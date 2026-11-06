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Ionuț Radu a apărat un penalty, dar Celta Vigo a pierdut în fața lui Union Saint-Gilloise

Ionuț Radu a apărat un penalty, dar Celta Vigo a pierdut în fața lui Union Saint-Gilloise
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Union Saint-Gilloise a obținut joi seara o victorie importantă în deplasare, impunându-se cu 2-1 pe terenul formației Celta Vigo, în etapa a patra a Ligii Europa. Portarul român Ionuț Radu a fost titular la gazde și a reușit să apere un penalty, în timp ce Darius Olaru, aflat pe banca de rezerve a belgienilor, a intrat pe teren în ultimele minute.

Celta Vigo a deschis scorul

Partida de pe stadionul Balaídos a început favorabil pentru formația spaniolă. Pablo Durán a deschis scorul, aducând-o pe Celta în avantaj și oferindu-le gazdelor speranțe la un rezultat pozitiv.

Belgienii au revenit însă în joc în minutul 35. Besfort Zeneli a primit mingea în careu și l-a învins pe Ionuț Radu cu un șut printre picioarele portarului român, restabilind egalitatea.

Union Saint-Gilloise a trecut în avantaj în minutul 49

Union Saint-Gilloise a început mai bine repriza secundă și a trecut în avantaj în minutul 49, când același Besfort Zeneli a reușit să înscrie pentru a doua oară în această întâlnire.

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Oaspeții au avut apoi ocazia să-și mărească avantajul de la punctul cu var.

Ionuț Radu

Ionuț Radu. Sursa foto: x.com

Ionuț Radu a apărat un penalty pentru Celta Vigo

Zeneli a executat penalty-ul obținut de belgieni, însă Ionuț Radu a intervenit excelent și a împiedicat desprinderea adversarilor. Intervenția portarului român nu a mai schimbat însă deznodământul partidei.

Celta Vigo nu a mai reușit să restabilească egalitatea, iar Union Saint-Gilloise a plecat de la Vigo cu toate cele trei puncte. Darius Olaru a fost introdus pe teren în minutul 86, evoluând pe finalul întâlnirii.

Rezultatele înregistrate joi, în etapa a patra din Liga Europa

  • AZ Alkmaar – Juventus Torino 1-2
  • Bayer Leverkusen – Olympique Marseille 0-1
  • Benfica Lisabona – Lech Poznań 3-1
  • Celta Vigo – Union Saint-Gilloise 1-2
  • Celtic Glasgow – Beşiktaş Istanbul 3-2
  • Hapoel Beer Sheva – OFI Heraklion 0-2
  • Sturm Graz – Celje 2-3
  • Sunderland – Dinamo Zagreb 0-2
  • Torreense – Ararat Armenia 3-2

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