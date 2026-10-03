Vicecampioana României la handbal feminin, CSM București, a suferit un eșec extrem de dureros pe terenul formației FTC Budapesta. Meciul desfășurat în etapa a patra din grupa A a Ligii Campionilor s-a încheiat cu scorul de 24-23 în favoarea gazdelor, după ce la pauză unguroaicele conduceau cu 13-11. Tensiunea a atins cote maxime în ultimele momente ale confruntării, formația din Budapesta reușind să înscrie golul victoriei cu doar opt secunde înainte de fluierul final.

Jocul ofensivei a fost condus de câteva jucătoare cheie de la ambele echipe. Pentru echipa gazdă, cele mai bune marcatoare au fost Omoregie cu 6 reușite, Harsfalvi cu 4 goluri și Simon cu 3 reușite. De partea cealaltă, din distribuția formației bucureștene s-au evidențiat Friis, autor a 7 goluri, alături de Faluvegi și Pintea, fiecare având câte 3 reușite pe tabelă.

În tribunele sălii s-au aflat și invitați speciali din lumea handbalului masculin, printre care Xavi Pascual, fostul tehnician al echipei Dinamo București, aflat în prezent la carma celor de la Veszprem, însoțit de fiul său Alex Pascual, extremă în lotul campioanei României.

Runda a patra din grupa A programează și alte confruntări interesante: Team Esbjerg – Buducnost, Sola HK – Borussia Dortmund și Brest – Krim. Parcursul formației CSM București în debutul actualei campanii europene a fost marcat de evoluții fluctuante. După un start lansat în care a obținut victorii clare cu Krim Ljubljana, scor 37-29, și Buducnost, scor 36-26, reprezentanta României a suferit o înfrângere surprinzătoare în etapa precedentă în fața nemțoaicelor de la Borussia Dortmund, scor 32-35, partidă în care a cedat deși conducea la un moment dat cu un avans de nouă goluri.

Programul viitor al vicecampioanei României în cea mai importantă competiție intercluburi din Europa include meciuri dificile pe teren propriu și în deplasare. CSM București va primi vizita celor de la Team Esbjerg pe 11 octombrie, urmând să înfrunte Sola HK pe 18 octombrie. În luna noiembrie sunt programate ambele manșe împotriva celor de la Brest Bretagne Handball, pe 7 și 15 noiembrie. De asemenea, în grupa B a Ligii Campionilor evoluează cealaltă reprezentantă a țării noastre, campioana Gloria Bistrița.

Miza fazei grupelor este uriașă pentru toate participantele. Primele două echipe clasate la finalul acestei etape se vor califica direct în sferturile de finală.

Ocupantele locurilor 3-6 din fiecare grupă vor intra în faza de play-off, disputată în dublă manșă, de unde câștigătoarele vor avansa în sferturile de finală. Bătălia decisivă se dă pentru accederea la turneul Final Four, programat în perioada 29-30 mai 2027. În prezent, trofeul este deținut de Metz Handball, iar la ediția Final Four din 2026, CSM București a reușit să cucerească medalia de bronz.