Ionuț Radu a apărat un penalty, dar Celta Vigo a pierdut în fața lui Union Saint-Gilloise
- Andrei Arvinte
- 6 noiembrie 2026, 06:56
Union Saint-Gilloise a obținut joi seara o victorie importantă în deplasare, impunându-se cu 2-1 pe terenul formației Celta Vigo, în etapa a patra a Ligii Europa. Portarul român Ionuț Radu a fost titular la gazde și a reușit să apere un penalty, în timp ce Darius Olaru, aflat pe banca de rezerve a belgienilor, a intrat pe teren în ultimele minute.
Celta Vigo a deschis scorul
Partida de pe stadionul Balaídos a început favorabil pentru formația spaniolă. Pablo Durán a deschis scorul, aducând-o pe Celta în avantaj și oferindu-le gazdelor speranțe la un rezultat pozitiv.
Belgienii au revenit însă în joc în minutul 35. Besfort Zeneli a primit mingea în careu și l-a învins pe Ionuț Radu cu un șut printre picioarele portarului român, restabilind egalitatea.
Union Saint-Gilloise a trecut în avantaj în minutul 49
Union Saint-Gilloise a început mai bine repriza secundă și a trecut în avantaj în minutul 49, când același Besfort Zeneli a reușit să înscrie pentru a doua oară în această întâlnire.
Oaspeții au avut apoi ocazia să-și mărească avantajul de la punctul cu var.
Ionuț Radu a apărat un penalty pentru Celta Vigo
Zeneli a executat penalty-ul obținut de belgieni, însă Ionuț Radu a intervenit excelent și a împiedicat desprinderea adversarilor. Intervenția portarului român nu a mai schimbat însă deznodământul partidei.
Celta Vigo nu a mai reușit să restabilească egalitatea, iar Union Saint-Gilloise a plecat de la Vigo cu toate cele trei puncte. Darius Olaru a fost introdus pe teren în minutul 86, evoluând pe finalul întâlnirii.
Rezultatele înregistrate joi, în etapa a patra din Liga Europa
- AZ Alkmaar – Juventus Torino 1-2
- Bayer Leverkusen – Olympique Marseille 0-1
- Benfica Lisabona – Lech Poznań 3-1
- Celta Vigo – Union Saint-Gilloise 1-2
- Celtic Glasgow – Beşiktaş Istanbul 3-2
- Hapoel Beer Sheva – OFI Heraklion 0-2
- Sturm Graz – Celje 2-3
- Sunderland – Dinamo Zagreb 0-2
- Torreense – Ararat Armenia 3-2