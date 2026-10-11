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Barcelona a făcut scor cu Getafe, Real a câștigat în 10 cu Villarreal. Catalanii, lideri în La Liga

Barcelona a făcut scor cu Getafe, Real a câștigat în 10 cu Villarreal. Catalanii, lideri în La Liga
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Din cuprinsul articolului

FC Barcelona și Real Madrid au obținut victorii în etapa a opta a campionatului Spaniei. Catalanii au învins-o pe Getafe cu 3-0, în timp ce madrilenii s-au impus cu 1-0 în fața formației Villarreal.

FC Barcelona, parcurs perfect în La Liga

Barcelona își continuă astfel parcursul perfect în campionat, iar Real Madrid rămâne în cursa pentru primele poziții.

Pe teren propriu, Barcelona a controlat partida cu Getafe și a obținut a opta victorie consecutivă în primele opt etape din LaLiga. Echipa catalană a ajuns la 24 de puncte, după un început de sezon în care a marcat 34 de goluri și a primit șapte.

În absența căpitanului Raphinha, accidentat la coapsa dreaptă, ofensiva Barcelonei a fost susținută de Anthony Gordon și Gabriel Jesus, două dintre noile achiziții ale clubului.

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Barcelona a deschis scorul în minutul 2

Gordon a deschis scorul încă din minutul 2, iar Gabriel Jesus a majorat avantajul în minutul 30. Rezultatul final a fost stabilit de Jules Koundé, în minutul 73.

Fundașul francez a bifat cu această ocazie o bornă importantă, devenind jucătorul francez cu cele mai multe apariții pentru Barcelona, depășindu-l pe Eric Abidal, care acumulase 194 de meciuri.

Succesul îi permite Barcelonei să se distanțeze temporar la nouă puncte de Real Madrid, înaintea disputării celorlalte partide relevante pentru clasament. Catalanii se pregătesc acum pentru două deplasări dificile, împotriva lui Galatasaray, la Istanbul, și a lui Betis, la Sevilla.

Diomande

Diomande / foto: FB

Real Madrid, victorie cu Villareal în 10 oameni

În aceeași etapă, Real Madrid a câștigat cu 1-0 confruntarea de pe teren propriu cu Villarreal. Unicul gol al întâlnirii a fost înscris de Yan Diomande, în minutul 62.

În minutul 72, Vinicius a trimis mingea în poartă, însă reușita sa a fost anulată după intervenția VAR. Ulterior, brazilianul a fost eliminat direct pentru că a bruscat un adversar în faza respectivă.

După acest rezultat, Real Madrid are 18 puncte și ocupă locul al treilea în clasament, în timp ce Villarreal se află pe poziția a zecea, cu opt puncte. Barcelona rămâne lider, cu maximum de puncte după opt etape.

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