Echipele Salvamont Sibiu au avut parte de o seară extrem de solicitantă, fiind mobilizate concomitent în trei misiuni de salvare de amploare. Incidentele s-au petrecut în zone montane și de deal din județ, fiind vorba despre un turist rămas blocat pe munte, un accident de bicicletă și o persoană grav accidentată lângă o cabană.

Prima intervenție a fost declanșată în Munții Făgăraș, în zona Bâlea, unde un bărbat de 35 de ani din București s-a aventurat într-o secțiune periculoasă fără a avea echipamentul adecvat. Acesta a rămas blocat deasupra Căldării Bâlea, într-un sector foarte expus. Echipa de prim răspuns de la Bâlea Lac a fost trimisă de urgență pe teren pentru a-l recupera și a-l aduce în siguranță.

În paralel, o a doua echipă de salvatori a fost mobilizată pe traseul care leagă Cisnădie de Măgura. O femeie de 30 de ani din județul Alba a suferit o fractură la un braț în urma unei căzături cu bicicleta. În sprijinul echipei județene au intervenit și membrii Serviciului Public Local Salvamont Cisnădie pentru acordarea primului ajutor și acordarea sprijinului necesar la evacuare.

Cea de-a treia intervenție desfășurată în aceeași seară a necesitat resurse umane considerabile. Peste opt salvamontiști au plecat spre Cabana Negoiu din Munții Făgăraș, unde o persoană s-a accidentat grav în urma unei căderi. Victima prezenta leziuni în zona capului, la mână și la gleznă, aflându-se în imposibilitatea de a se mai deplasa singură.

Oficialii Serviciului Public Județean Salvamont Sibiu au oferit detalii despre desfășurarea celor trei operațiuni paralele de salvare.

„În acest moment, salvatorii montani ai Salvamont Sibiu sunt implicaţi simultan în trei misiuni de salvare, în zone diferite ale judeţului”, au anunţat reprezentanţii Salvamont Sibiu.

Referitor la incidentul de pe traseul de cicloturism, salvatorii au detaliat starea victimei și structurile implicate.

„O a doua echipă Salvamont intervine pentru acordarea primului ajutor şi evacuarea unei femei de 30 de ani, din judeţul Alba, care a suferit o fractură la membrul superior în urma unei căderi cu bicicleta pe traseul Cisnădie – Măgura. În sprijinul salvatorilor sibieni intervine şi SPL Salvamont Cisnădie”, au arătat salvamontiştii.

Despre misiunea complexă de la Cabana Negoiu și despre riscurile la care se expun turiștii, salvamontiștii au oferit precizări suplimentare.

„Cea de-a treia misiune presupune intervenţia a peste 8 salvatori montani, pentru acordarea primului ajutor şi evacuarea unei persoane care, în urma unei căderi, acuză leziuni la nivelul capului, mâinii şi gleznei şi se află în imposibilitatea de a se deplasa. În toate cele trei situaţii, echipele Salvamont acţionează pentru evaluarea victimelor, acordarea primului ajutor şi evacuarea acestora în condiţii de siguranţă. Atragem din nou atenţia turiştilor să ţină cont de condiţiile din teren şi să fie echipaţi corespunzător sezonului şi traseului ales. În zonele montane expuse, o echipare necorespunzătoare poate transforma rapid o drumeţie într-o situaţie de urgenţă”, au transmis salvamontiştii.