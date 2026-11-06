Union Saint-Gilloise a obținut joi seara o victorie importantă în deplasare, impunându-se cu 2-1 pe terenul formației Celta Vigo, în etapa a patra a Ligii Europa. Portarul român Ionuț Radu a fost titular la gazde și a reușit să apere un penalty, în timp ce Darius Olaru, aflat pe banca de rezerve a belgienilor, a intrat pe teren în ultimele minute.

Partida de pe stadionul Balaídos a început favorabil pentru formația spaniolă. Pablo Durán a deschis scorul, aducând-o pe Celta în avantaj și oferindu-le gazdelor speranțe la un rezultat pozitiv.

Belgienii au revenit însă în joc în minutul 35. Besfort Zeneli a primit mingea în careu și l-a învins pe Ionuț Radu cu un șut printre picioarele portarului român, restabilind egalitatea.

Union Saint-Gilloise a început mai bine repriza secundă și a trecut în avantaj în minutul 49, când același Besfort Zeneli a reușit să înscrie pentru a doua oară în această întâlnire.

Oaspeții au avut apoi ocazia să-și mărească avantajul de la punctul cu var.

Zeneli a executat penalty-ul obținut de belgieni, însă Ionuț Radu a intervenit excelent și a împiedicat desprinderea adversarilor. Intervenția portarului român nu a mai schimbat însă deznodământul partidei.

Celta Vigo nu a mai reușit să restabilească egalitatea, iar Union Saint-Gilloise a plecat de la Vigo cu toate cele trei puncte. Darius Olaru a fost introdus pe teren în minutul 86, evoluând pe finalul întâlnirii.