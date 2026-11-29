Compania SpaceX a negat ferm duminică informațiile vehiculate în presa internațională, potrivit cărora Iranul ar fi utilizat rețeaua de internet prin satelit Starlink în timpul atacurilor îndreptate împotriva forțelor americane. Acuzațiile au apărut în contextul tensiunilor majore generate de loviturile lansate de Statele Unite și Israel pe teritoriul iranian, însă reprezentanții firmei lui Elon Musk susțin că materialul publicat de The Washington Post este "evident fals", conform agenției Reuters.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X, compania americană a demontat scenariul prezentat de jurnaliști, subliniind că nu există niciun indiciu care să confirme implicarea tehnologiei sale în operațiunile militare ale Teheranului.

"Ca să fie clar, nu avem nicio dovadă, nici internă, nici de la Pentagon, că Starlink a fost folosit de forţele iraniene. Pentru că nu s-a întâmplat niciodată", a declarat compania într-o postare pe X.

De asemenea, reprezentanții SpaceX au criticat decizia editorială a publicației americane, menționând că redacția fusese avertizată "cu săptămâni în urmă" asupra faptului că datele aflate în posesia lor nu sunt reale, dar a ales totuși să publice articolul.

Sâmbătă, jurnaliștii de la The Washington Post au publicat o anchetă bazată pe declarațiile a două surse familiarizate cu acest dosar. Potrivit acestora, Elon Musk ar fi avut o reacție extrem de nervoasă în momentul în care a fost înștiințat despre două accesări neautorizate ale rețelei Starlink, pe care propria sa echipă le-ar fi asociat cu acțiunile ofensive ale Iranului împotriva trupelor SUA.

Mai mult, una dintre sursele citate de cotidianul american a susținut că miliardarul a aflat că armata Statelor Unite a operat drone kamikaze conectate la Starshield, varianta militarizată a sistemului Starlink, dar ar fi făcut acest lucru prin intermediul unui abonament mai ieftin, conceput inițial exclusiv pentru operațiuni terestre. Publicația a mai notat că existența utilizării rețelei Starlink de către forțele iraniene ar fi fost detaliată inclusiv într-un raport clasificat transmis secretarului apărării, Pete Hegseth.

Solicitați de agenția Reuters să comenteze aceste informații, oficialii de la Departamentul american al Apărării au transmis că "nu este la curent cu raportul către (biroul secretarului apărării) referitor la acest subiect", evitând astfel să confirme existența documentului menționat de presă.

Modul în care sistemul de comunicații prin satelit Starlink este administrat în teatrele de război, gradul de control exercitat de guvernul de la Washington asupra rețelei, dar și riscul ca echipamentele să fie folosite ilegal de entități aflate sub sancțiuni internaționale au devenit subiecte intens dezbătute pe fondul conflictelor din Ucraina și Iran. Deși Starlink nu are o licență oficială de funcționare pe teritoriul iranian, Elon Musk a confirmat în trecut că semnalul de internet prin satelit este activ în această țară.