Prognoza meteo, 15 noiembrie. Vremea în România traversează un episod de răcire accentuată în acest final de săptămână. Anunțul ANM confirmă instalarea unui regim termic specific sezonului rece. După temperaturile neobișnuit de ridicate înregistrate la începutul săptămânii, valorile din termometre au scăzut brusc, aducând ger în depresiuni și condiții de iarnă autentică în mai multe regiuni ale țării.

Potrivit datelor transmise de Administrația Națională de Meteorologie, dimineața zilei de duminică, 15 noiembrie, va fi deosebit de rece. Temperaturile minime vor coborî sub pragul înghețului în cea mai mare parte a țării, situându-se, în general, între minus 6 și 4 grade Celsius. Cele mai scăzute valori se vor înregistra în depresiunile din estul Transilvaniei, acolo unde aerul rece acumulat în timpul nopții va face ca mercurul din termometre să coboare până în jurul valorii de minus 10 grade Celsius.

Pe parcursul zilei de duminică, valorile termice vor rămâne modeste în toată România, cu maxime situate în jurul valorii de 7 grade Celsius. Cerul va fi mai mult noros în majoritatea zonelor, iar vântul va sufla slab până la moderat, din sector estic, accentuând senzația de frig în primele ore ale zilei.

Informarea meteorologică emisă de ANM pentru răcire accentuată, precipitații, intensificări ale vântului și ninsori la munte rămâne în vigoare până duminică, 15 noiembrie, la ora 10:00. Chiar dacă aria precipitațiilor se va restrânge treptat față de ziua precedentă, probabilitatea de ploaie slabă rămâne prezentă izolat, iar la altitudini mari se menține stratul de zăpadă depus în ultimele ore.

Un fenomen important de urmărit în dimineața de 15 noiembrie va fi ceața. Aceasta se va forma pe arii restrânse, cu precădere în zonele joase și în depresiuni, iar local va fi asociată cu depuneri de chiciură. Șoferii care pornesc la drum la primele ore sunt sfătuiți să circule cu prudență sporită, deoarece vizibilitatea poate scădea semnificativ, iar carosabilul poate deveni alunecos din cauza temperaturilor negative.

Și în Capitală diferența termică față de zilele trecute este majoră. După o zi de vineri cu maxime apropiate de 27 de grade, vremea s-a răcit radical. În dimineața zilei de duminică, 15 noiembrie, minima din București va coborî în jurul valorii de zero grade Celsius, iar pe parcursul zilei cerul va avea înnorări temporare, cu o atmosferă rece, specifică mijlocului de noiembrie.