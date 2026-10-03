Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat oficial plecarea din cantonament a doi dintre jucătorii de bază din linia defensivă. Cei doi fundași centrali folosiți ca titulari la Varșovia au devenit indisponibili pentru confruntarea programată luni seară pe Arena Națională, când România va întâlni selecționata Suediei. Decizia a fost comunicată public prin intermediul paginii oficiale de Facebook a federației, confirmând că ambii apărători au părăsit lotul mai devreme decât ceilalți tricolori.

Primul eveniment cu impact major asupra lotului a avut loc în minutul 22 al partidei disputate sâmbătă. Radu Drăgușin a fost eliminat direct după un fault comis în suprafața de pedeapsă asupra lui Robert Lewandowski, din postura de ultim apărător. Faza a fost sancționată și cu lovitură de la unsprezece metri, din care adversarii au reușit să deschidă scorul.

Apărarea naționalei a primit o nouă lovitură câteva minute mai târziu. Virgil Ghiță a fost avertizat cu cartonaș galben în minutul 36 pentru o ținere de tricou, ajungând astfel la al doilea avertisment din această fază a competiției. Cumulul de cartonașe galbene îi atrage automat suspendarea pentru următorul meci oficial.

Faptul că niciunul dintre cei doi apărători nu avea drept de joc pentru partida de la București a dus la eliberarea lor din cantonament.

„Suspendați pentru partida contra Suediei de luni, Radu Drăgușin și Virgil Ghiță au părăsit azi cantonamentul echipei naționale”, au anunțat oficialii de la FRF.

Pentru înlocuirea titularilor din meciul precedent, selecționerul trebuie să reorganizeze linia de fund. Andrei Coubiș rămâne una dintre opțiunile principale, fiind jucătorul utilizat ca titular în primele două confruntări din grupă. De altfel, Coubiș a fost introdus pe teren și în partida de sâmbătă seară imediat după eliminarea lui Drăgușin, moment în care Valentin Mihăilă a fost înlocuit pentru a putea păstra echilibrul tactic.

Pentru completarea cuplului de fundași centrali la meciul de pe teren propriu, selecționerul are la dispoziție mai multe variante din cadrul lotului actual: Lisav Eissat, Matei Ilie, Bogdan Racovițan sau Andrei Burcă.