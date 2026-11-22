Echipa FC Barcelona a obținut o victorie importantă, duminică, pe teren propriu, în fața formației Villarreal, scor 3-2, după ce a fost condusă cu două goluri. Partida de pe Camp Nou a contat pentru etapa a 13-a din La Liga, iar echipa pregătită de Hansi Flick a reușit să întoarcă rezultatul în repriza secundă.

Oaspeții au început foarte bine întâlnirea și au deschis scorul încă din minutul 5, prin Tajon Buchanan. Villarreal a continuat să pună probleme defensivei catalane, iar două minute mai târziu Tani Oluwaseyi a majorat avantajul echipei sale.

Barcelona s-a văzut astfel nevoită să recupereze rapid un handicap de două goluri.

Gazdele au avut ocazia să reducă din diferență în minutul 23, când au beneficiat de o lovitură de la 11 metri. Lamine Yamal a executat penalty-ul, însă mingea a lovit bara, iar Villarreal și-a păstrat avantajul de două goluri până la pauză.

După revenirea de la vestiare, Barcelona a crescut presiunea asupra adversarilor și a reușit să schimbe cursul partidei. Gerard Martin a înscris în minutul 57, cu o lovitură de cap, iar egalarea a venit doar patru minute mai târziu. Fermin Lopez a marcat în minutul 61 și a readus echilibrul pe tabela de marcaj.

Catalanii au continuat atacurile și au trecut în avantaj în minutul 67. Eric Garcia a trimis o centrare, iar Pau Navarro a deviat mingea în propria poartă. Autogolul fundașului de la Villarreal a stabilit scorul de 3-2 și a adus Barcelona în avantaj pentru prima dată în această întâlnire.

Finalul nu a fost lipsit de incidente. Pau Navarro a fost eliminat în minutul al treilea al prelungirilor, după ce a primit al doilea cartonaș galben. Villarreal a încheiat astfel partida în inferioritate numerică, iar Barcelona a păstrat rezultatul până la fluierul final.

În urma acestui succes, FC Barcelona conduce clasamentul din La Liga, cu 36 de puncte, având un avans de trei puncte față de ocupanta locului secund, Real Madrid. Villarreal se află pe poziția a noua, cu 15 puncte.