Leeds United a învins-o categoric pe Chelsea, scor 4-1, sâmbătă, în deplasare, pe Stamford Bridge, într-un meci din etapa a 11-a a Premier League, potrivit Associated Press. Formația londoneză a cedat după ce a reușit să deschidă scorul, iar oaspeții au întors rezultatul și au marcat de patru ori, obținând trei puncte importante în clasament.

Chelsea a început partida în avantaj, însă Leeds a restabilit egalitatea înainte de pauză și a preluat controlul în repriza secundă. La final, echipa pregătită de Daniel Farke a ajuns la 17 puncte și a depășit-o în clasament pe Chelsea, care rămâne cu 16 puncte.

Gazdele au marcat primul gol al întâlnirii în minutul 25, prin Emmanuel Emegha, și au sperat să controleze partida de pe teren propriu. Avantajul londonezilor a rezistat însă doar trei minute.

Noah Okafor a înscris în minutul 28 și a restabilit egalitatea, iar cele două echipe au intrat la vestiare cu scorul de 1-1.

După pauză, Leeds United a reușit să preia conducerea. Dominic Calvert-Lewin a transformat un penalty în minutul 53, ducând scorul la 2-1 pentru formația oaspete.

Cinci minute mai târziu, Noah Okafor a marcat din nou, iar Leeds s-a desprins la două goluri. Chelsea nu a mai reușit să recupereze diferența, iar Brenden Aaronson a stabilit scorul final, 4-1, în minutul 90+1.

Leeds United a obținut astfel o victorie importantă în deplasare, într-o partidă în care londonezii au pierdut controlul după pauză.

Succesul de pe Stamford Bridge îi aduce lui Leeds United 17 puncte și locul 6 în clasament, cel puțin în configurația prezentată după disputarea partidelor de sâmbătă.

Chelsea rămâne pe locul 8, cu 16 puncte, după înfrângerea suferită pe teren propriu.

În celelalte partide disputate în etapa a 11-a, Manchester City și Fulham au remizat, scor 1-1, iar Aston Villa și Sunderland au încheiat fără goluri, 0-0.

Bournemouth a învins Nottingham Forest cu 2-0, Coventry City a câștigat în fața lui Crystal Palace, scor 3-2, iar Tottenham s-a impus cu 2-0 în fața formației Ipswich Town.