Vremea intră într-un proces de răcire accentuată față de ziua precedentă în majoritatea regiunilor țării, însă aspectul general se va ameliora semnificativ în comparație cu intervalul anterior, în special în ceea ce privește precipitațiile și intensificările vântului. În zonele joase și montane, cerul va fi variabil, dar vor exista înnorări persistente în sudul și sud-estul teritoriului, conform ANM.

În aceste regiuni sudice și sud-estice, pe parcursul zilei vor cădea ploi, cantitățile de apă urmând să se încadreze în general între 2 și 10 litri pe metru pătrat. La altitudini de peste 1200 de metri, în special în Carpații Meridionali și de Curbură, precipitațiile se vor transforma în ninsori slabe cantitativ, stratul de zăpadă nou depus urmând să atingă în general între 2 și 5 centimetri. La altitudini mai joase, dar și în sud-estul Transilvaniei în prima parte a zilei, vor apărea precipitații mixte.

Din punct de vedere eolian, vântul va sufla slab și moderat în cea mai mare parte a țării. Totuși, vor fi înregistrate unele intensificări în sudul Banatului, iar pe parcursul zilei și în regiunile extracarpatice, precum și în zona montană.

Vitezele la rafală vor ajunge în general la 45-50 de kilometri pe oră, în timp ce pe crestele montane vor depăși 60-70 de kilometri pe oră, unde trecător vor fi condiții de viscol.

Regimul termic va fi caracterizat de valori scăzute. Temperaturile maxime se vor situa între 5 grade în estul Transilvaniei și 13 grade în Oltenia. Minimele nocturne vor coborî până la valori cuprinse între -6 și 4 grade, urmând să fie și mai scăzute, până spre -10 grade, în depresiunile din estul Transilvaniei, unde se va instala gerul.

De asemenea, pe arii restrânse, în special pe parcursul nopții, va fi semnalată prezența ceții, asociată cu depunere de chiciură.

În Capitală, vremea se va răci accentuat. Temperatura maximă, care se va atinge chiar la începutul zilei, se va situa în jurul valorii de 8 grade Celsius.

Cerul va fi mai mult noros pe parcursul zilei, interval în care va ploua slab, cu acumulări de apă de 3-5 litri pe metru pătrat, urmând ca ulterior să devină variabil. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă în Capitală va coborî până la intervalul -1...1 grad, iar spre sfârșitul nopții vor fi condiții favorabile pentru formarea ceții.