Echipa londoneză Chelsea s-a impus sâmbătă, pe teren propriu, cu 2-0 în fața formației Manchester United, într-un meci din etapa a noua a Premier League.

Partida a avut parte de mai multe intervenții VAR, care au anulat câte un gol pentru fiecare echipă, iar londonezii au obținut trei puncte importante în lupta pentru primele poziții.

Manchester United a început mai bine partida și a reușit să înscrie în prima repriză, prin Matheus Cunha, în minutul 34. Bucuria oaspeților a fost însă de scurtă durată, deoarece reușita a fost anulată în urma unei verificări VAR.

După pauză, Chelsea a revenit pe teren cu mai multă determinare și a deschis scorul în minutul 50. Morgan Rogers a finalizat o acțiune a gazdelor și a adus avantajul pe tabelă pentru echipa londoneză.

Presiunea gazdelor a continuat, iar în minutul 61 arbitrul a acordat un penalty pentru Chelsea, după intervenția sistemului VAR. Cole Palmer a executat lovitura de pedeapsă în minutul 64 și a majorat avantajul londonezilor la 2-0.

Chelsea a continuat să atace și a mai înscris o dată, prin Estevao, însă golul nu a fost validat după o nouă verificare VAR. Astfel, ambele formații au avut câte o reușită anulată în timpul partidei.

Deși repriza secundă a fost prelungită cu mai mult de zece minute, Manchester United nu a reușit să reducă din diferență, iar tabela a rămas neschimbată până la fluierul final. Chelsea a obținut astfel o victorie cu 2-0 în fața rivalei de pe Old Trafford.

Succesul îi consolidează lui Chelsea poziția în partea superioară a clasamentului. Formația londoneză ocupă locul al patrulea, cu 16 puncte după nouă etape.

În schimb, Manchester United traversează o perioadă dificilă și se află pe poziția a 14-a, cu numai șapte puncte. Echipa poate coborî și mai mult în clasament, fiind amenințată de cele patru formații aflate imediat în urma sa.

Rezultatul derby-ului accentuează diferența dintre cele două echipe în ierarhia campionatului englez, Chelsea continuând lupta pentru locurile fruntașe, în timp ce Manchester United are nevoie de rezultate pentru a ieși din zona inferioară a clasamentului.