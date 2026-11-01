Universitatea Craiova a câștigat duminică, pe teren propriu, duelul cu FC Botoșani, scor 2-1, în etapa a 14-a din Superligă. Echipa pregătită de Filipe Coelho a obținut astfel a șaptea victorie consecutivă în campionat și a urcat, cel puțin temporar, pe primul loc al clasamentului, cu 32 de puncte.

Partida a început cu o ocazie importantă a oaspeților. În minutul 11, Dumiter a pasat în careu, iar Idowu a trimis puțin pe lângă poarta apărată de Laurențiu Popescu.

Replica oltenilor a venit zece minute mai târziu. David Matei a finalizat o acțiune frumoasă a gazdelor și a deschis scorul în minutul 21.

Universitatea Craiova și-a mărit avantajul rapid, în minutul 26, când Baiaram a oferit o pasă foarte bună în careu, iar Al-Hamlawi a înscris pentru 2-0.

După pauză, formația gazdă nu a mai avut aceeași intensitate, iar FC Botoșani a profitat. Bodișteanu a redus din diferență cu un șut la care portarul Popescu a fost surprins și nu a intervenit eficient.

Echipa antrenată de Marius Croitoru, suspendat pentru această partidă, a încercat să obțină egalarea, însă fără să pună o presiune constantă pe defensiva oltenilor. Cea mai importantă oportunitate a botoșănenilor de a restabili egalitatea a venit în minutul 78, când Creț le-a dat emoții gazdelor.

Scorul a rămas însă 2-1, iar Universitatea Craiova a obținut toate cele trei puncte.

În urma acestui rezultat, formația lui Filipe Coelho a ajuns la 32 de puncte și ocupă prima poziție în clasamentul Superligii, cu șapte victorii consecutive. FC Botoșani rămâne pe locul 12, cu 14 puncte.

Pentru Universitatea Craiova au evoluat: L. Popescu – Romanchuk, Stevanovic, Screciu – Carlos Mora, Cicâldău, T. Băluță, Bancu – David Matei, Al-Hamlawi, Baiaram. Antrenor: Filipe Coelho.

FC Botoșani a început cu Anestis – Bayeye, Sadiku, D. Diaw, R. Creț – E. Papa, Charles Petro, Lucas de Vega – Mitrov, Dumiter, Idowu. Antrenor: Marius Croitoru.