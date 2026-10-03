Jandarmeria Capitalei a aplicat 50 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 51.800 de lei, persoanelor care au participat la manifestațiile organizate în zona Arestului Central din București, unde se află încarcerat Călin Georgescu. Bilanțul, anunțat sâmbătă, include și două sesizări penale, care vizează portul de obiecte periculoase și ultrajul.

Potrivit Jandarmeriei Capitalei, măsurile de ordine și siguranță publică au fost instituite începând cu 29 septembrie, pentru gestionarea fluxurilor de persoane, prevenirea incidentelor și menținerea liberă a căilor de acces către Arestul Central.

Reprezentanții instituției susțin că manifestațiile nu au respectat procedura prevăzută de Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice.

Pentru a menține legătura cu participanții, jandarmii au constituit echipe de dialog, care le explică acestora necesitatea declarării manifestațiilor și a desemnării unui organizator.

Autoritățile au luat în considerare și faptul că zona are un caracter rezidențial, fiind necesară menținerea accesului către locuințe și asigurarea circulației în condiții normale pentru persoanele care locuiesc în apropiere.

„În acest context, pentru mai multe încălcări ale prevederilor legale în vigoare, jandarmii au aplicat 50 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 51.800 de lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 61 din 1991 pentru încălcarea unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice. Totodată, jandarmii au întocmit 2 acte de sesizare a organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile art. 372 şi art. 257 din Codul Penal (portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase şi ultraj)”, a anunţat sursa citată.

Joi, Jandarmeria Capitalei anunțase că aplicase 32 de amenzi, în valoare de aproape 38.000 de lei, persoanelor care s-au adunat în apropierea Arestului Central pentru a-și manifesta susținerea față de fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu.

La acel moment, fusese întocmită și o sesizare penală pentru portul de obiecte periculoase. Totodată, activistul cunoscut sub numele de Stegarul Dac, susținător al lui Călin Georgescu, este vizat de cercetări pentru ultraj și a fost reținut.

„La data de 2 octombrie 2026, în jurul orei 19:30, polițiști din cadrul Secției 14 Poliție au fost sesizați de către cadrele Jandarmeriei Române cu privire la faptul că un bărbat l-ar fi agresat pe unul dintre jandarmii care acționau pentru menținerea ordinii și siguranței publice, în fața arestului central din cadrul DGPMB. În fapt, la data de 02.10.2026, în jurul orei 19:15, în timp ce inculpatul se afla în public, într-o zonă din Sectorul 4, l-ar fi lovit cu mâinile în zona spatelui pe un jandarm din cadrul DGJMB, în timp ce se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Persoana în cauză a fost identificată ca fiind un bărbat, în vârstă de 59 de ani, persoană aflată sub măsura preventivă a controlului judiciar, într-o altă cauză. Bărbatul a fost condus la sediul Secției 14 Poliție, pentru continuarea cercetărilor, în acest context cazul fiind preluat de către un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, care s-a sesizat cu privire săvârșirea infracțiunii de ultraj”, arată Poliția Capitalei

Vineri seară, acesta ar fi lovit în spate un jandarm care participa la misiunea de asigurare a ordinii publice în zona Arestului Central.

Jandarmeria a anunțat, de asemenea, că va sesiza Protecția Copilului, având în vedere prezența minorilor la manifestații.

Pentru a preveni blocarea accesului, jandarmii au delimitat un spațiu destinat participanților, astfel încât intrările în imobilele rezidențiale și accesul în sediul Arestului Central să rămână libere.