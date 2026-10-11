Universitatea Craiova a obținut o victorie importantă în deplasare, scor 1-0, împotriva formației Csikszereda, duminică, în etapa a 11-a. Golul decisiv a fost marcat în repriza secundă de Elisor, iar oltenii au ajuns la 23 de puncte, ocupând locul al doilea în clasament.

Formația pregătită de Filipe Coelho a controlat jocul încă din primele minute și a avut mai multe ocazii de a deschide scorul.

Al-Hamlawi a amenințat poarta gazdelor în minutul 4, iar trei minute mai târziu a trimis din nou periculos spre poartă.

În minutul 15, Tudor Băluță a încercat să înscrie cu o lovitură de cap, însă mingea a trecut pe lângă țintă.

Universitatea Craiova a continuat să pună presiune, iar Romanchuk a ratat o nouă oportunitate în minutul 30. Cea mai importantă intervenție a portarului gazdelor, E. Pap, a venit în minutul 37, când acesta a respins spectaculos o lovitură de cap trimisă de Al-Hamlawi.

După o primă repriză în care oltenii au avut inițiativa, golul a venit în minutul 77. Intrat pe teren în repriza secundă, Elisor a finalizat centrarea lui Bancu și a adus avantajul echipei din Bănie.

Csikszereda a încercat să revină pe final și a forțat egalarea, însă defensiva oaspeților a rezistat, iar partida s-a încheiat cu victoria Universității Craiova, scor 1-0.

Rezultatul le permite oltenilor să ajungă la 23 de puncte și să ocupe poziția secundă în clasament. De cealaltă parte, Csikszereda rămâne pe ultimul loc, cu un singur punct acumulat. Formația ciucană a ajuns la zece înfrângeri în acest sezon și are un golaveraj de -18.

În etapa a 11-a, Universitatea Craiova a confirmat astfel statutul de echipă competitivă în lupta din partea superioară a clasamentului, în timp ce Csikszereda continuă să caute prima victorie a sezonului.