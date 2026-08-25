Routerul Wi-Fi este unul dintre cele mai importante dispozitive din locuință, chiar dacă de multe ori nu îi acordăm prea multă atenție. Acesta funcționează aproape permanent și asigură accesul la internet pentru telefoane, laptopuri, televizoare, console și numeroase alte dispozitive conectate la rețeaua din casă. Spre deosebire de telefoane și calculatoare, care sunt repornite periodic, uneori chiar automat pentru instalarea actualizărilor, routerele sunt lăsate de cele mai multe ori să funcționeze fără întrerupere, arată Agenția Națională de Securitate din SUA.

Deși nu există o regulă potrivit căreia fiecare router trebuie oprit la un anumit interval, o repornire periodică poate ajuta la rezolvarea unor probleme de conectivitate și la menținerea unei funcționări stabile.

Dacă routerul funcționează fără întrerupere timp de săptămâni sau chiar luni, acesta gestionează constant numeroase conexiuni și procese care folosesc memoria dispozitivului. În timp, acumularea datelor temporare poate favoriza apariția unor probleme de funcționare, de la încetinirea conexiunii și pierderi ale semnalului Wi-Fi până la deconectarea anumitor dispozitive.

Prin repornire, routerul închide procesele active și reia funcționarea de la zero, ceea ce poate elimina anumite blocaje apărute în timp. O simplă oprire și pornire poate remedia astfel unele probleme aparent inexplicabile, mai ales atunci când conexiunea devine instabilă, iar furnizorul de internet nu semnalează nicio defecțiune.

Din acest motiv, repornirea routerului la anumite intervale poate fi o măsură simplă de întreținere, fără să fie necesar să aștepți până când apar probleme cu internetul. Chiar dacă dispozitivul funcționează aparent normal, o repornire poate contribui la eliminarea unor procese temporare care s-au acumulat în timp, potrivit Computerhoy.20minutos.es.

Un router conectat permanent la internet este expus în mod constant tentativelor de acces neautorizat, iar anumite vulnerabilități ale programelor care îl controlează pot fi exploatate de hackeri.

În unele situații, repornirea dispozitivului poate elimina temporar anumite programe malware care rulează în memoria routerului, însă această operațiune nu trebuie considerată o metodă suficientă pentru protejarea rețelei.

Pentru o securitate mai bună, este important ca software-ul intern al routerului să fie actualizat, parola să fie una puternică, iar datele de acces prestabilite să fie schimbate. Aceste măsuri reduc riscul ca routerul și dispozitivele conectate la el să fie compromise.

Pericolele asociate routerelor vulnerabile au fost evidențiate și de incidente recente. La începutul anului 2026, autoritățile americane au anunțat destructurarea unui grup de routere compromise, despre care au susținut că era folosit pentru atacuri informatice și operațiuni controlate de la distanță, fiind asociat Rusiei.

Astfel de situații arată că un dispozitiv conectat permanent la internet poate fi compromis fără ca utilizatorul să observe imediat acest lucru.

În timpul funcționării, routerul gestionează permanent conexiuni și păstrează informații temporare necesare pentru buna funcționare a rețelei. Atunci când dispozitivul nu este repornit o perioadă îndelungată, aceste procese se pot acumula și, în funcție de model și de configurație, pot contribui la apariția unor blocaje sau încetiniri.

Odată cu repornirea, memoria temporară este eliberată, iar procesele și protocoalele de rețea sunt pornite din nou. În funcție de echipament, routerul poate relua și procesul de selectare a canalului Wi-Fi, în timp ce dispozitivele din locuință se reconectează la rețea.

De aceea, repornirea poate fi o soluție simplă atunci când internetul începe să funcționeze mai greu sau când anumite telefoane, televizoare ori calculatoare întâmpină probleme la conectare.

Nu există o regulă generală potrivit căreia toate routerele trebuie oprite zilnic sau săptămânal, mai ales că modelele moderne sunt concepute să funcționeze perioade îndelungate fără întrerupere. Totuși, o repornire aproximativ o dată pe lună poate fi o rutină utilă, în special dacă observi din când în când probleme de conectivitate.

Unele routere oferă și posibilitatea programării automate a repornirilor. Funcția poate fi setată pentru timpul nopții, când utilizarea internetului este redusă, astfel încât procesul să nu îți afecteze activitatea de zi cu zi.

Oprirea și repornirea routerului nu trebuie confundate cu revenirea dispozitivului la setările din fabrică. În timp ce o repornire închide și reia funcționarea sistemului, apăsarea butonului de resetare poate șterge configurațiile existente și poate obliga utilizatorul să refacă setările conexiunii.

Dacă intenția este doar repornirea routerului, trebuie folosit butonul de pornire, atunci când acesta este disponibil, sau metoda recomandată de producător. După oprire, dispozitivul poate fi lăsat câteva secunde înainte de a fi pornit din nou.

Chiar dacă repornirea routerului poate remedia anumite probleme temporare, aceasta nu este o soluție universală pentru o conexiune instabilă. Dacă internetul continuă să fie lent sau se întrerupe frecvent, problema poate avea legătură cu furnizorul de servicii, cu software-ul intern al routerului, cu interferențele dintre rețelele Wi-Fi sau cu vechimea dispozitivului, mai arată sursa.