Formația Juventus Torino a obținut o victorie clară, duminică, pe teren propriu, în fața formației Venezia, scor 4-0, într-un meci din etapa a 12-a a campionatului Italiei. După o primă repriză fără goluri, gazdele au reușit să înscrie de patru ori în partea secundă și au obținut toate cele trei puncte.

Prima parte a întâlnirii s-a încheiat fără modificări pe tabela de marcaj, însă Juventus a revenit de la vestiare mult mai eficientă în atac. Scorul a fost deschis în minutul 53, când Nick Woltemade a găsit drumul spre poartă și a adus echipa torineză în avantaj.

Șase minute mai târziu, atacantul german a contribuit din nou la o reușită a gazdelor, de această dată în rol de pasator. Woltemade i-a oferit mingea lui Teun Koopmeiners, care a înscris în minutul 59 și a majorat diferența la 2-0.

Juventus nu s-a oprit aici și a continuat să profite de spațiile din defensiva adversă. În minutul 65, Juan Cabal a marcat al treilea gol al torinezilor, apropiind echipa de o victorie categorică.

Venezia nu a reușit să găsească soluții pentru a opri atacurile gazdelor, iar diferența de pe tabelă a continuat să crească.

Scorul final a fost stabilit în minutul 71, când Randal Kolo Muani a transformat o lovitură de la 11 metri. Astfel, după o primă repriză în care cele două formații nu au reușit să înscrie, Juventus a punctat de patru ori în mai puțin de 20 de minute și s-a impus cu 4-0.

Succesul îi permite formației torineze să urce, cel puțin pentru moment, pe locul al șaselea în clasamentul din Serie A, poziție care reprezintă ultima treaptă pentru calificarea în cupele europene. Juventus a acumulat 21 de puncte.

De cealaltă parte, situația Veneziei rămâne dificilă. Echipa ocupă penultima poziție în clasament, cu numai șase puncte după 12 etape.