în 2026, pe fondul efectelor măsurilor de consolidare fiscală asupra consumului privat. Potrivit prognozei de toamnă publicate în noiembrie, economia ar urma să revină la creștere în 2027, când PIB-ul ar putea avansa cu 1,8%.

Executivul european estimează că deficitul bugetar va coborî la 5,8% din PIB în 2027, în timp ce datoria publică ar urma să ajungă la 62,6% din PIB. Inflația este prognozată să se reducă de la nivelul ridicat din 2026, însă evoluția prețurilor rămâne un factor de risc pentru economie.

În același timp, continuarea reducerii deficitului este considerată importantă pentru limitarea costurilor de împrumut ale statului și pentru menținerea încrederii investitorilor în economia României.

Recomandarea FMI pune accent pe continuarea ajustării bugetare în 2027 și pe monitorizarea atentă a inflației de către banca centrală. Evoluția deficitului, a prețurilor și a costurilor de finanțare va influența atât deciziile autorităților, cât și perspectivele economice ale României în următorul an.