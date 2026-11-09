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Ionuț Radu, integralist în Celta Vigo-Levante. Portarul român așteaptă convocarea la națională, în ciuda accidentării

Ionuț Radu, integralist în Celta Vigo-Levante. Portarul român așteaptă convocarea la națională, în ciuda accidentării
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Celta Vigo, formația la care evoluează portarul român Ionuț Radu, a încheiat la egalitate, scor 0-0, partida disputată duminică seara, pe teren propriu, împotriva echipei Levante.

Ionuț Radu, integralist în Celta Vigo-Levante

Meciul a contat pentru etapa a 12-a din La Liga, iar internaționalul român a fost titular și a rămas pe teren pe toată durata întâlnirii.

Prezența lui Ionuț Radu în poarta galicienilor vine în contextul în care portarul acuză o accidentare la umăr și nu va putea răspunde convocării la echipa națională.

Cu toate acestea, el a evoluat toate cele 90 de minute în partida cu Levante, în care a primit nota 6,5 pentru prestația sa.

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Celta Vigo a ratat cele trei puncte

Celta Vigo a încercat să obțină victoria în fața propriilor suporteri și a avut o ocazie importantă în prima repriză. În minutul 27, Pablo Duran a trimis mingea în poartă, însă reușita gazdelor a fost anulată.

Astfel, echipa din Vigo nu a reușit să transforme avantajul terenului propriu într-un gol valid.

Levante a rezistat în continuare presiunii, iar cele două formații nu au mai modificat tabela până la final. Partida s-a încheiat fără goluri, fiecare echipă obținând câte un punct.

Ionut Radu

Ionut Radu / foto: FB

Când ar putea reveni Ionuț Radu la națională

Rezultatul nu schimbă semnificativ situația celor două formații în clasament. Celta Vigo a ajuns la 13 puncte și ocupă locul 11 după primele 12 etape din campionat. De cealaltă parte, Levante are 11 puncte și se află pe poziția a 17-a, în apropierea zonei retrogradării.

Pentru Celta Vigo, remiza reprezintă o oportunitate ratată de a urca în clasament, în timp ce Levante obține un punct important în deplasare, în încercarea de a se îndepărta de locurile periculoase.

Pentru Ionuț Radu, partida a însemnat încă un meci integral în campionatul Spaniei, însă accidentarea la umăr îl va ține departe de următoarea acțiune a echipei naționale.

Situația medicală a portarului rămâne un element important pentru disponibilitatea sa în perioada următoare.

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