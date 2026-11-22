Echipa Universitatea Craiova a obținut o victorie categorică, duminică, în deplasare, împotriva formației UTA Arad, scor 6-2, într-un meci spectaculos din etapa a 16-a.

Campioana a marcat de trei ori în prima repriză, iar după pauză a ajuns la un avantaj de patru goluri. Arădenii au încercat să revină în joc, însă oltenii au gestionat finalul partidei și au mai înscris de două ori.

Echipa pregătită de Filipe Coelho a început mai bine întâlnirea și a deschis scorul în minutul 18. Alexandru Cicâldău l-a lansat pe Nicușor Bancu, iar acesta i-a oferit pasa decisivă lui Ștefan Baiaram, care a trimis mingea în poartă.

Același Baiaram a majorat avantajul Craiovei în minutul 24, reușind dubla. Dominarea oaspeților a continuat, iar în minutul 32 Alexandru Cicâldău a înscris pentru 3-0, stabilind scorul pauzei.

Antrenorul Adrian Mihalcea a încercat să schimbe jocul echipei sale prin patru înlocuiri efectuate la pauză. Totuși, în minutul 53, Universitatea Craiova a mai punctat o dată. Stevanovic a înscris și a dus scorul la 4-0, iar partida părea decisă.

UTA nu a renunțat însă la luptă. În minutul 66, Țăroi a redus din diferență, iar șase minute mai târziu Tzionis a marcat pentru 2-4, reaprinzând speranțele gazdelor și readucând publicul în joc.

Replica oltenilor a venit rapid. Adi Rus, introdus pe teren în locul lui Screciu, a înscris în minutul 75 și a oprit elanul arădenilor. Cu cinci minute înainte de finalul timpului regulamentar, Monday Etim a stabilit scorul final, 6-2 pentru Universitatea Craiova.

Victoria îi consolidează echipei lui Filipe Coelho poziția de lider. Craiova a acumulat 36 de puncte și are un avans de trei puncte față de Dinamo, ocupanta locului secund. UTA Arad rămâne pe poziția a zecea, cu 18 puncte.

M. Rosa – Ouaneh, Benga, Pospelov, Alomerovic (Padula 46), Sota Mino (Gueulette 72), Al. Roman, El Sawy (Țăroi 46), Papeau (A. Ivanov 46), Tzionis, M. Coman (Hakim Abdallah 46). Antrenor: Adrian Mihalcea.

L. Popescu – Romanchuk, Stevanovic, Screciu (Ad. Rus 65), Samuel Teles, T. Băluță, Cicâldău (Joao Lameira 58), Bancu (Ronaldo Webster 79), D. Matei, Elisor (Nsimba 65), Baiaram (Etim 58). Antrenor: Filipe Coelho.

Cartonașe galbene: Papeau (13), Padula (67), Pospelov (80) / Baiaram (18).

Arbitru: Rareș Vidican, ajutat de asistenții Alexandru Corb și Raul Ghiciulescu. Arbitri VAR: Adrian Costreie și Valentin Porumbel.