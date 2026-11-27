Juventus Torino a obținut o victorie clară, joi seara, pe teren propriu, în etapa a cincea din Liga Europa. Formația italiană s-a impus cu scorul de 4-1 în fața echipei cipriote Omonia Nicosia, pentru care internaționalul român Florin Tănase a fost titular.

Deși pornea ca favorită, Juventus a avut parte de un început complicat de partidă. Oaspeții au reușit să deschidă scorul în minutul 15, prin Lubomir Satka, surprinzând defensiva torinezilor și punând presiune pe echipa pregătită de Luciano Spalletti.

Gazdele au avut nevoie de mai mult de 20 de minute pentru a restabili egalitatea. Cambiaso a fost cel care a înscris în minutul 37, readucând Juventus în joc. Până la pauză, italienii au reușit să întoarcă rezultatul, după ce Ekhator a marcat în minutul 43, iar Juventus a intrat la cabine cu avantaj pe tabelă.

Florin Tănase nu a mai revenit pe teren după pauză. Antrenorul formației cipriote, Henning Berg, a decis să îl înlocuiască la începutul reprizei secunde, în încercarea de a schimba evoluția jocului.

Juventus a continuat să controleze partida și și-a consolidat avantajul în ultimele 25 de minute. Francisco Conceicao a înscris pentru 3-1 în minutul 68, iar doar cinci minute mai târziu, Jeremie Boga a stabilit scorul final, 4-1.

Astfel, după ce a fost condusă în debutul întâlnirii, formația italiană a reușit să întoarcă spectaculos rezultatul și să obțină toate cele trei puncte. În urma acestui succes, Juventus Torino a ajuns la 13 puncte și ocupă locul al doilea în clasamentul competiției.

De cealaltă parte, Omonia Nicosia pleacă de la Torino fără puncte, după o partidă în care a început promițător, dar nu a reușit să mențină ritmul în fața adversarei.