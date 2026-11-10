SUA au evacuat luni aeronave americane de la o bază a Forțelor Aeriene Regale din Anglia, în urma unei amenințări din partea Iranului, potrivit unor persoane familiarizate cu situația citate de WSJ.

Natura precisă a amenințării la adresa RAF Mildenhall - fie ea iminentă sau mai generală - rămâne în discuție între oficialii americani, au declarat aceste persoane.

Două avioane cisternă americane de realimentare care foloseau Mildenhall au fost deviate către Germania în cursul dimineții, în timp ce alte câteva avioane cisternă de la bază au fost mutate în Germania și în alte locații mai târziu în cursul zilei, conform datelor de urmărire a zborurilor și a unui alt oficial familiarizat cu situația.

Un purtător de cuvânt al Forțelor Aeriene SUA a refuzat să ofere detalii despre mișcarea activelor, dar a declarat într-un comunicat că aeronavele americane se rotesc între instalații și locații de operare din diverse motive. Casa Albă a trimis o solicitare de comentarii Pentagonului.

Mișcarea vine după ce Pentagonul a trimis luna trecută bombardiere B-1 înapoi în SUA de la o altă bază din Anglia, RAF Fairford, pe măsură ce oficialii au devenit îngrijorați de un complot complex susținut de Iran, menit să ucidă piloți americani și să vizeze aeronavele cu ajutorul dronelor și al altor măsuri, a relatat Journal.

Teheranul a declarat că represaliile sale pentru orice atac american asupra Iranului se vor extinde dincolo de Orientul Mijlociu. „Banda celor Opt” - liderii politici și de informații de top din Congres - au primit luni o informare despre amenințările Iranului, a declarat o persoană familiarizată cu întâlnirea.

Directorul Serviciilor Naționale de Informații, Jay Clayton, a declarat în octombrie că Iranul se află în „stadii avansate” de planificare a atacurilor împotriva personalului american din Orientul Mijlociu, explicând rațiunea evacuării bruște a diplomaților din posturile regionale.

Întrebat despre această îngrijorare luni, secretarul de stat Marco Rubio a spus: „Am abordat-o îndepărtând oamenii de amenințare”.

SUA au modernizat postura de securitate la RAF Mildenhall și RAF Lakenheath, ambele utilizate de armata americană, la FPCON Charlie, care are loc atunci când informațiile indică faptul că o formă de acțiune teroristă este probabilă, potrivit unui oficial american familiarizat cu situația. Schimbările de securitate au fost raportate anterior de War Zone, un site de știri militare.

Amenințarea vine în contextul în care președintele Trump ia în considerare continuarea unor atacuri suplimentare asupra Iranului.

Trump a postat luni pe rețelele de socializare că o revenire la război cu Iranul este „puțin probabilă” și ulterior le-a spus reporterilor de la Casa Albă: „În acest moment, luarea de măsuri militare nu pare a fi un lucru foarte necesar”.

Trump a menționat progresele înregistrate în negocierile cu Iranul și preferința aliaților din Orientul Mijlociu pentru o continuare a blocadei asupra comerțului iranian, nu pentru o escaladare a confruntării. „În cazul în care va exista vreo schimbare în ceea ce privește evoluțiile din Orientul Mijlociu, Statele Unite ale Americii sunt «gata de acțiune»”, a scris Trump.