Sport

Campioana s-a chinuit cu Csikszereda. Victorie la limită pentru U Craiova

Campioana s-a chinuit cu Csikszereda. Victorie la limită pentru U Craiova
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Universitatea Craiova a obținut o victorie importantă în deplasare, scor 1-0, împotriva formației Csikszereda, duminică, în etapa a 11-a. Golul decisiv a fost marcat în repriza secundă de Elisor, iar oltenii au ajuns la 23 de puncte, ocupând locul al doilea în clasament.

Universitatea Craiova n-a reușit să înscrie în prima repriză

Formația pregătită de Filipe Coelho a controlat jocul încă din primele minute și a avut mai multe ocazii de a deschide scorul.

Al-Hamlawi a amenințat poarta gazdelor în minutul 4, iar trei minute mai târziu a trimis din nou periculos spre poartă.

În minutul 15, Tudor Băluță a încercat să înscrie cu o lovitură de cap, însă mingea a trecut pe lângă țintă.

Creierul nu vede toți banii la fel. De ce cheltuim unele sume mai ușor
Creierul nu vede toți banii la fel. De ce cheltuim unele sume mai ușor
Cine este fiul lui Călin Georgescu. Cristela susține că o parte din bani îi aparțineau acestuia
Cine este fiul lui Călin Georgescu. Cristela susține că o parte din bani îi aparțineau acestuia

Universitatea Craiova a continuat să pună presiune, iar Romanchuk a ratat o nouă oportunitate în minutul 30. Cea mai importantă intervenție a portarului gazdelor, E. Pap, a venit în minutul 37, când acesta a respins spectaculos o lovitură de cap trimisă de Al-Hamlawi.

Campioana a marcat abia în minutul 77 cu ocupanta ultimului loc

După o primă repriză în care oltenii au avut inițiativa, golul a venit în minutul 77. Intrat pe teren în repriza secundă, Elisor a finalizat centrarea lui Bancu și a adus avantajul echipei din Bănie.

U Craiova Csikszereda

U Craiova Csikszereda

Csikszereda a încercat să revină pe final și a forțat egalarea, însă defensiva oaspeților a rezistat, iar partida s-a încheiat cu victoria Universității Craiova, scor 1-0.

Universitatea Craiova e pe locul al doilea în clasament, cu 23 de puncte

Rezultatul le permite oltenilor să ajungă la 23 de puncte și să ocupe poziția secundă în clasament. De cealaltă parte, Csikszereda rămâne pe ultimul loc, cu un singur punct acumulat. Formația ciucană a ajuns la zece înfrângeri în acest sezon și are un golaveraj de -18.

În etapa a 11-a, Universitatea Craiova a confirmat astfel statutul de echipă competitivă în lupta din partea superioară a clasamentului, în timp ce Csikszereda continuă să caute prima victorie a sezonului.

Stiri calde

20:51 - A murit Yukan’na, câinele Salvamont din Alba. A participat la misiuni timp de 11 ani
20:41 - Campioana s-a chinuit cu Csikszereda. Victorie la limită pentru U Craiova
20:41 - Un șofer a ajuns cu mașina pe plaja din Cap Aurora. Autoturismul era înmatriculat în București
20:30 - Ce scenariu lansează Udrea despre Cristela Georgescu
20:18 - Insolvenţa în Republica Moldova. Cel mai controversat dosar, pus pe pauză. Video
20:09 - Mamdani îl elogiază pe socialistul Vito Marcantonio. O consilieră din New York îl acuză de propagandă comunistă
19:58 - Nadia Comăneci a prezentat colecția Team România și capsula Nadia 10
19:46 - Depunerile albe de pe robinet au o explicație. Ce ne spun despre apa din apartament

HAI România!

Retragerea lui Trump: de la Golf la Marea Britanie, forțele americane dau înapoi

Retragerea lui Trump: de la Golf la Marea Britanie, forțele americane dau înapoi

Paradoxul politicii lui Ceaușescu față de Moscova. Cum a ajuns România dependentă economic de Uniunea Sovietică

Paradoxul politicii lui Ceaușescu față de Moscova. Cum a ajuns România dependentă economic de Uniunea Sovietică

România, prinsă în jocul marilor puteri. De ce nu reușește să își apere singură interesele

România, prinsă în jocul marilor puteri. De ce nu reușește să își apere singură interesele

Proiecte speciale