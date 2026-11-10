Sport

Ionuț Radu: Nu am refuzat echipa națională. Nu am întors spatele României

Ionuț Radu: Nu am refuzat echipa națională. Nu am întors spatele RomânieiIonuț Radu. Sursa foto: Facebook/RC Celta
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Din cuprinsul articolului

Portarul Ionuț Radu a reacționat, printr-un mesaj amplu publicat pe Instagram, după controversele apărute în urma absenței sale de la actuala acțiune a echipei naționale.

Ionuț Radu va lipsi de la următoarele meciuri

Fotbalistul spune că nu a refuzat convocarea, ci se confruntă de mai multe luni cu o problemă medicală la umărul drept, care necesită tratament și o perioadă de repaus. Reacția sa vine după ce a jucat toate cele 90 de minute în partida dintre Celta Vigo și Levante, încheiată la egalitate, scor 0-0.

Situația a fost comentată luni și de selecționerul Gheorghe Hagi, care a precizat că decizia de a nu se prezenta la lot i-a aparținut jucătorului.

„Noi știm despre problemele fiecăruia. Nu a fost decizia noastră, noi ținem cont de decizia jucătorului. Jucătorii nu au contract cu echipa națională. Aici vii dacă simți, vii dacă ești 100%, nu există 99%. Dacă tu nu ești convins, ai crezut că e bine să stai la echipă și să te refaci, foarte bine, asta e. Avem alți jucători, nu am venit aici să mă plâng”, a declarat selecționerul.

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Ionuț Radu explică problema medicală

Portarul în vârstă de 29 de ani, care are 11 selecții la prima reprezentativă, spune că a ales inițial să nu răspundă acuzațiilor din respect pentru națională, Federație și colegii săi. A decis însă să clarifice situația, după ce absența sa a generat numeroase comentarii.

„Nu am refuzat echipa națională. Nu am întors spatele României. Și nu am tratat niciodată tricoul echipei naționale ca pe o obligație lipsită de importanță. Dimpotrivă. Am 29 de ani și 11 selecții la prima reprezentativă. Fiecare convocare a reprezentat pentru mine o onoare și o responsabilitate”, a scris Radu.

Acesta a explicat că se confruntă de mai multe luni cu o afecțiune la umărul drept și că, din cauza programului competițional solicitant, a continuat să joace apelând la soluții temporare pentru calmarea durerii.

„În această perioadă nu am putut urma un program normal de antrenament, iar problema nu poate fi rezolvată la nesfârșit prin simpla gestionare a durerii. Este nevoie de o perioadă de timp pentru a urma un tratament specific și pentru a respecta repausul recomandat de specialiști”, a precizat portarul.

Radu a subliniat că situația medicală a fost comunicată oficial Federației Române de Fotbal de către clubul său, Celta Vigo. Potrivit acestuia, reprezentanții clubului, ai Federației și jucătorul au convenit ca perioada actuală să fie folosită pentru tratament și recuperare.

Fotbalistul a explicat și de ce a putut evolua pentru echipa de club, deși nu este disponibil pentru națională. „Faptul că un sportiv continuă să joace nu înseamnă că nu are o problemă și nici că nu are nevoie de tratament”, a transmis el.

sursa: Facebook

„Nu am condiționat niciodată venirea la națională”

Ionuț Radu a respins și speculațiile referitoare la caracterul și profesionalismul său, precum și afirmațiile potrivit cărora ar fi avut pretenții legate de statutul său în echipa națională.

„Accept critica sportivă. Accept întrebările, analizele și opiniile diferite. Sunt fotbalist profesionist și înțeleg că evoluțiile mele pot fi evaluate și comentate. Dar nu voi considera niciodată normale atacurile personale, insinuările nefondate și încercările de a pune la îndoială caracterul unui om fără argumente și fără cunoașterea realității”, a afirmat portarul.

El a amintit că a acceptat o convocare anterioară, pentru partida cu Turcia, deși avea atunci o posibilă problemă la gambă și risca să-și agraveze accidentarea, într-un moment important al sezonului pentru clubul său.

„Am venit pentru că mi-am dorit, din suflet, să fiu alături de echipă și să încerc să o ajut, nu pentru că aș fi pus vreo condiție sau aș fi avut vreun interes personal”, a explicat Radu.

Portarul a insistat că nu a solicitat niciodată garanții privind titularizarea și că disponibilitatea sa pentru națională nu a fost condiționată de promisiunea că va juca.

„Niciodată, DAR NICIODATĂ, nu am condiționat venirea mea la echipa națională DE FAPTUL CĂ VOI JUCA SAU NU! Nu am cerut garanții, nu am pus condiții și nu am pretins niciodată un loc în echipă. Am spus întotdeauna un singur lucru: doar atunci când merit, îmi doresc să vin, să joc și să ajut echipa”, a transmis acesta.

În încheiere, Radu a afirmat că își dorește să revină în cea mai bună formă și că va răspunde unei viitoare convocări atunci când va fi apt din punct de vedere medical. „România nu este un adversar pentru mine. Echipa națională nu este un inconvenient. Iar sănătatea mea nu este un subiect de negociere în fața presiunii publice”, a conchis portarul.

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